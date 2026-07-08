マーケティング・ファネルが非線形化している——AI時代の Learn / Buy / Use が問うもの

なぜ、これが CEO アジェンダなのか



ここまでの話は、CMO の課題のように聞こえるかもしれない。「これはマーケティング機能の再設計の話だ」と。



だが、本シリーズが主張するのは、これが経営アジェンダそのものであるということだ。三つの理由がある。



第一に、投資配分の問題である。Learn / Buy / Use の三つのフェーズが別々のロジックで進化するなら、マーケティング予算の配分も再設計が必要になる。広告投資、CRM 投資、カスタマーサクセス投資の比率は、いままでの常識から大きく外れていく可能性がある。これは CMO 単独で判断できる範囲を超えている。



第二に、ブランドの可視性そのものの問題だ。Learn フェーズで AI に発見されるブランドと、発見されないブランド——その差が、2030年の購買シェアを決める。Cognizant の研究が指摘するように、CMO の新しい役割は「人間に向けてマーケティングをする」だけでなく、「機械に発見されるようにブランドをポジショニングする」ことになる。これは、技術投資、データ戦略、コンテンツ構造、ガバナンスにわたる全社的な再編を要する。



第三に、時間軸の問題だ。Cognizant の研究は、変化を「3つの波」として整理している。2025-2027年の Wave 1 は AI 発見への最適化、2027-2029年の Wave 2 は AI 機能のプロダクトとインフラへの組み込み、そして2030年以降の Wave 3 は意思決定における人間関与の大幅な縮小。この3つの波は、四半期決算サイクルを超えた経営判断を要求する。



Cognizant Moment の Global Head である Benjamin Wiener は、こう述べる:「パーソナルAIアシスタントがあらゆる場面に浸透するなか、CMO には顧客体験全体を再構想する前例のない機会がある」。



機会が前例のないものであるなら、それを掴む判断もまた、前例のないものになる。それは CMO だけで完結する判断ではない。



「CMO の時代がやってきた」



Cognizant が公式に発信している強いメッセージがある。"The era of the CMO has arrived"——CMO の時代がやってきた、というメッセージだ。



ここで言われている「CMO の時代」とは、CMO の権限が拡大するという意味だけではない。Cognizant の CMO である Thea Hayden は、こう表現する:「肩書きは変わるかもしれない。だが我々のマンデート(使命)はかつてないほど明確だ。AI に媒介された世界における、ブランド体験のアーキテクトになることだ」。



「アーキテクト(architect)」という語の選択が重要だ。これは「キャンペーンを実行する人」でも「広告を最適化する人」でもない。体験の構造そのものを設計する人——アーキテクトという言葉が含意するのは、設計の対象が個別のマーケティング施策ではなく、Learn から Use にいたる体験全体であることだ。



Cognizant Moment の Global Head of Marketing and Advertising Services である Ian Barlow は、さらに踏み込む:「これは根本的に、マーケティングをビジネスの中心に据えるということだ。もう従来のようにサイロ化することはできない。すべての要素が連動して動かなければならない。組織全体をそのアジェンダのもとに動かせる CMO は、業績と売上を牽引する、最も影響力のある人物になる」。



これが、本シリーズが「CMOとCEOが共有すべき経営アジェンダ」と銘打つ理由だ。マーケティングの再発明は、もはやマーケティング部門の課題ではない。それは経営判断そのものである。



経営層が問うべきこと



シリーズ 2の第1回として、ここから先の論考の方向を予告したい。



第2回では、Use フェーズで起きている「パーソナライゼーションの罠」を解剖する。AI による個別最適化が、なぜ顧客との距離を遠ざけるのか。



第3回では、Learn フェーズで起きている、より構造的な変化を扱う。検索からAI回答へのシフトのなかで、ブランドは「機械に発見される」ための新しい設計原則を要求されている。GEO (Generative Engine Optimization)と AEO (Answer Engine Optimization)という新しい規律が、ブランドオーソリティの中核になる。



第4回では、CMO と CEO が共有すべき5つの問いを提示する。経営会議で投げかけられるべき、具体的な問いだ。



そして第5回(番外編)では、視点を日本市場に移す。日本企業のマーケティング文化が、AI時代にどう優位性を発揮しうるかを論じる。



これらの議論の出発点として、本稿の終わりに、経営層が問うべき問いを提示する。明日の経営会議で、互いに投げかけられる問いとして。



「我が社の Learn / Buy / Use の各フェーズで、AI への投資配分は適切か?」



「我々のブランドは、AI に発見される準備ができているか?」



「2030年に向けた変化の規模を、我々の事業計画は織り込んでいるか?」



「マーケティングの再設計は、CMO の課題か、それとも経営アジェンダか?」



これらの問いに「自信を持って答えられない」が混じる組織は、Cognizant の研究が示す $6.3兆の市場機会を活かしきれないことになるかもしれない。



CMO の時代は、すでに始まっている。問いは、それを誰と共有するかだ。



次回予告



本稿では、AI時代のマーケティング・ファネルが Learn / Buy / Use の三つのフェーズに再構造化される構造を論じた。だが議論はまだ序盤である。



次回は、Use フェーズで起きている、より厄介な現象を扱う。AI によるパーソナライゼーションが、なぜ顧客との距離を遠ざけるのか。「個別最適化」という業界の常識が抱える構造的な罠を、Cognizant の最新調査を基に解剖する。第2回「パーソナライゼーションの罠——『個別最適』が顧客との距離を遠ざける構造」で詳しく論じる。



次の議題へ



本稿で提示したマーケティング・ファネルの再構造化は、Cognizant Moment が世界中のクライアントとともに取り組んでいる、現在進行形のテーマである。Learn / Buy / Use の3フェーズに対応した体験設計、AI による発見への最適化、ブランド可視性のガバナンス——これらは、抽象的な議論ではなく、具体的な実装の問題として、すでに動き始めている。



Cognizant Moment™ は、創造性とテクノロジーを融合し、ハイパー・パーソナライズされた動的な体験をエコシステム全体で設計・実装する、グローバルなクリエイティブ・テクノロジストのネットワークである。