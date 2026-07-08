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コグニザントジャパン ブログ

マーケティング・ファネルが非線形化している——AI時代の Learn / Buy / Use が問うもの

シリーズ 2 「AIが再設計するマーケティング——CMOとCEOが共有すべき2030年の経営アジェンダ」第1回 (想定読了時間 約7分)

四半期ごとに開催される業績会議で、ある CMO がプレゼンを終えた直後、CEO が静かにこう尋ねた。

「コンバージョン率は上がっている。広告のROIも改善している。でも——うちのブランドのロイヤルティスコアは、なぜ三年連続で下がり続けているのか?」

CMO は答えに詰まった。指標は確かに改善している。各キャンペーンは数字を達成している。それなのに、顧客がブランドから静かに離れていく感触だけが、現場には残っていた。

これは特殊な例ではない。多くの日本企業のマーケティング現場で、いま同じ光景が繰り返されている。指標は良くなっているのに、顧客との関係は浅くなっている。この乖離の正体は何か。そして、なぜいまそれが起きているのか。

この問いに答えるためには、まず一つの構造変化を直視する必要がある。マーケティング・ファネルそのものが、AI時代に再構造化されようとしている——これが、本シリーズの出発点である。

「ファネル」という二十世紀の発明

マーケティング・ファネルは、二十世紀のマーケティング学が生み出した最も影響力のある概念のひとつだ。認知 → 興味 → 検討 → 購買 → ロイヤルティ。あるいは AIDA、AIDMA、AISAS——呼称は異なっても、構造は同じだ。顧客は線形に上から下へと流れていく。マーケターはその流れを最適化する

この前提のもとに、組織が作られ、KPIが設定され、予算が配分されてきた。認知獲得は広告予算、検討段階は CRM、購買はEC、ロイヤルティは会員プログラム——それぞれの段階に専任部署があり、それぞれの指標があった。

だが、その前提はいま、根本から揺らいでいる。AI の登場によって、顧客は線形にファネルを下りるのではなく、AIを経由して、ある瞬間に発見し、ある瞬間に判断するようになりつつある。検討段階の数週間は、AIが代理する数秒に圧縮される。広告で認知してもらう代わりに、AI に「発見してもらう」必要が出てくる。

この変化の規模を、Cognizant の最新研究は数字で示している。

2030年までに、消費の55%がAIに媒介される

2025年1月、Cognizant が Oxford Economics と共同で発表した研究「New Minds, New Markets」は、米英独豪の8,400人の消費者調査と80件の質的インタビューに基づき、AI時代の消費構造を予測した。その結論は、マーケティング業界の前提を揺るがすものだった。

2030年までに、AI-friendly consumers(AIに親和性のある消費者)が、購買活動の最大55%を担う (対象4カ国における予測)

金額に換算すると、米英独豪の4市場だけで$6.3兆。米国だけで$4.4兆、英国で$690億ドル、豪州で$669億ドル、ドイツで$539億ドル。米国では全消費の46%、豪州では55%が、AI に影響された購買になる。

注目すべきは、これらの消費者の主な動機が価格ではなく「便利さ」であることだ。Cognizant の研究は、AI採用において便利さを重視する消費者が75%を占めることを明らかにしている。つまり、彼らは「AI が便利だから使う」のであって、「AI が安く買い物させてくれるから使う」のではない。

この事実は、マーケティングの根本的な前提を変える。価格訴求では届かない顧客が、全消費の半分を占める時代が、5年以内に到来する。

そして、この変化を牽引するのは「AI Accelerators (アクセラレータズ)」と呼ばれる消費者層だ。現在は全消費者の25%に過ぎないが、彼らの所得と購買力が上昇するにつれて、将来の購買行動を最も強く牽引する。Cognizant の研究は、彼らを「単なるAIアーリーアダプター」ではなく「未来の購買行動の指標」として位置づけている。

図１

 

「もう一つの新チャネル」という誤診

ところが、多くの CMO は、この変化を「もう一つの新しいチャネル」として受け止めている。「Google、Facebook、TikTok、そして AI」——既存のチャネルミックスにAI を加えるだけ、というメンタルモデルだ。

Cognizant が2025年Q2に発表した続編研究「New Minds, New Marketers」は、この誤診の構造を明らかにしている。北米、英国、EMEA、アジア太平洋のシニアマーケティングエグゼクティブへの質的インタビューから浮かび上がったのは、「Rabbit in headlights(車のヘッドライトに照らされた野ウサギ)」シンドロームと呼ぶべき状態だった。変化のスピードが速すぎて、CMO の多くが立ち尽くしている。

「消費者は確かに AI を使い始めている。でも、それは検討段階での話だ。我々はそこに広告を出せばいい」——多くの CMO が、無意識のうちにこう考えている。

だが Cognizant の研究が示すのは、これがマーケティング・ファネルそのものの構造変化だという事実だ。チャネルが一つ増えたのではない。顧客の購買行動を構成するフェーズの数と性質が、根本から変わろうとしている

