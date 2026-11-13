そのとき、指標の置き方も変わらなければなりません。応答率や処理時間を捨てる必要はありません。ただ、その隣に「顧客の用件は、実際に解決したか」を置く。この問いを KPI に組み込めているかどうかが、エージェンティック AI の投資対効果を左右します。

3. カスハラ義務化が変えた前提

日本には、もう一つ見逃せない前提があります。

2026 年 10 月 1 日、改正労働施策総合推進法が施行され、カスタマーハラスメント対策がすべての事業主の義務になりました。厚生労働省の指針（令和 8 年厚生労働省告示第 51 号）は、カスハラを、顧客等の言動のうち社会通念上許容される範囲を超え、労働者の就業環境が害されるものと定義しています。電話や SNS 上の言動も含まれます。

この指針には、注目すべき一節があります。カスハラの原因や背景には、商品・サービス・接客の問題や、顧客とのコミュニケーション不足があり得るとして、そうした要因を解消する取組も、防止に有効だと述べているのです。

ここから、一つの仮説が導けます（これは指針が述べていることではなく、筆者の解釈です）。お客様の問題を一度で解決できる体制を作ることは、従業員を守る取組でもあるのではないか。 解決が遅れ、たらい回しが続けば、お客様の不満は積み上がります。解決の質を高めることは、現場の負担を下げる方向にも働くはずです。

IDC がエージェンティック AI の活用例に挙げる「Agent Augmentation（エージェント拡張）」は、この文脈で読むと一層興味深くなります。AI が定型的な管理業務や情報検索の負担を担い、人間のオペレーターは共感と複雑な問題解決に集中する。レポートはこれを、人を置き換える発想ではなく、人の力を引き出す発想として位置づけています。人手不足と、現場を守る義務。この二つを抱える日本のコンタクトセンターにとって、これは単なる効率化の話ではありません。

4. なぜ多くの企業は「ステージ 2〜3」で止まるのか

もちろん、エージェンティック AI の導入は簡単ではありません。

IDC は、コンタクトセンターの AI 活用を 6 段階の成熟度で示しています。提案を支援する段階から、ガードレールの下でタスクを実行する段階、複数のエージェントが協調する段階を経て、最終的にはサービス全体を自律的に担う段階へ。そして、多くの組織はステージ 2〜3 で足踏みすると指摘します。最大のボトルネックは、モデルの能力ではなく、データ、ワークフロー、ガードレールといった「運用の準備」だという点も重要です（図 3）。