CMOとCEOが共有すべき、5つの問い——2030年に向けたマーケティング投資判断

シリーズ 2「AIが再設計するマーケティング——CMOとCEOが共有すべき2030年の経営アジェンダ」第4回 (想定読了時間 約8分)

ある大手日本企業の経営会議で、CMO がプレゼンテーションを終えた直後、CFO が手を挙げた。「マーケティング部門の AI 投資が来期から大幅に増えるとのことだが、これは本当に必要なのか? 他の投資項目と比較して、優先順位はどう判断しているのか?」



CMO は答えに窮した。「業界の動向」「競合の取り組み」「2030年に向けた構造変化」——いくつもの根拠を挙げたが、CFO の問いに正面から答えるには、判断のフレームワークそのものが言語化されていなかった。会議室には、奇妙な空気が漂った。



CEO が、静かに割って入った。「これは、CMO 一人で答えられる問題ではないだろう。我々全員で考えるべき問いだ」。



これは、いま多くの日本企業の経営会議で起きている光景である。AI が再設計するマーケティングへの投資判断は、もはや CMO の領域に留まらない。だが、それを経営アジェンダとして共有するための、言語と問いの体系が、多くの組織でまだ確立されていない。



これまでの3回で、本シリーズは AI 時代のマーケティングがどう変質するかを論じてきた。第1回ではマーケティング・ファネルが Learn / Buy / Use の三つのフェーズに再構造化される構造を、第2回では Use フェーズで起きているパーソナライゼーションの罠を、第3回では Learn フェーズで再定義されつつあるブランドの可視性を、それぞれ深く論じた。



第4回となる本稿は、これらの議論を統合する。CMO と CEO が、経営会議で互いに投げかけ合うべき、5つの問いを提示する。これらは、2030年に向けたマーケティング投資判断の枠組みとして機能するべきものである。



なぜ、いま「問い」なのか



経営判断のフレームワークには、二つの種類がある。解を与えるフレームワークと、問いを与えるフレームワークである。



解を与えるフレームワークは、「AI 投資はマーケティング予算の X% にすべきだ」「パーソナライゼーション・エンジンには年間 Y 億円を投じるべきだ」といった、具体的な答えを処方する。これらは特定の状況では有用だが、AI 時代のマーケティングのように変化が速く、業界・企業ごとに最適解が異なる領域では、すぐに陳腐化する。



問いを与えるフレームワークは、より持続性が高い。「どの投資が、長期的な顧客との関係性を深めるか」「どの投資が、機械可読なブランドを構築するか」といった問いは、答えそのものは時間とともに変わっても、問いの構造は変わらない。経営判断の質を、組織が継続的に高めていく土台になる。



Cognizant Moment のグローバルヘッドである Benjamin Wiener は、AI 時代の経営に求められる姿勢を、こう表現している。「AI にかけた期待値は、ビジネス成果のための目的特化型として構築されたときに初めて達成される。AI ビルダーとして、Cognizant は業界のコンテキスト、エンジニアリングの深さ、エンタープライズ規模のプラットフォームを統合し、実験から大規模実行へと移行する責任あるソリューションを生み出す」。



「実験から大規模実行へと移行する」——この移行の鍵を握るのが、経営層が共有する問いの体系である。実験段階では、現場の試行錯誤に判断を委ねることができる。だが、大規模実行に移行するためには、CMO と CEO が同じ問いを共有し、同じ言語で議論できる経営判断の土台が必要になる。



本稿が提示する5つの問いは、その土台を提供することを目的としている。



「6つの戦略領域」を、5つの問いに翻訳する



Cognizant Moment レポート「New Minds, New Marketers」は、2030年に向けて CMO が取り組むべき6つの戦略領域を提示している。Strategy(戦略)、People(人材)、Operations(オペレーション)、Technology(テクノロジー)、Processes(プロセス)、Ethics(倫理)である。



これら6つは、CMO が組織内のマーケティング機能を再設計するためのフレームワークとして極めて有用である。しかし本稿の関心は、別の方向にある。6つの戦略領域を、CMO と CEO が共有すべき5つの問いに翻訳することである。



なぜ翻訳が必要か。理由はシンプルだ。CMO が一人で6つの戦略領域に取り組んでも、組織全体の経営判断としては機能しないからである。CEO、CFO、COO、CHRO といった他の経営層が、自分たちの責任領域として「これは私の問題だ」と受け止められる問いの形にすることで、初めてマーケティングの再設計は経営アジェンダになる。



それでは、5つの問いを順に提示する。



問い1:我々のマーケティング投資は、Learn / Buy / Use のどのフェーズに最適配分されているか?



