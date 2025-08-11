今、私たちは、AIがプロセスを効率化するだけでなく、消費者の生活・働き方・購買行動そのものを根本から変えつつある、重大な瞬間に立ち会っています。私たちの最新の調査によると、AIの活用に積極的な消費者は、2030年までに最大で消費支出の55%を牽引すると予想されています。これは単なるテクノロジーのアップグレードではなく、市場そのものの再構築を意味し、この変化の本質を理解することは、すべてのCEOにとって極めて重要な課題となっています。

本調査は、複数のグローバル市場を対象に実施されたもので、この変化を読み解くうえで重要な視点を示しています。特に、消費者の間で急速にAI利用が進んでいる現実と、企業側の、特にマーケティング部門における現在の準備状況との間に広がるギャップに焦点を当てています。消費者はすでに、日常業務から購買判断にいたるまで幅広くAIを利用し始めています。しかし、私たちの調査結果は、この新たな現実に対し、企業の多くはまだ対応し切れていないことを示しています。私たちは、AIに見つけてもらうための最適化、人間の関与を最小限に抑えた意思決定、そして戦略的成長への重大な影響まで、市場が直面する3つの変革の波を段階的に検証します。

今、CEOに求められているのは、単に理解することではなく、意思を持って行動することです。AIを単なるコスト削減のためのツールではなく、顧客関係を強化するための原動力と捉えるリーダーこそが、これからの時代の勝者となるでしょう。本レポートは、AIを単にテクノロジースタックに組み込むのではなく、カスタマーエクスペリエンスとブランド戦略の中核へと統合していくためのロードマップを提示します。AIが常に介在する激変の時代において、自社ブランドの強みや差別化要素を維持し、顧客とつながり続けるための指南書としてご一読ください。

BENJAMIN WIENER,

GLOBAL HEAD OF COGNIZANT MOMENT