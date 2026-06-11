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コグニザントジャパン ブログ

エージェント時代の体験設計——人間が「指示する」から「委ねる」へ

シリーズ 1 「AIは体験を壊すのか、再発明するのか」第3回 (想定読了時間 約9分)

あなたの代わりに、AIが出張を予約する。会議を調整する。契約書を起草する。投資判断の下書きをする——。

エージェントAIが描く未来は魅力的だ。だが少し立ち止まって考えたい。あなたは、どこまでAIに「委ねる」つもりがあるだろうか。

これまでのUI設計は、「ユーザーが操作する」ことを前提にしてきた。ボタンを押す。選択肢を選ぶ。確認する。だがエージェント時代の体験は、その大前提が変わる。ユーザーは操作するのではなく、委ねて、見守り、ときに介入する存在になる。

このとき、設計者が考えるべき問いは一変する。何を自動化するかではなく、何を人間に残すか。いつ介入を許すか。どうすれば「撤回可能性」を担保できるか——。

本稿では、エージェント時代の体験を支える新しい設計原則を提示する。

「指示する」UIの終焉

20世紀後半から続いてきたUI設計の歴史は、「人間がコンピュータに指示する」という前提のもとに発展してきた。GUIの登場でメニューが視覚化され、Webの登場でリンクが情報を結びつけ、モバイルの登場でタップが操作の中心になった。形は変わったが、人間が能動的に「指示する」構造は一貫していた。

生成AIの登場で、この構造に最初の亀裂が入った。チャット型インターフェースは「指示」というより「対話」に近い。人間は明示的なコマンドを与えるのではなく、意図を自然言語で伝え、AIが解釈して応答する。だがそれでも、人間が主導権を持つ構造は維持されていた。AIは応答するだけで、自律的に行動するわけではなかった。

エージェントAIの登場は、この最後の前提を破壊する。エージェントは応答するだけでなく、ユーザーに代わって行動する。複数のツールを使い、複数の判断を連鎖させ、複数日にわたって持続的にタスクを遂行する。Gartnerが2025年8月に公表した予測によれば、2026年末までにエンタープライズアプリケーションの40%がAIエージェントを組み込み、2028年までにはユーザー体験の3分の1が、従来型のアプリからエージェント型フロントエンドへシフトすると見込まれている。この急速な移行は、ユーザーの役割そのものを書き換える。

ユーザーは、もはや「操作する」存在ではない。委ねて、見守り、ときに介入する存在へと変わる。この変化を、設計はまだ十分に理解できていない。

「すべての行動に承認」の罠

エージェントAIをめぐる議論で、初期に流通したアプローチがある。「人間の監視を確保するために、エージェントのすべての行動に対して人間の承認を要求する」というものだ。安全性の観点から、これは直感的に正しく見える。AIが暴走しないよう、すべてのステップに人間のチェックを入れる——この発想は多くの業界ガイドラインにも採用されている。

だが、Anthropicが2026年2月に発表した「エージェントの自律性測定」研究は、この発想の限界を示した。同研究が観察した経験豊富なユーザーの行動パターンは、個別のエージェント動作を承認するアプローチから離れ、必要なときに監視と介入を行うアプローチへとシフトしていくというものだった。

なぜか。シンプルな理由だ。エージェントが提供する価値は、複数のタスクを連鎖的に遂行する点にある。すべての行動に承認を要求すれば、その連鎖が断ち切られる。「30秒で済む承認」が10回続けば5分かかる。「便利な代理人」は「面倒な確認役」に変質し、ユーザーは結局自分でやったほうが速いと判断する。

Anthropicの研究は、こう結論づけている——「すべての行動に承認を要求するような監視要件は、価値を提供せずに摩擦を生む」。

これは技術的な発見ではなく、設計思想の発見である。エージェント時代の体験は、「すべてを承認する人間」を前提にできない。「ほとんど委ね、必要なときに介入する人間」を前提に設計しなければならない。この前提の転換が、すべての設計判断の出発点になる。

リスクに比例した監視——新しい設計原則

ではどう設計すればよいか。複数の研究機関が辿り着いている結論は、「リスクに比例した監視」(risk-proportionate oversight)という考え方だ。

すべての行動を同じ重みで扱うのではない。リスクに応じて、人間の関与の度合いを階層化する。具体的には、3つの階層を持つことが多い。

第一層は、自動監視で済む行動。エージェントが自律的に実行し、ログだけが記録される。事後的にレビュー可能だが、リアルタイムでの人間関与は不要。日常的・低リスクのタスク——情報収集、要約、下書き作成など——がここに分類される。

第二層は、条件付きで人間レビューを発動する行動。普段は自動で実行されるが、特定の条件——金額が一定以上、外部システムへの影響、過去パターンからの逸脱など——を満たしたとき、人間に通知して判断を仰ぐ。多くの業務タスクが、この層に分類される。

