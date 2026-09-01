MCP・ACP・UCP——どの規格が勝つかではなく、誰が顧客との関係を握るか

シリーズ 3 「エージェントが買う時代——コマースの主権は誰の手に」第3回 (想定読了時間 約9分)

あるECサイトのCTOは、四半期の技術ロードマップ会議で、こう問われた。「MCPか、ACPか、それともUCPか。どれに対応するんですか」。

CTOは、即答できなかった。三つとも名前は知っている。三つとも、名の知れた大手企業が後ろに控えている。だが、どれを選んでも「これで正解だ」という感触が得られない。むしろ、どれを選んでも何かを取りこぼすという不安だけが残った。

この感覚は、間違っていない。むしろ正確だ。というのも、「どの規格に対応するか」という問いの立て方そのものが、最も重要な論点を見落としているからだ。プロトコル戦争の本質は、技術規格の優劣ではない。Native Checkout(ネイティブチェックアウト)かEmbedded Checkout(エンベデッドチェックアウト)か、どちらを選ぶかという設計判断そのものが、「顧客との関係・データ・マージンを誰が握るか」という主権の設計である。

三つの規格、三つの思想

まず、現在市場で動いている三つのプロトコルを整理したい。名前は似ているが、その思想は大きく異なる。

MCP(Model Context Protocol)は、Anthropic発の規格だ。特定のコマース機能に特化しているわけではなく、AIモデルが外部のツールやデータソースに接続するための、汎用的な「USB-Cポート」のような立ち位置を目指している。

ACP(Agentic Commerce Protocol)は、OpenAIとStripeが共同で推進する規格だ。ChatGPTのようなAIインターフェース内で、チェックアウトを完結させることに重点を置いている。決済という一点に、深く特化した設計思想だと言える。

UCP(Universal Commerce Protocol)は、Googleを中心に、Shopifyを含む20以上のパートナーが参加する規格だ。商品発見(Discovery)からカート、チェックアウト、購入後のフォローアップまで、購買ジャーニー全体をカバーする設計になっている。さらにUCPは、A2A(Agent to Agent Protocol)やAP2(Agent Payment Protocol、Google発の決済認可規格)、そしてMCPとも互換性を持つよう設計されており、単独の規格というより、既存のプロトコル群を束ねる「共通言語」としての立ち位置を狙っている。

つまり、MCPは「汎用的な接続」、ACPは「決済の完結」、UCPは「ジャーニー全体の設計」——それぞれ異なる層の課題に答えようとしている。これは競合というより、重なりながらも異なる問題を解いている状態だ。



誰が最速で動いているか——だが、それは「勝利」ではない

三つの規格の中で、最も速く、最も広範に実装を進めているのはShopifyだ。UCP・MCP・AP2(Google発の決済認可規格)のすべてに対応を進め、Storefront MCPは2026年初頭にGA化、Shopify Plusでは自動的に有効化される。

この動きだけを見ると、「Shopifyが勝った」という単純な見立てに流れたくなる。だが、業界の分析はもう一段深い指摘をしている。ACPの決済処理には、Stripeが介在する。つまり、Shopifyがどれだけ規格対応を進めても、決済という最も収益性の高い接点は、Stripeという別のプレイヤーが実質的に握っている、という見方も成り立つ。「どの規格が主導しているか」という表層の勝敗と、「誰が実際に顧客接点とマージンを握っているか」という実質の勝敗は、必ずしも一致しない。

BigCommerce、commercetools、Adobe Commerceといったプラットフォームも、ヘッドレス・コンポーザブル型のアーキテクチャで追随している。BigCommerceは、UCPのMerchant Center経由オンボーディングにおける公式パートナーの一つに名を連ねている。commercetoolsはUCP・ACP双方をロードマップに組み込む取り組み(AgenticLift、2026年1月発表)を展開し、Adobe Commerceは2026年4月のAdobe Summitで独自のCommerce MCPサーバーを発表し、カタログ・カート・価格・在庫・決済までをエージェントに公開する機能を既に提供している。