戦略領域:Strategy(戦略)



第1回で論じたように、AI 時代のマーケティング・ファネルは Learn / Buy / Use の三つのフェーズに再構造化される。各フェーズで消費者の AI 受容度は大きく異なり、それぞれが独自のロジックで進化する。



ところが、多くの企業の現状を見ると、マーケティング予算の配分は、依然として伝統的なファネルの構造(認知獲得 → 検討促進 → 購買誘導 → ロイヤルティ維持)に基づいている。広告予算は認知段階に厚く、CRM 予算は購買段階に厚い。この構造は、AI 時代の Learn / Buy / Use の構造とは、必ずしも一致しない。



CMO が経営会議で提示すべきは、まず現在の予算配分の解像度である。我が社の各マーケティング投資は、Learn / Buy / Use のどのフェーズに、どれだけ配分されているか。次に、その配分が2030年に向けて最適かである。Cognizant が描く2030年シナリオでは、AIを日常的に活用する消費者が購買行動の過半を担う可能性が示唆されている。2030年に向けて、Learn フェーズ(AI による発見への最適化)への投資を増やすべきか、Use フェーズ(購買後の関係性深化)への投資を厚くすべきか。



この問いは、CMO 単独で答えられる範囲を超えている。CEO は事業全体のポートフォリオの観点から、CFO は ROI の時間軸の観点から、それぞれの視座を提供する必要がある。マーケティング予算の配分は、経営全体の資源配分の縮図である。



問い2:我々のブランドは、AI に発見される準備ができているか?



戦略領域:Technology(テクノロジー)



第3回で論じたように、AI 時代のブランド可視性は再定義されつつある。検索結果の上位を獲得する SEO の時代から、AI の回答のなかで引用される存在になる GEO(生成エンジン最適化)・AEO(回答エンジン最適化)の時代へ。



この変化は、技術的なインフラから始まる。多くのLLMクローラーやAI向けWeb取得基盤は、JavaScriptレンダリングへの依存度が低く、構造化されたHTML情報を優先的に処理する傾向がある。これは、多くのブランドが構築してきた魅力的なサイトが、機械の目にはほとんど見えていないという事実を意味する。



CMO と CEO が共有すべき問いは、自社が機械可読なブランドとして設計されているかである。Schema Markup の実装状況、構造化データの整備、API 連携の準備、サイト速度の最適化——これらは伝統的には IT 部門の仕事と見なされてきた。しかし、これらはブランドの可視性そのものを左右する経営判断の要素である。



加えて、外部権威の構築という観点もある。LLM が参照・引用しやすいオープンWebソース(専門メディア、業界フォーラム、信頼性の高いレビューサイト)での自社の言及・引用は、どの程度確保されているか。これは PR、広報、コンテンツマーケティング、業界リレーションの統合的な取り組みを要求する、組織横断的な経営判断である。



Cognizant が推奨する SIGNAL Framework は、この問いに体系的に答えるためのアプローチを提供している。S(Structured Identity)、I(Ingestion Readiness)、G(Generative Content Design)、N(Network Authority Building)、A(Analytics & LLM Insight)、L(Long-term Adaptation)——これら6つの構成要素は、CEO が「我が社のブランドは、AI に発見される準備ができているか」を体系的に検証するためのチェックリストとして機能する。



問い3:我々のパーソナライゼーションは、顧客との関係性を深めているか、消費しているか?



戦略領域:Processes(プロセス)・Ethics(倫理)



第2回で論じたように、パーソナライゼーションには罠がある。最適化を極めると、関係性が浅くなる。コンバージョン率は上がっても、リピート率が落ちる。指標は改善しても、顧客はブランドから静かに離れていく。



この問いは、特に CFO と CEO に向けたものである。なぜなら、現在の四半期決算で見えている指標(コンバージョン率、CPA、ROAS など)が改善していても、長期的なブランド資産が毀損している可能性があるからだ。



CMO は、現場で実装されているパーソナライゼーション戦略について、四つの視座から経営層に説明する責任がある。第一に、「最も買いそうなもの」の提示が、顧客の発見体験を貧しくしていないか。第二に、消費者から集めるデータと、消費者に返している価値は、釣り合っているか(オーセンティシティとしての公平な取引が成立しているか)。第三に、業界全体で AI が同質化するなかで、自社ブランドの特異性は失われていないか。第四に、「あなただけのために」というメッセージが、機械的な親しみとして顧客に違和感を与えていないか。



CEO と CFO は、これらの問いに対する CMO の説明を聞いた上で、短期効率と長期関係性のトレードオフを、経営判断として引き受ける必要がある。短期 ROI の最大化を追求すれば、長期ブランド資産が毀損する。長期ブランド資産を守ろうとすれば、短期 ROI が伸び悩む。このトレードオフの判断は、もはやマーケティング部門の戦術的判断ではない。



問い4:ブランドが AI を通じて振る舞うとき、その振る舞いの倫理と責任は、誰が負うのか?



