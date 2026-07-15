パーソナライゼーションの罠——「個別最適」が顧客との距離を遠ざける構造

シリーズ 2「AIが再設計するマーケティング——CMOとCEOが共有すべき2030年の経営アジェンダ」第2回 (想定読了時間 約8分)

ある消費財ブランドのCMO は、満足げに四半期報告を締めくくった。「パーソナライゼーション・エンジンへの投資が結実し、レコメンデーション経由のコンバージョン率は前年比で38Pt向上した」。



会議室から戻ったCMO に、CEO がもう一度声をかけた。「いい数字だね。ただひとつ確認したいんだが——リピート率が落ちているのは、なぜなんだろう」。



CMO は資料を見返した。確かに、初回購入のコンバージョンは上がっている。しかし、二度目、三度目の購入に進む顧客の比率は、静かに低下していた。広告の最適化、レコメンドの精度、メールのタイミング——すべてが洗練されていくにつれて、なぜか顧客は離れていく。



この「個別最適化を極めると、関係性が浅くなる」という逆説は、いまAI時代のマーケティング現場で、業界横断的に指摘され始めている現象である。前回(第1回)は、AI時代のファネルが Learn / Buy / Use の三つのフェーズに再構造化される構造を論じた。今回は、その中でもUse フェーズ——購買後の継続的な関係性——で起きている、最も厄介な構造的問題に踏み込む。



なぜ、最先端のパーソナライゼーションが、顧客との距離を遠ざけるのか。そして、この構造から抜け出す道はあるのか。



「Use フェーズ」が、いま戦場になっている



第1回で示したように、Learn / Buy / Use の三つのフェーズで、消費者の AI 受容度は大きく異なる。Learn フェーズで最も高く、Buy フェーズで最も低く、そして Use フェーズで再び高まる——これが、Cognizant の "New Minds, New Marketers" 研究が明らかにした構造だった。



Use フェーズで消費者が AI を歓迎するのは、自然なことだ。購入後のサポート、製品の使いこなし、メンテナンス、関連サービスの提案——これらは、消費者の生活に継続的な利便性をもたらす領域である。レポートに登場するメディア・エンタメ業界のエグゼクティブは、こう描写している:「プラットフォームが顧客の文脈、背景、過去の購買を理解する。番組を見ているなら、次のおすすめは視聴履歴だけでなく、スマートウォッチから読み取ったエネルギーレベルや、部屋に誰がいるかも踏まえる。より予測的で、より能動的になる」。



この姿は、確かに魅力的に聞こえる。問題は、多くのブランドが提供している現実のパーソナライゼーションが、この理想像とは大きく違うという点にある。



実際に Use フェーズで起きているのは、しばしば、こういう光景だ。スマートフォンを開けば、過去に閲覧したのと似た商品が並んでいる。メールを開けば、興味のありそうな広告が並んでいる。アプリを開けば、行動履歴に基づくレコメンドが並んでいる。どこを見ても、自分の影が並んでいる。



これは「予測的で能動的」な体験というよりも、自分自身の過去に閉じ込められた体験だ。そして、この閉塞感こそが、顧客がブランドから静かに離れていく原因になっている。



なぜ、最適化が関係性を消費するのか



なぜ、これほど多くの企業のパーソナライゼーション投資が、関係性の深化につながらないのか。Cognizant の研究と現場の観察から見えてくるのは、四つの構造的なメカニズムである。



罠1:「最も買いそうなもの」の提示が、発見の体験を貧しくする



第一の罠は、最適化の目的関数そのものにある。多くのパーソナライゼーション・エンジンは、「この顧客が次に買う確率が最も高いもの」を最大化するよう設計されている。これは短期的なコンバージョンを上げるには合理的な設計だ。



しかし、消費者の購買行動には、コンバージョン確率の最大化だけでは捉えきれない要素がある。発見の喜び。意外な出会い。「自分はこういうものも好きだったのか」という気づき。これらの体験は、ブランドへの愛着を深める根本的な源泉だが、コンバージョン確率の最大化と本質的に相反する。



レコメンドが精緻になればなるほど、消費者は「自分が買いそうなもの」しか見せられなくなる。視野が狭くなる。新しい発見の余地が消える。そして、ブランドは「便利だが、刺激のない存在」へと変わっていく。