いずれのプラットフォームも「規格に対応すること」自体を競っているように見える。だが、規格対応は前提条件であって、それ自体が答えではない。



第4の道——標準の設計に加わりながら、実装は閉ざしたまま

ここまで見てきたMCP・ACP・UCPという構図は、単純な「参加/不参加」では説明しきれない複雑さを持っている。世界最大級のECプレイヤーであるAmazonは、2026年4月、UCP Tech Councilに新規メンバーとして参加した。Meta・Microsoft・Salesforce・Stripeとともに、Google・Shopify・Etsy・Target・Wayfairという創設メンバーに合流する形だ。

だが、これは単純な「宗旨変え」ではない。業界分析が指摘するように、各社は「一つの規格を選んで他を捨てる」のではなく、「標準規格が書かれる部屋に議席を得る」という戦略を取っている。Stripeは、OpenAIとACPを共同開発した当事者でありながら、同時にUCP Tech Councilにも参加している。Amazonの動きも同じ論理で説明できる——規格の策定を主導する場に影響力を持ちつつ、自社の実装は依然として閉じたままにしておく、という二重構造だ。

ここで注意しておきたいのは、この動きが「UCPが勝った」ことを意味するわけではない、という点だ。大手プレイヤーがこぞってTech Councilに参加している事実は、UCPが業界の収束先として最も有力な候補の一つになりつつあることを示しているが、ACPやMCPが並行して稼働を続けている以上、規格そのものの決着がついたわけではない。UCPは「勝者」というより、現時点で最も多くの利害関係者が集う場として機能している、と捉えるのが正確だろう。

実際、Amazonの自社実装は、ガバナンス参加とは別の論理で動いている。自社のAIショッピングアシスタント(米国では2026年5月に「Rufus」から「Alexa for Shopping」に改称)は、2025年通期(2026年2月発表のQ4決算)で約3億人が利用し、年間120億ドル規模の増収要因になっている。2026年5月には、この技術基盤を他の小売業者にも提供する「AWS Agentic Shopping Assistant」を発表し、Kate Spadeなどが早期採用事例として名を連ねている。UCPのガバナンスに議席を持つことと、自社の技術スタックをそのまま代替インフラとして展開することは、Amazonの中では矛盾なく両立している。

同時にAmazonは、外部のAIエージェントが自社サイトへ無許可でアクセスすることに対しては、極めて強い姿勢で対抗している。ChatGPTを含む数十のAIエージェントを自社サイトからブロックし、2025年11月には、Perplexityのブラウザエージェント「Comet」がAmazonのシステムに無許可でアクセスしていたとして提訴。2026年3月、米国連邦地裁はAmazonに有利な仮差止命令を下した(最終判決ではない)。

ここで興味深いのは、Amazonの姿勢が単純な「AI全否定」でも「規格全否定」でもないという点だ。Perplexity提訴のわずか1日前、Amazonのクラウド部門AWSはOpenAIと380億ドル規模のインフラ契約を締結しており、その5か月後にはUCP Tech Councilにも参加している。つまりAmazonの基準は、「AIか否か」でも「どの規格を支持するか」でもなく、「Amazonの許可のもとで協業するか、無許可でアクセスするか」という一点にある。

さらに、この構図には見過ごせない非対称性がある。Amazonは自社でも「Buy for Me」という機能を展開しており、これはAmazonのアプリ内から、ユーザーが第三者ブランドのサイトで購入できるようにするものだ。つまり、Amazonは自社のエージェントを外部サイトへ「送り出す」ことは推進しながら、外部のエージェントが自社サイトに「入ってくる」ことは阻止している。Perplexityが「Amazonはエージェント経済そのものに反対しているのではなく、自社が主導権を握れないエージェント経済に反対しているだけだ」と主張する根拠は、ここにある。