Learn / Buy / Use——三つのフェーズが、別々に進化する

Cognizant Momentが提唱する新しいフレームは、シンプルだ。AI 時代の顧客の行動は、Learn(発見・検討)、Buy(購買)、Use(購買後の利用・ロイヤルティ)という三つのフェーズに分解される。

そして、各フェーズで消費者の AI 受容度が大きく異なる——これが、研究の最も重要な発見だ。

Learn フェーズで、消費者の AI 受容度は最も高い。新しい製品やサービスを探すとき、比較するとき、評価するとき——消費者は AI による発見・推薦を歓迎する。ある金融サービス業界のエグゼクティブはこう述べる:「もし得られるアドバイスの質が良ければ、AI 利用は急速に拡大する。透明性をもって AI 利用を説明できれば、消費者は前向きに受け入れる」。

この変化はすでに数字として観測されている。Adobe Digital Insights によれば、米国小売サイトへの生成AI由来トラフィックは、2024年7月から2025年7月にかけて4,700%増を記録した。Bain & Co の2025年2月の調査では、消費者の80%が、検索の少なくとも40%で AI 生成の要約に依存している。Gartner が2024年2月に公表した予測では、2028年までにブランドへの従来型検索からのオーガニックトラフィックは50%以上減少するとしている。Learn フェーズの「入口」は、すでに置き換わり始めている。

Buy フェーズで、消費者の AI 受容度は最も低い。実際の購買判断、お金を払う瞬間、契約に署名する瞬間——ここで消費者は AI に判断を委ねることに強い抵抗を示す。「自分の意思で決めた」という感覚を、消費者は手放したくない。CMO の多くがエージェント型コマースに対して「まだ早い」と判断しているのは、この消費者心理を読み取っているからだ。

Use フェーズで、消費者の AI 受容度は再び高まる。購入後のサポート、利用最適化、メンテナンス、レコメンデーション——これらの場面では、AI による継続的な支援が歓迎される。あるメディア・エンタメ業界のエグゼクティブは、こう描写する:「プラットフォームが顧客の文脈、背景、過去の購買を理解する。番組を見ているなら、次のおすすめは視聴履歴だけでなく、スマートウォッチから読み取ったエネルギーレベルや、部屋に誰がいるかも踏まえる。より予測的で、より能動的になる」。

この三つのフェーズが、それぞれ独自のロジックで進化する。ひとつの戦略で全てを覆うことは、もうできない

図２

 

なぜ、これが CEO アジェンダなのか

ここまでの話は、CMO の課題のように聞こえるかもしれない。「これはマーケティング機能の再設計の話だ」と。

だが、本シリーズが主張するのは、これが経営アジェンダそのものであるということだ。三つの理由がある。

第一に、投資配分の問題である。Learn / Buy / Use の三つのフェーズが別々のロジックで進化するなら、マーケティング予算の配分も再設計が必要になる。広告投資、CRM 投資、カスタマーサクセス投資の比率は、いままでの常識から大きく外れていく可能性がある。これは CMO 単独で判断できる範囲を超えている。

第二に、ブランドの可視性そのものの問題だ。Learn フェーズで AI に発見されるブランドと、発見されないブランド——その差が、2030年の購買シェアを決める。Cognizant の研究が指摘するように、CMO の新しい役割は「人間に向けてマーケティングをする」だけでなく、「機械に発見されるようにブランドをポジショニングする」ことになる。これは、技術投資、データ戦略、コンテンツ構造、ガバナンスにわたる全社的な再編を要する。

第三に、時間軸の問題だ。Cognizant の研究は、変化を「3つの波」として整理している。2025-2027年の Wave 1 は AI 発見への最適化、2027-2029年の Wave 2 は AI 機能のプロダクトとインフラへの組み込み、そして2030年以降の Wave 3 は意思決定における人間関与の大幅な縮小。この3つの波は、四半期決算サイクルを超えた経営判断を要求する。

Cognizant Moment の Global Head である Benjamin Wiener は、こう述べる:「パーソナルAIアシスタントがあらゆる場面に浸透するなか、CMO には顧客体験全体を再構想する前例のない機会がある」。

機会が前例のないものであるなら、それを掴む判断もまた、前例のないものになる。それは CMO だけで完結する判断ではない。

「CMO の時代がやってきた」

Cognizant が公式に発信している強いメッセージがある。"The era of the CMO has arrived"——CMO の時代がやってきた、というメッセージだ。

ここで言われている「CMO の時代」とは、CMO の権限が拡大するという意味だけではない。Cognizant の CMO である Thea Hayden は、こう表現する:「肩書きは変わるかもしれない。だが我々のマンデート(使命)はかつてないほど明確だ。AI に媒介された世界における、ブランド体験のアーキテクトになることだ」

「アーキテクト(architect)」という語の選択が重要だ。これは「キャンペーンを実行する人」でも「広告を最適化する人」でもない。体験の構造そのものを設計する人——アーキテクトという言葉が含意するのは、設計の対象が個別のマーケティング施策ではなく、Learn から Use にいたる体験全体であることだ。