Cognizant のレポートが警告するように、AI の浸透は、ブランドが関係を深めるための足場そのものを失わせる可能性がある。ある金融サービス業界のエグゼクティブは、こう述べている:「ブランドは今後より一層、ブランド差別化と、顧客との関係性構築に取り組まなければならない。なぜなら、これから初回購入をする顧客と接するとき、以前と比較し、AIにより強化された、はるかに知識豊富な消費者と向き合うことになるからである」。



罠2:データ収集の不均衡——「価値交換」が成立しない構造



第二の罠は、データと価値の交換の不均衡だ。



パーソナライゼーションは、消費者のデータを収集することから始まる。閲覧履歴、購買履歴、位置情報、デバイス情報、行動パターン——膨大なデータが、消費者の同意のもとに(あるいは曖昧な同意のもとに)企業に流れていく。



ところが、その対価として消費者が受け取るのは、しばしば「自分のデータがどう使われたかわからないレコメンド」である。データを与えた感覚はあるが、何かを得た感覚は薄い。この不均衡が、消費者の心に「監視されている」という感覚を残す。



Cognizant のレポートが引用するメディア・エンタメ業界のエグゼクティブは、この問題の核心を突いている:「価値の交換が必要だ。データを誰かに渡すなら、何かを返してほしい。監視されているように感じるのではなく、公平な取引のように感じるべきだ」。



「公平な取引」と「監視」——この二つの感覚を分けるのは、技術の問題ではない。ブランドの倫理的な設計の問題である。消費者が「自分のデータが、自分の体験のために使われている」と感じるのか、それとも「自分のデータが、ブランドのコンバージョン最大化のために使われている」と感じるのか。後者が強くなるほど、関係性は静かに毀損していく。



罠3:同質化の罠——全社が同じデータセットで AI を訓練するとき



第三の罠は、業界全体で進行する構造的な問題である。多くのブランドが、似たデータセットで、似た AI モデルを使い、似た最適化を行う——その結果、業界全体でマーケティングが同質化していく。



Cognizant のレポートは、この問題を率直に指摘している:「みんなが同じようなデータセットで訓練された AI を使うとき、出力されるマーケティング・コンテンツはおのずと均質化されていくというリスクを内包する。オリジナリティと創造性が失われ、ブランドは同じ土俵に立たされる。その際、次の質問はこうなる:どうやって各ブランドは差別化し、輝くのか」。



これは、CMO にとって極めて深刻な問題である。Adobe の調査によれば、マーケターの96%が、過去2年でコンテンツ需要が倍増したと報告している。コンテンツ生成 AI を使えば、その需要には対応できる。しかし、業界全体が同じツールで同じ最適化を行うとき、個々のコンテンツの「コスト」は下がるが、ブランド同士の「差別化」も同時に失われる。



パーソナライゼーションのアルゴリズムが似てくると、各ブランドが顧客に提示する「最適な選択肢」も似てくる。「ブランド A が私を理解している」という感覚は、「ブランド B も、ブランド C も、同じくらい私を理解している」という感覚へと希薄化していく。個別最適化が究極まで進むと、ブランド間の特異性は失われる——これがパーソナライゼーション時代の逆説である。



罠4:オーセンティシティ(真正性)の喪失——「処理されている」という感覚



第四の罠は、最も繊細だが、最も深刻なものかもしれない。消費者が「自分は処理されている」と感じる瞬間である。



AI によるパーソナライゼーションは、しばしば「あなただけのために」というメッセージとともに提示される。「あなたへのおすすめ」「あなたの好みに合わせて」「あなたのために選びました」——これらの言葉は、人間関係の語彙を借りている。



しかし、消費者は気づいている。これは人間関係ではない。アルゴリズムによる処理である。それが分かっていながら、人間関係の語彙で語りかけられるとき、消費者の心には微妙な不快感が生まれる。それは「親密さを装ったマーケティング」への反発であり、「機械的な親しみ」への違和感である。



Cognizant のレポートが提示する FMCG 業界の事例は、この問題への一つの答えを示している。ある FMCG 企業は、顧客接点を「基本的なチャットボット」から「インテリジェントなアドバイザー」へと変革した。重要なのは、その変革の中身だ:「コンテキストの保持がはるかに優れていて、アドバイスが本物に感じられる。これらのチャットはパーソナライズされた情報を取り除いて分析され、重要な人々のためのダッシュボードを作成し、フィードバック、不満、提案を伝える」。