第三層は、事前承認を要する行動。実行前に必ず人間の判断が入る。法的責任が発生する契約、不可逆な財務取引、外部への重要な約束など、撤回が極めて困難な行動がここに分類される。

この3層構造を持つことで、エージェントは大半の業務を効率的に進めつつ、リスクの高い局面では人間の判断を担保できる。「すべて自動」と「すべて承認」の二項対立を超える、第三の道である。

Stanford大学の研究者Overman, Bayatiは2025年10月に発表した論文「The Oversight Game」で、この構造をゲーム理論で形式化している。エージェントが「自律的に行動する」と「人間に判断を委ねる」を選び、人間が「許容する」と「監視する」を選ぶ二者ゲームとして、両者の協調が成立する条件を導出した。エージェントが自律性を求めることと、人間の福祉を高めることが、構造的に結合する設計が可能であることを、彼らは数理的に示している。

これは抽象的な議論ではない。エージェント設計の現場で、いま実装されつつある原則だ。

 

撤回可能性——新しいUXの中核概念

リスクに比例した監視と並んで、エージェント時代の体験設計に必要なもう一つの概念がある。「撤回可能性」(reversibility)である。

従来のUIにも「元に戻す」(Undo)機能はあった。だがエージェント時代の撤回可能性は、その遥かに先を行く。エージェントは複数のシステムにまたがって行動する。メールを送り、カレンダーに予定を入れ、外部APIを呼び出し、データベースを更新する。これらの行動の一部は、技術的にも社会的にも「元に戻せない」。送信したメールは取り消せない。約束した時間は遡れない。

設計者が問うべきは、こうなる。「この行動は、後から撤回できるか?」「撤回できないなら、事前の確認はどの粒度で必要か?」「撤回できる行動でも、撤回のコスト(時間、金銭、社会的損失)はどれほどか?」

撤回可能性のレベル分けは、リスクに比例した監視と密接に連動する。完全に撤回可能な行動は第一層に、撤回コストが高い行動は第二層に、撤回不可能な行動は第三層に配置される。撤回可能性は、リスク階層を決定する最も重要な変数の一つである。

だが撤回可能性の設計は、技術的な仕組みだけの話ではない。ユーザーが「撤回できる」と感じられること——心理的な撤回可能性——も、体験としては同じくらい重要だ。エージェントが何を実行したかをいつでも遡れる、行動の取り消し操作が容易に見つかる、撤回した後の状態が明確に分かる——これらの体験設計が、ユーザーがエージェントに「委ねる」勇気を支える。

「人間らしさ」という落とし穴

エージェント設計で見落とされがちな、もう一つの論点がある。「人間らしさの過剰」という落とし穴だ。

AIエージェントの設計倫理を扱う近年の複数の研究が、こう警告している——自然言語で対話し、一人称代名詞を使い、一貫した人格特性を示すAIエージェントは、ユーザーの過信を誘発し、批判的検証を損なう傾向がある。

「人間らしい」AIは、UXの観点から見れば一見望ましい。ユーザーは親しみを感じ、対話のハードルが下がり、利用率が上がる。だが、この親しみが過信に変質する瞬間がある。「人間のように話すAI」は、ユーザーに「人間のように考えているAI」だと無意識に錯覚させる。実際にはAIは確率的にもっともらしい言語を生成しているだけだとしても、ユーザーはその出力を、まるで信頼できる同僚のアドバイスのように受け取ってしまう。

この錯覚が最も危険な領域は、判断を伴うタスクである。投資判断、医療判断、法的判断——これらの領域でAIが「人間らしい」自信を持って提案を提示したとき、ユーザーはその根拠を批判的に検証する余力を失う。「親しみやすいAI」は、過信を通じてユーザーの判断力を麻痺させる。

エージェント設計の倫理的な核心は、ここにある。便利さと過信は、しばしば同じ設計から生まれる。ユーザーに「信頼してもらう」ことと「過信させない」ことを、設計のなかでどう両立させるか。これは技術的な問題ではなく、思想的な問題だ。

実装レベルで言えば、いくつかの手段がある。エージェントが下した判断の根拠を、操作を妨げない形で常に提示する。確信度が低い局面では、その低さを明示的に伝える。重要な判断では、人間に「立ち止まる」きっかけを意図的に設計する。ユーザーが「委ねる」と「検証する」を、シームレスに行き来できる体験——これがエージェント時代のUX設計の目標になる。

「完全自律」という幻想

ここまで論じてきたことの裏返しとして、もう一つ言及しておくべき論点がある。「完全自律エージェント」という幻想だ。

2025年10月、arXivに発表された論文「Fully Autonomous AI Agents Should Not be Developed」は、AIエージェントの自律性をスライドスケールで分析した。低自律から完全自律へと段階を上げていくと、便益と同時にリスクも非線形に増大する。そして最上位の完全自律レベルでは、便益を上回るリスクが構造的に発生する——というのが、この論文の中心的な主張である。