Cognizant Moment の Global Head of Marketing and Advertising Services である Ian Barlow は、さらに踏み込む:「これは根本的に、マーケティングをビジネスの中心に据えるということだ。もう従来のようにサイロ化することはできない。すべての要素が連動して動かなければならない。組織全体をそのアジェンダのもとに動かせる CMO は、業績と売上を牽引する、最も影響力のある人物になる」。

これが、本シリーズが「CMOとCEOが共有すべき経営アジェンダ」と銘打つ理由だ。マーケティングの再発明は、もはやマーケティング部門の課題ではない。それは経営判断そのものである。

経営層が問うべきこと

シリーズ 2の第1回として、ここから先の論考の方向を予告したい。

第2回では、Use フェーズで起きている「パーソナライゼーションの罠」を解剖する。AI による個別最適化が、なぜ顧客との距離を遠ざけるのか。

第3回では、Learn フェーズで起きている、より構造的な変化を扱う。検索からAI回答へのシフトのなかで、ブランドは「機械に発見される」ための新しい設計原則を要求されている。GEO (Generative Engine Optimization)と AEO (Answer Engine Optimization)という新しい規律が、ブランドオーソリティの中核になる。

第4回では、CMO と CEO が共有すべき5つの問いを提示する。経営会議で投げかけられるべき、具体的な問いだ。

そして第5回(番外編)では、視点を日本市場に移す。日本企業のマーケティング文化が、AI時代にどう優位性を発揮しうるかを論じる。

これらの議論の出発点として、本稿の終わりに、経営層が問うべき問いを提示する。明日の経営会議で、互いに投げかけられる問いとして。

「我が社の Learn / Buy / Use の各フェーズで、AI への投資配分は適切か?」

「我々のブランドは、AI に発見される準備ができているか?」

「2030年に向けた変化の規模を、我々の事業計画は織り込んでいるか?」

「マーケティングの再設計は、CMO の課題か、それとも経営アジェンダか?」

これらの問いに「自信を持って答えられない」が混じる組織は、Cognizant の研究が示す $6.3兆の市場機会を活かしきれないことになるかもしれない。

CMO の時代は、すでに始まっている。問いは、それを誰と共有するかだ。

次回予告

本稿では、AI時代のマーケティング・ファネルが Learn / Buy / Use の三つのフェーズに再構造化される構造を論じた。だが議論はまだ序盤である。

次回は、Use フェーズで起きている、より厄介な現象を扱う。AI によるパーソナライゼーションが、なぜ顧客との距離を遠ざけるのか。「個別最適化」という業界の常識が抱える構造的な罠を、Cognizant の最新調査を基に解剖する。第2回「パーソナライゼーションの罠——『個別最適』が顧客との距離を遠ざける構造」で詳しく論じる。

次の議題へ

本稿で提示したマーケティング・ファネルの再構造化は、Cognizant Moment が世界中のクライアントとともに取り組んでいる、現在進行形のテーマである。Learn / Buy / Use の3フェーズに対応した体験設計、AI による発見への最適化、ブランド可視性のガバナンス——これらは、抽象的な議論ではなく、具体的な実装の問題として、すでに動き始めている。

Cognizant Moment™ は、創造性とテクノロジーを融合し、ハイパー・パーソナライズされた動的な体験をエコシステム全体で設計・実装する、グローバルなクリエイティブ・テクノロジストのネットワークである。

Cognizant Moment™ — AI時代のエクスペリエンス・サービス

本稿の主な出典

  • Cognizant + Oxford Economics「New Minds, New Markets - AI and customer experience」(2025年1月17日プレスリリース)
  • Cognizant Moment「New Minds, New Marketers」(2025年Q2)
  • Cognizant Moment 公式 Value Proposition page(2026年4月時点最新版)
  • Benjamin Wiener(Global Head of Cognizant Moment)、Thea Hayden(Chief Marketing Officer at Cognizant)、Ian Barlow(Global Head of Marketing and Advertising Services at Cognizant Moment)の公式発言
  • Adobe Digital Insights「Generative AI-Powered Shopping Rises with Traffic to U.S. Retail Sites」(2025年8月)
  • Bain & Company「Consumer reliance on AI search results signals new era of marketing」(2025年2月19日プレスリリース)
  • Gartner 公式ウェビナー「AI in Marketing: How to Prepare for the Future of Search」(2028年までにブランドのオーガニック検索由来トラフィックが50%以上減少すると予測)、および関連プレスリリース「Gartner Predicts Search Engine Volume Will Drop 25% by 2026, Due to AI Chatbots and Other Virtual Agents」(2024年2月19日)

この記事の投稿者

市川 恵貴 (いちかわ けいき)

コグニザントジャパン株式会社

コグニザントジャパン株式会社 クラウドインフラストラクチャ & セキュリティサービス リード インフラ アーキテクト

Cognizant Moment
エクスペリエンス・パートナー


日本&ASEANマーケットリードとして、AI前提社会におけるエクスペリエンスを再定義・再創造するべく、ソリューション提示を主導。

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