長い間足踏みをしているかに見えたライフサイエンス企業のデジタルトランスフォーメーションは、パンデミックによって加速しましたが、起こっている変化の規模を考慮すると、製薬業界がデジタル技術を取り入れて、業務すべてを包括的に変えようとしているのは明らかです。

パンデミックに引き起こされたプレッシャーにより、ライフサイエンス企業は情報処理の変革効果を実現させてきました。そして今では、人工知能(AI)、自動化、モノのインターネット(IoT)、さらにデータアナリティクスを活用して人手を補い、意思決定とイノベーションを後押ししています。

Cognizant Center for the Future of Work(CFoW)は最近、Oxford Economicsと共同で、世界各地の経営幹部レベルの役員4千人を対象とした調査を行い、この課題にどのように対応しているか調べました。調査対象者にはライフサイエンスのリーダー企業を率いる上級役員285人も含まれていました。