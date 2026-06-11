撤回可能性——新しいUXの中核概念

リスクに比例した監視と並んで、エージェント時代の体験設計に必要なもう一つの概念がある。「撤回可能性」(reversibility)である。

従来のUIにも「元に戻す」(Undo)機能はあった。だがエージェント時代の撤回可能性は、その遥かに先を行く。エージェントは複数のシステムにまたがって行動する。メールを送り、カレンダーに予定を入れ、外部APIを呼び出し、データベースを更新する。これらの行動の一部は、技術的にも社会的にも「元に戻せない」。送信したメールは取り消せない。約束した時間は遡れない。

設計者が問うべきは、こうなる。「この行動は、後から撤回できるか?」「撤回できないなら、事前の確認はどの粒度で必要か?」「撤回できる行動でも、撤回のコスト(時間、金銭、社会的損失)はどれほどか?」

撤回可能性のレベル分けは、リスクに比例した監視と密接に連動する。完全に撤回可能な行動は第一層に、撤回コストが高い行動は第二層に、撤回不可能な行動は第三層に配置される。撤回可能性は、リスク階層を決定する最も重要な変数の一つである。

だが撤回可能性の設計は、技術的な仕組みだけの話ではない。ユーザーが「撤回できる」と感じられること——心理的な撤回可能性——も、体験としては同じくらい重要だ。エージェントが何を実行したかをいつでも遡れる、行動の取り消し操作が容易に見つかる、撤回した後の状態が明確に分かる——これらの体験設計が、ユーザーがエージェントに「委ねる」勇気を支える。

「人間らしさ」という落とし穴

エージェント設計で見落とされがちな、もう一つの論点がある。「人間らしさの過剰」という落とし穴だ。

AIエージェントの設計倫理を扱う近年の複数の研究が、こう警告している——自然言語で対話し、一人称代名詞を使い、一貫した人格特性を示すAIエージェントは、ユーザーの過信を誘発し、批判的検証を損なう傾向がある。

「人間らしい」AIは、UXの観点から見れば一見望ましい。ユーザーは親しみを感じ、対話のハードルが下がり、利用率が上がる。だが、この親しみが過信に変質する瞬間がある。「人間のように話すAI」は、ユーザーに「人間のように考えているAI」だと無意識に錯覚させる。実際にはAIは確率的にもっともらしい言語を生成しているだけだとしても、ユーザーはその出力を、まるで信頼できる同僚のアドバイスのように受け取ってしまう。

この錯覚が最も危険な領域は、判断を伴うタスクである。投資判断、医療判断、法的判断——これらの領域でAIが「人間らしい」自信を持って提案を提示したとき、ユーザーはその根拠を批判的に検証する余力を失う。「親しみやすいAI」は、過信を通じてユーザーの判断力を麻痺させる。

エージェント設計の倫理的な核心は、ここにある。便利さと過信は、しばしば同じ設計から生まれる。ユーザーに「信頼してもらう」ことと「過信させない」ことを、設計のなかでどう両立させるか。これは技術的な問題ではなく、思想的な問題だ。

実装レベルで言えば、いくつかの手段がある。エージェントが下した判断の根拠を、操作を妨げない形で常に提示する。確信度が低い局面では、その低さを明示的に伝える。重要な判断では、人間に「立ち止まる」きっかけを意図的に設計する。ユーザーが「委ねる」と「検証する」を、シームレスに行き来できる体験——これがエージェント時代のUX設計の目標になる。

「完全自律」という幻想

ここまで論じてきたことの裏返しとして、もう一つ言及しておくべき論点がある。「完全自律エージェント」という幻想だ。

2025年10月、arXivに発表された論文「Fully Autonomous AI Agents Should Not be Developed」は、AIエージェントの自律性をスライドスケールで分析した。低自律から完全自律へと段階を上げていくと、便益と同時にリスクも非線形に増大する。そして最上位の完全自律レベルでは、便益を上回るリスクが構造的に発生する——というのが、この論文の中心的な主張である。

リスクの種類は段階によって異なる。低自律レベルでは、ユーザーの過信や個人情報の漏洩といった「相互作用のリスク」が中心になる。中自律レベルでは、エージェントが計画を実行する段階で、プライバシーやセキュリティの保護策が文脈的価値理解を持たない者に委ねられる「実行のリスク」が加わる。完全自律レベルでは、必要な安全策をすべて事前に予測し、適切な監視を提供することが構造的に困難になる。

これが示唆するのは、エージェント設計の到達点が「100%自動化」ではない、という事実だ。経営層がAI戦略を考えるとき、自動化率の最大化を目標にすべきではない。むしろ、各業務領域においてリスクと便益のバランスが最適化される自律レベルを見極め、そこに留まる設計判断を下すこと——これが本質的な戦略になる。

「全部自動化したい」という願望は、しばしば「全部AIに任せたら何が起きるか」を考えずに語られる。エージェント時代の経営判断には、自動化の最大化ではなく、適切な委譲設計を志向する成熟が求められる。

エージェント時代の体験設計、5つの原則

本稿で論じてきた論点を、5つの設計原則として整理したい。これらは個別の技術仕様ではなく、エージェント時代の体験を設計するすべての場面で問われる、思想的な指針である。

第一に、「すべて承認」を放棄する。エージェントの価値は連鎖的な遂行にある。すべての行動に承認を要求する設計は、価値を破壊する。

第二に、リスクに比例した監視を設計する。低リスクは自動監視、中リスクは条件付きレビュー、高リスクは事前承認——3層構造を意図的に設計する。

第三に、撤回可能性を中核に据える。技術的な撤回可能性と、心理的な撤回可能性の両方を設計に組み込む。

第四に、人間らしさを慎重に扱う。親しみやすさが過信に転じる瞬間を設計で防ぐ。確信度の表示、根拠の可視化、「立ち止まる」きっかけの埋め込みを通じて。

第五に、「完全自律」を目標にしない。各業務でリスクと便益のバランスが取れる自律レベルを見極め、そこに留まる戦略的な節度を持つ。

これら5つの原則に共通する核心は、シンプルな問いに集約される——ユーザーは、何を制御し、何を手放すのか。この問いを設計の中心に置けない限り、いかに高度なエージェントを実装しても、体験としての成功は得られない。

次回予告

本稿では、エージェント時代の体験設計の原則を論じた。だが本シリーズの核心は、これらの議論を経営アジェンダに翻訳することにある。

次回、第4回「体験を経営アジェンダに——AI時代のCEOが問うべき5つの問い」では、本シリーズの本編を締めくくる実践編をお届けする。これまでの論考を、CEOが明日の経営会議で投げかけられる具体的な問いへと変換する。

委ねる体験を、誰が設計するのか

エージェント時代の体験設計には、新しい職能の協働が要る。クリエイティブの想像力、テクノロジーの実装力、そして信頼を設計する倫理的な感度——これらは伝統的にバラバラの部門に存在してきた。

Cognizant Moment™のエクスペリエンス・スタジオは、まさにこの協働のために設計されたグローバルネットワークだ。クリエイターとテクノロジストが同じ場で構想・設計・構築を行う体制は、エージェント時代の体験設計に必要な多職能の即時的な化学反応を可能にする。「マルチエージェントAI」サービスも、企業のエージェント活用を次の段階へ引き上げる。