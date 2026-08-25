第四回：AIをリアルタイムで信頼する仕組み — Neuro AI Trustと、コグニザントが目指す姿

「そのAIエージェントは、いつ、なぜ、その判断を下したのか」。

何かが起きたときに、この問いへ即座に答えられない企業が増えています。一つのAIを人が使っているだけの段階では見えていた物事も、複数のエージェントが自律的に判断し、互いに連携しながら業務を動かすようになると、把握しきれなくなっていきます。

複数のAIエージェントが動き出すと、何が変わるのか

生成AIの活用が一段落し、企業は次の段階として、複数のAIエージェントを組み合わせた業務改革や業務自動化の取り組みを加速させています。それに伴い、AIエージェントのID管理、ガードレール・セキュリティ管理、AIトークンの利用管理など、AIを安全かつ適切に運用するために求められる管理要件は、一段と高度になっています。

これらのシステムは絶えず進化し、リアルタイムで相互作用しているため、静的な環境を前提に作られた従来のガバナンスの手法では対応しきれません。エージェントが増えれば増えるほど、稼働を止めてから振り返る形の統治では、変化のスピードに追いつけなくなっていきます。私たちコグニザントは、AIが稼働している最中にも継続的に統治を適用する仕組みを、Agentic AIを支える3つの鍵の一つとして位置づけました。それが「サステナブル・ガバナンス」です。

サステナブル・ガバナンスとは何か — Neuro AI Trustが支える「HOW」

サステナブル・ガバナンスとは、AIが実際に稼働している最中にも、その挙動を継続的に監視し、規制・ビジネス要件に沿って統制し続ける仕組みのことです。第2回で紹介した3つの鍵のうち、この「HOW」を担うのがNeuro AI Trustです。

Neuro AI Trustは、2つの層が連携することで機能します。制御層では、Guardian Agentsと呼ばれる専用のAIが、ステップやツール、やり取りをまたいでエージェント同士の相互作用を継続的に監視し、システムの健全性・パフォーマンス・セキュリティ・リスクに関するリアルタイムの可視性を提供します。インテリジェンス層では、そのシステムをリアルタイムで評価し、ビジネス要件や規制要件に沿った意思決定と自動化された制御を通じて、ポリシーやガードレールを適用します。

高リスクな判断や曖昧な判断は、いったん停止され、必要な文脈とともに人間のレビュアーへ引き渡されます。そして、すべてのAIのやり取りは記録され、後から「何が起きたのか、なぜそう判断されたのか、どのポリシーが適用されたのか」を完全に追跡できる形で残されます。この2つの層が連携することで、信頼をAIのライフサイクルに直接組み込みます。

国内で本格展開する「AIガバナンス整備支援サービス」

この考え方を、日本国内のお客様に向けて具体的なサービスの形にしたのが、2026年7月16日に本格展開を開始した「AIガバナンス整備支援サービス」です。

このサービスが前提としている考え方は、AIガバナンスの確立には、個別の認証取得だけでは不十分だということです。ISO/IEC 42001（AIマネジメントシステムの国際規格）、ISO/IEC 27001（情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格）、EU AI法（世界初の包括的なAI規制法）、NIST AIリスクマネジメントフレームワーク、そして経済産業省・総務省のAI事業者ガイドラインといった、国際規格から国内の規制フレームワークまでを横断的に理解し、相互に整合した形で実装することが欠かせません。

私たちがこの支援において重視しているのは、ガイドラインの策定や体制の設計だけで終わらせないことです。各フレームワークに準拠したガバナンス設計から、組織体制・プロセス・ツールの実装、そして認証取得後の継続的な維持・改善まで——日々の運用まで見据えた、実効性のあるAIガバナンスを一貫して支援することを特長としています。

コグニザントがこの領域に取り組む理由

多くの企業は、規制や国際規格への対応において、専門的な知見の不足から単独での対応に限界を感じています。私たちコグニザントは、グローバルな知見と実装力を持って、この課題に正面から向き合っていきたいと考えています。

これは、これまで紹介してきたコンテキストエンジニアリングやエンタープライズ・エージェント・ネットワークとも一貫しています。企業が既に選んでいるどのプラットフォームの上でも、その企業固有の状況に合わせてガバナンスを実装し、認証取得という一時点で終わらせず、運用が続く限り責任を持ち続けます。

特定のAIに縛られない、ニュートラルなAI Builderへ

この4回のシリーズを通じて、AI投資が「試行錯誤」に終わってしまう課題、それを解決するコンテキストエンジニアリングとエンタープライズ・エージェント・ネットワーク、Frontierという新しい人材モデル、そしてサステナブル・ガバナンスを支えるNeuro AI Trustと国内向けのAIガバナンス整備支援サービスを紹介してきました。

これらすべてに共通しているのは、私たちが特定のAIモデルやクラウドに縛られない立場を貫いているという点です。企業が既に選んでいるどのプラットフォームの上でも、その企業固有の文脈を組み込み、成果に対して責任を持ち続ける。それが、私たちが「ニュートラルなAI Builder」を名乗る理由です。

AIへの投資を、試行錯誤で終わらせず、確かな企業価値へ。このシリーズが、その一歩を考えるきっかけになれば幸いです。

詳細情報

AIガバナンス整備支援サービスの詳細については、以下の公式発表をご覧ください。

コグニザントジャパン、企業のAI実装を支える「AIガバナンス整備支援サービス」を日本で本格展開（2026年7月16日）