第3回の主題である「主権の設計」という観点から見れば、Amazonの選択はより示唆に富む。標準規格の設計に加わることと、自社の顧客接点を明け渡すことは、別の話だ。Amazonは、UCPのガバナンスに議席を持つことで将来の規格変更に備えつつ、自社サイトへのアクセスは引き続き自らの許可制のもとに置いている。「規格に参加するか、しないか」という二択そのものが、主権の設計を捉えそこねている。十分な規模と自社データを持つ企業にとって、ガバナンスへの参加と実装の閉鎖は、矛盾なく両立し得る。ただし、この二重の構えはAmazonのような規模を持つ企業にのみ現実的な選択肢であり、大半のブランドにとっては、規格への参加とその実装を、ある程度一致させていくことのほうが、依然として現実的な道である。



決済という、もう一つの主権軸

プロトコルの選択と並行して、もう一つの主権軸が存在する。決済インフラそのものの設計だ。

決済インフラ企業のAdyenは、自社の立場からの分析として、ACPとUCPの間に相互運用層が存在しない現状を「Protocol fragmentation(プロトコルの断片化)」と呼び、複数の規格・複数のエージェントサーフェス(ChatGPT、Google、Claude、Perplexity、Copilotなど)にそれぞれ個別対応することの負担の大きさを指摘している。ある規格に深く統合すれば、そのプラットフォームに依存する形で、決済トークンやチェックアウトの制御が移っていく。この負担は、プロトコル間の技術的な違いだけでは説明できない、決済という別レイヤーの主権問題だ。

Adyenが公開した資料は、近未来に複数の決済モデルが混在する状況を示している。AIが使い捨てのバーチャルカードで代理購入する方式、チャット画面内で完結する専用プロトコル方式、Visa・Mastercardなどが発行するエージェント専用トークンによる方式、そしてブランド自身が用意する「加盟店エージェント」による方式——それぞれが、ブランドが手放す主権の量と、得られる利便性のトレードオフを持っている。加盟店エージェント方式は、ブランドが最も多くの主権を保てる一方、そのエージェントを顧客のAIに見つけてもらえるかという新たな課題を抱える。

Adyen自身は、この混在状況の中で「加盟店中心を守るユニバーサルトランスレーター」という立ち位置を取っている。特定の規格やプラットフォームに縛られず、加盟店側がデータと顧客関係の主導権を保てるように、決済インフラのレイヤーで相互運用性を提供する、という考え方だ。この立ち位置は抽象論にとどまらない。Adyenは実際に「Adyen Agentic」という製品を展開しており、商品データをAIプラットフォームに提供する「Agentic Feed」、AI経由の発見を決済可能なカートに変換する「Agentic Cart」、主要なエージェント規格・チャネル横断で決済を受け付ける「Agentic Payments」という3つのモジュールで構成されている。

Adyenの公開資料では、既に複数の小売・ファッション関連企業で実運用が始まっていることが示されている。導入パスも一様ではなく、決済モジュールのみを採用する企業もあれば、カート・決済を含む広範な構成で導入する企業もある。ここで重要なのは、単一のインフラに主権を委ねきるのではなく、複数のインフラを使い分けることでリスクを分散する戦略が現れ始めている点だ。



Native/Embeddedという、もっと具体的な選択

規格の選択よりも、実務上さらに直接的な影響を持つのが、チェックアウトの実装方式そのものの選択だ。

ネイティブチェックアウトは、AIプラットフォームの会話画面内で、チェックアウトのセッションそのものを完結させる方式だ。コンバージョン率は高いが、ブランドが持てる制御は限られる。エンベデッドチェックアウトは、AIとの会話から一度ブランド自身のチェックアウト画面に遷移させる方式だ。ブランドの制御は強く保たれるが、セットアップのコストは高くなる。

ここで重要なのは、どちらの方式を選んでも、Merchant of Record(以下MoR。取引における法的・財務的責任を負う当事者)としての責任は、ブランドが保持し続けるという点だ。つまり、主権の一部をAIプラットフォームに譲り渡したとしても、法的・財務的な責任という最も重い部分は、依然としてブランド自身に残る。便益は分散し、責任は集中する——この非対称を理解しないまま規格対応を進めることは、リスクの過小評価につながる。