リスクの種類は段階によって異なる。低自律レベルでは、ユーザーの過信や個人情報の漏洩といった「相互作用のリスク」が中心になる。中自律レベルでは、エージェントが計画を実行する段階で、プライバシーやセキュリティの保護策が文脈的価値理解を持たない者に委ねられる「実行のリスク」が加わる。完全自律レベルでは、必要な安全策をすべて事前に予測し、適切な監視を提供することが構造的に困難になる。

これが示唆するのは、エージェント設計の到達点が「100%自動化」ではない、という事実だ。経営層がAI戦略を考えるとき、自動化率の最大化を目標にすべきではない。むしろ、各業務領域においてリスクと便益のバランスが最適化される自律レベルを見極め、そこに留まる設計判断を下すこと——これが本質的な戦略になる。

「全部自動化したい」という願望は、しばしば「全部AIに任せたら何が起きるか」を考えずに語られる。エージェント時代の経営判断には、自動化の最大化ではなく、適切な委譲設計を志向する成熟が求められる。

エージェント時代の体験設計、5つの原則

本稿で論じてきた論点を、5つの設計原則として整理したい。これらは個別の技術仕様ではなく、エージェント時代の体験を設計するすべての場面で問われる、思想的な指針である。

第一に、「すべて承認」を放棄する。エージェントの価値は連鎖的な遂行にある。すべての行動に承認を要求する設計は、価値を破壊する。

第二に、リスクに比例した監視を設計する。低リスクは自動監視、中リスクは条件付きレビュー、高リスクは事前承認——3層構造を意図的に設計する。

第三に、撤回可能性を中核に据える。技術的な撤回可能性と、心理的な撤回可能性の両方を設計に組み込む。

第四に、人間らしさを慎重に扱う。親しみやすさが過信に転じる瞬間を設計で防ぐ。確信度の表示、根拠の可視化、「立ち止まる」きっかけの埋め込みを通じて。

第五に、「完全自律」を目標にしない。各業務でリスクと便益のバランスが取れる自律レベルを見極め、そこに留まる戦略的な節度を持つ。

これら5つの原則に共通する核心は、シンプルな問いに集約される——ユーザーは、何を制御し、何を手放すのか。この問いを設計の中心に置けない限り、いかに高度なエージェントを実装しても、体験としての成功は得られない。

次回予告

本稿では、エージェント時代の体験設計の原則を論じた。だが本シリーズの核心は、これらの議論を経営アジェンダに翻訳することにある。

次回、第4回「体験を経営アジェンダに——AI時代のCEOが問うべき5つの問い」では、本シリーズの本編を締めくくる実践編をお届けする。これまでの論考を、CEOが明日の経営会議で投げかけられる具体的な問いへと変換する。

委ねる体験を、誰が設計するのか

エージェント時代の体験設計には、新しい職能の協働が要る。クリエイティブの想像力、テクノロジーの実装力、そして信頼を設計する倫理的な感度——これらは伝統的にバラバラの部門に存在してきた。

Cognizant Moment™のエクスペリエンス・スタジオは、まさにこの協働のために設計されたグローバルネットワークだ。クリエイターとテクノロジストが同じ場で構想・設計・構築を行う体制は、エージェント時代の体験設計に必要な多職能の即時的な化学反応を可能にする。「マルチエージェントAI」サービスも、企業のエージェント活用を次の段階へ引き上げる。

Cognizant Moment™ - エクスペリエンス・スタジオのネットワーク

本稿の主な出典

  • Anthropic「Measuring AI agent autonomy in practice」(2026年2月)
  • Stanford University, William Overman & Mohsen Bayati「The Oversight Game: Learning to Cooperatively Balance an AI Agent's Safety and Autonomy」(arXiv:2510.26752, 2025年10月)
  • 「Fully Autonomous AI Agents Should Not be Developed」(arXiv:2502.02649, 2025年)
  • 「Levels of Autonomy for AI Agents」(arXiv:2506.12469, 2025年)
  • Gartner「Predicts 40% of Enterprise Apps Will Feature Task-Specific AI Agents by 2026」(2025年8月)
  • Gartner「Emerging Tech: The Future of Agentic AI in Enterprise Applications」(2028年予測を含む)

この記事の投稿者

市川 恵貴 (いちかわ けいき)

コグニザントジャパン株式会社

コグニザントジャパン株式会社 クラウドインフラストラクチャ & セキュリティサービス リード インフラ アーキテクト

Cognizant Moment
エクスペリエンス・パートナー


日本&ASEANマーケットリードとして、AI前提社会におけるエクスペリエンスを再定義・再創造するべく、ソリューション提示を主導。

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