ここで起きていることは技術的な改善ではない。「処理する関係」から「対話する関係」への質的転換である。AI は依然として裏側で動いているが、消費者が感じるのは、機械的な処理ではなく、文脈を理解した対話の感覚である。



「効率化指標」と「関係性指標」の乖離



これら四つの罠が同時に進行するとき、何が起きるのか。



冒頭の CMO が直面した状況——「コンバージョン率は上がっているが、リピート率が落ちている」——は、まさにこの構造の典型である。効率化指標は改善し続けるが、関係性指標は静かに毀損していく。そして、四半期決算で見ているのは前者だけだ。



パーソナライゼーションの罠は、より広い構造の、マーケティング機能における現れである。



マーケティングの世界では、社内指標と顧客の認識の間に、しばしば翻訳不可能な乖離が存在する。社内指標では「処理完了」とカウントされても、顧客の側では「未解決の二度手間」として記憶される——効率化と関係性のあいだに生まれる、根本的なズレの構造である。



パーソナライゼーションの場面では、その乖離がこう現れる。社内指標では「コンバージョン率向上」と祝われても、顧客の側では「またこのブランドに『最も買いそうなもの』を提示された」として記憶される。機械にとっての最適化と、人間にとっての関係性は、しばしば逆方向を指す。



ここに、CMO と CEO が共有すべき経営判断のポイントがある。



経営アジェンダとしてのパーソナライゼーション



パーソナライゼーションは、伝統的にはマーケティング部門の戦術領域だった。どんなデータを使うか、どんなアルゴリズムを使うか、どんなレコメンドを出すか——これらは「現場の最適化」の問題として扱われてきた。



しかし、Cognizant Moment レポートが繰り返し強調するように、AI時代のマーケティングは、もはや孤立した機能ではない。マーケティングはビジネスの中心に据えられるべきものであり、もはや従来のようにサイロ化することはできない——これが、Cognizant Moment マーケティング&アドバタイズメント・プラクティスのグローバルヘッドである Ian Barlow らが、レポートで指摘している中核メッセージである。



パーソナライゼーション戦略の判断は、いくつもの経営判断と直結している。



データ・ガバナンスの判断:消費者からどこまでデータを収集し、どう保護し、どう価値交換を成立させるか。これは法務、IT、マーケティングが協働する経営判断であり、ブランドの信頼性そのものを規定する。



ブランド・ポジショニングの判断:同質化の罠を回避するために、自社のパーソナライゼーションは「他社と何が違う」と言えるのか。これはマーケティング戦略を超えて、企業の独自性そのものの問題である。



長期と短期のトレードオフ:短期のコンバージョン最大化を追求すれば、長期の関係性が毀損するリスクがある。この時間軸のトレードオフは、CMO だけでなく、CEO と CFO が共有すべき投資判断である。



倫理的設計の判断:Cognizant の Chief Responsible AI Officer である Amir Banifatemi が繰り返し指摘するように:「倫理的設計は信頼の足場である。それは上塗りではない。関連性、包摂性、レジリエンスの基盤そのものだ」。倫理的設計は、コンプライアンスを超えた、ブランド競争力の源泉になる。



これらの判断は、すべてマーケティング部門だけでは完結しない。CMO が現場の問題意識を経営に翻訳し、CEO がそれを経営アジェンダとして引き受ける——この対話なしには、パーソナライゼーションの罠から抜け出せない。



「透明性」が、新しい競争優位になる



Cognizant のレポートが示唆する、罠から抜け出すための重要な視座が一つある。透明性が、ブランドの競争優位の源泉になるという視座だ。



レポート内のある金融サービス業界のエグゼクティブは、こう述べている:「我々は AI を使うことになる。それが消費者にとってどれだけ人間らしく感じられるかが問われる。それは信頼を通じて生まれる。チャットボットが、消費者が尋ねていることに対してより真摯に応答する——その顧客の声に応える姿勢こそが、より親密で人間味のある関係を可能にする」。



ここに、パーソナライゼーションの罠を抜け出す鍵がある。「あなたを理解しているふり」をやめて、「あなたを理解しようとしている」と正直に伝えること。「AI を使っている」ことを隠すのではなく、「AI を、こういう価値のために使っている」と明示すること。



これは、技術的な変更ではない。ブランドが顧客と結ぶ関係性の質の変更である。そして、この質の変更を主導できるのは、現場のマーケティング担当者ではなく、CMO と CEO が共有する経営判断である。



