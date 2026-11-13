「応対」から「解決」へーーエージェンティック AI が問い直す、日本のコンタクトセンター KPI
― IDC レポート "Advancing Customer Experience with Agentic AI" から読む
本稿は、IDC のホワイトペーパー「Advancing Customer Experience with Agentic AI」（IDC #US54526126、Genesys と Cognizant がスポンサー）の内容を紹介し、日本の視点から考察を加えたものです。レポートは Cognizant がスポンサーとして関与しています。本稿ではレポートの全文翻訳は行わず、要点の要約と筆者の考察で構成しています。
平均処理時間は目標以内。それでも、問題は解決していない
平均処理時間は目標以内。応答率も高く、言葉遣いも丁寧。ダッシュボード上の数字は申し分ないのに、お客様は同じ問い合わせを、別の窓口でもう一度繰り返している。
コンタクトセンターの責任者であれば、一度は経験のある場面ではないでしょうか。
エージェンティック AI は、この状況を変える可能性を持っています。ただし、変えるのは「応対の速さ」ではありません。変わるのは、私たちが何を成果と呼ぶのか、その定義そのものです。
IDC が 2026 年に公表したホワイトペーパーは、この点を正面から取り上げています。本稿では、その要点を紹介したうえで、日本のコンタクトセンターの文脈で何が問われるのかを考えます。
1. IDC レポートが示す 3 つの要点
レポートの主張は、大きく 3 つに整理できます。
第一に、自動化から「オーケストレーション」への転換です。 これまでの CX 変革は、チャットボット、IVR、ワークフローエンジンによる効率化が中心でした。これらは予測可能なプロセスを前提に作られています。しかし、実際の顧客ジャーニーは、複数のチャネルやシステムをまたいで進み、そのつど文脈と判断を要します。IDC は、コスト最適化だけを追う組織は、ロイヤルティを生む体験そのものを損なうリスクがあると指摘しています。
第二に、エージェンティック AI は既存の AI を置き換えるものではなく、それらをつなぐ「調整レイヤー」だという位置づけです。 ルールや取引の正確性を担う決定論的な仕組み、言語理解と生成を担う生成 AI。その間をつなぎ、目標に向けて複数のシステムをまたいで実行まで担うのが、エージェンティック AI です。レポートの例を借りれば、生成 AI が回答案を書くのに対し、エージェンティックなシステムは、適切な連絡手段を選び、CRM を更新し、フォローアップを設定し、解決を確認するところまで進みます（図 1）。