戦略領域:Ethics(倫理)・Operations(オペレーション)



AI 時代のブランドは、もはやマーケティング部門だけが「振る舞う」存在ではない。チャットボット、AI エージェント、生成 AI が制作したコンテンツ、パーソナライゼーション・エンジンによる推薦——これらすべてが、ブランドの代理として消費者に向き合っている。



この事実は、根本的な経営課題を生む。ブランドが AI を通じて振る舞うとき、その振る舞いの責任の所在はどこにあるのか。AI が誤った医薬品情報を顧客に伝えたら、誰が責任を取るのか。AI が差別的な推薦を行ったら、誰が説明責任を負うのか。AI が顧客のプライバシーを侵害したら、誰が法的・倫理的責任を引き受けるのか。



これらの問いは、CMO 単独では答えられない。法務部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門、IT セキュリティ部門、そして CEO・CFO・取締役会——複数の経営機能が協働して、ブランドの AI 活用のガバナンス構造を設計する必要がある。



特に規制業界(医療、金融、製薬、エネルギー等)では、この問いは経営判断の最優先事項である。第3回で紹介した Cognizant の製薬業界実装事例が示すように、AI 時代のブランド可視性戦略は、コンプライアンスとブランド戦略を統合した設計を要求する。



倫理的設計は、上塗りではない。それは、AI 時代のブランドが信頼を獲得するための基盤そのものである。そして、信頼を経営戦略の中核に据える判断は、CEO の責任領域である。



問い5:マーケティングは、CMO の機能か、それとも経営アジェンダか?



戦略領域:People(人材)・Strategy(戦略)



最後の問いは、最も根本的なものである。これまでの四つの問いを統合する、メタレベルの問いである。



伝統的なマーケティング機能の位置づけは、明確だった。マーケティングは、CMO が率いる専門部門であり、製品やサービスを市場に伝える役割を担う。経営の他の機能(財務、人事、オペレーション、IT)と並ぶ、一つの機能である。



しかし、これまでの3回で論じてきた変化が示すのは、この位置づけが根本から変質しているという事実である。AI が再設計するマーケティングは、Learn から Use にいたる顧客体験全体を設計する責任を持ち、データ・テクノロジー・コンテンツ・倫理のすべての領域に関わる。もはやマーケティングは、マーケティング部門だけのものではない。



Cognizant Moment の CMO である Thea Hayden は、第1回で引用したように、CMO の使命を「AI に媒介された世界における、ブランド体験のアーキテクトになること」と表現した。アーキテクト(architect)という語が示すのは、設計の対象が個別のマーケティング施策ではなく、体験の構造そのものであることだ。



そして、体験の構造を設計するアーキテクトは、組織のなかで孤立して機能できない。CEO、CFO、COO、CHRO、CIO——すべての経営層が、それぞれの責任領域から、ブランド体験の構造に関わる。マーケティングが経営アジェンダになるということは、CMO の権限が拡大するという意味ではない。経営層全員が、マーケティングの再設計を自分の責任として引き受けるという意味である。



この問いに対する答えは、組織ごとに異なる。だが、この問いを経営会議で正面から議論できる組織と、できない組織の間に、2030年に向けた競争優位の決定的な差が生まれる——これが、本稿の中核的な主張である。



5つの問いを、経営会議の言語へ



ここまで提示した5つの問いを、もう一度整理する。

問い 戦略領域 経営層の役割分担 問い1:マーケティング投資は、Learn / Buy / Use のどのフェーズに最適配分されているか Strategy CMO 提示・CEO/CFO 判断 問い2:我々のブランドは、AI に発見される準備ができているか Technology CMO/CIO 協働・CEO 判断 問い3:パーソナライゼーションは、関係性を深めているか、消費しているか Processes / Ethics CMO 提示・CFO 評価・CEO 判断 問い4:ブランドの AI を介した振る舞いの倫理と責任は、誰が負うのか Ethics / Operations 法務/コンプライアンス/CMO 協働・CEO/取締役会 判断 問い5:マーケティングは、CMO の機能か、経営アジェンダか People / Strategy 経営層全員



これらの問いは、明日の経営会議で実際に投げかけられるべきものである。「これは現場の問題だ」「これは CMO の領域だ」と答える組織は、2030年に向けた構造変化に取り残されるリスクを抱える。



「これは我々全員の問題だ」と答えられる組織だけが、Cognizant と Oxford Economics の共同研究が示す、2030年に向けた約6.3兆ドルの市場機会を真に活かすことができる——この主張で、本稿の議論を締めくくりたい。