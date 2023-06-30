ファイナンスとファン・エンゲージメントで大きな成果

―― 最近はF1チームに参画するテクノロジー企業が増えていますが、コグニザントには他の企業と比べてどのような優位性がありますか。

深田 確かに近年のF1レースではIT（情報技術）企業の進出が目立つようになりました。その多くは市場をリードする専門のデジタルテクノロジー領域を持っており、それをF1チームに提供しています。しかしながら、そうしたデジタルテクノロジーはチームのニーズと完全に合致しているわけではなく、あくまでも何らかの課題を解決するピースに過ぎません。

それに対してコグニザントは、役割と貢献領域でも説明したように、アストンマーティンF1チームが必要とするあらゆる領域に対してデジタルテクノロジーを活用したソリューションを提供していると自負しています。マシンの設計に関わる部分からファン・エンゲージメントに至るまで、チーム運営をトータルに支援できるところがコグニザントの差別化ポイントであり優位性だと考えています。

―― コグニザントの活動がF1チームにどのような成果をもたらしていますか。

市川 最も大きな成果を上げたのはファイナンスの分野です。コグニザントが参画する前の前身チームでは、グランプリごとの予算配分をまとめたリポートを作成するのに３週間程度の時間がかかっていましたが、コグニザントが支援するようになって、その作業時間は85％も削減できています。データの精度も100％にまで高め、主催者であるFIA（国際自動車連盟）にも正確な報告ができています。

さらにファン・エンゲージメントにおいても、大きな貢献をしています。アストンマーティンというブランドは大きな発信力を持っていますので、幅広い層への訴求が可能です。そこで獲得したオーディエンスを、興味分野や資産状況に応じて的確にセグメント化し、スポンサーやビジネスへ還元させています。そこでは過去のマスマーケティングとはまったく異なる手法が必要となり、そこでも当社の知見が活用されています。収集したデータを直視するとわかるのですが、想像もしなかったような多くの不確定要素が見いだされることがあります。だからこそ、マーケッターの直感を確信に変えるためのソリューションが不可欠となるのです。