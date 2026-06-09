効率化の罠——AIで生産性は上がったのに、なぜ顧客満足は下がるのか
シリーズ 1 「AIは体験を壊すのか、再発明するのか」第2回 (想定読了時間 約8分)
ある大手企業のカスタマーサポート部門で、興味深い数字が並んだ。AI導入後、一件あたりの処理時間は40%短縮。オペレーターの稼働率も改善。経営層は満足し、横展開が決まった——その3ヶ月後、NPSが過去最低を記録するまでは。
これは特殊な事例ではない。AI活用で社内KPIが改善しているのに、顧客側の体験指標が悪化する現象は、業界を問わず観測されている。レコメンドの最適化が顧客の発見体験を貧しくし、自動応答の高速化が「雑に扱われた感」を生む。
効率化は、なぜ体験を蝕むのか。あるいは——効率化と体験は、本当にトレードオフなのか。
本稿では、AI活用における指標設計の歪みを論じ、経営KPIそのものを問い直す。
数字が示す、見えない乖離
2025年、COPCが6カ国1,000名以上の消費者を対象に行ったAIカスタマーサービス調査が、業界に静かな警鐘を鳴らした。AIが課題解決に失敗した場合、NPSは最大70ポイント下落する——これがその中心的な発見だった。
70ポイントという数字の意味を、少し噛み砕いておきたい。NPSは-100から+100の間で測られる指標であり、優良企業のスコアが40〜60前後、業界平均が10〜30程度であることを考えれば、70ポイントの下落は「顧客との関係の半壊」に近い。一度の悪い体験が、それまで積み上げてきたブランドロイヤルティを瞬時に毀損する規模である。
COPCの調査は重要な観察を付け加えている。「顧客は共感の欠如やスクリプト調のトーンは許容するが、未解決の問題や繰り返しの労力は許容しない」。つまり、顧客が怒るのは、AIが冷たいからではない。AIが、解決していないのに解決したふりをするからだ。
Forresterの「2025 CX Index」も、これに呼応する数字を示している。グローバルでCX品質の低下を経験したブランドは21%、改善したのはわずか6%。米国のCXスコアは過去最低を記録した。
そして同社が2025年10月に発表した2026年予測レポートで、Principal AnalystのMaxie Schmidtはより鋭い診断を下している——多くのCXチームは「指標への執着というブラックホールの事象の地平面に、危険なほど近づいている。ダッシュボードとKPIへの重力的な引力が、目的と影響力そのものを飲み込もうとしている」と。彼女が描くのは、安定はしているが機能不全な軌道を周回し続けるCXチームの姿だ。測定は続いている。だが、その測定はもはや意味と結びついていない。
何が起きているのか。AIへの投資が増え、顧客接点の自動化が進み、社内の効率指標は確かに改善している。それにもかかわらず、顧客の側から見た体験は劣化している。両者を貫く構造を、私たちはどう理解すべきだろうか。
Klarna事件——効率化が方針撤回を強いた18ヶ月
この乖離を象徴する事例として、業界で最も語られているのが、北欧フィンテック大手 Klarna の方針転換だ。
2024年初頭、Klarnaは華々しい発表をした。AIアシスタント(OpenAIとの提携で構築)が、顧客サポートにおける700名分の業務を代替し、約1,000万ドルのコスト削減を実現した——同社CEO Sebastian Siemiatkowski はこれを「AIによる業務変革の先進事例」として位置づけ、多くのメディアが取り上げた。生成AIブームの最中、この発表は「AIが本当にコストを下げる」ことを示した数少ない実例として扱われた。
ところが2025年5月、同社CEOは方針を大きく修正する。Bloombergとのインタビューで、彼は率直に認めた——「我々は効率とコストに重点を置きすぎた。結果として品質が低下し、それは持続可能ではない」と。Klarnaは人間オペレーターの再雇用に踏み切り、AIと人間によるハイブリッドモデルへの転換を発表した。失敗したのは技術ではない。AIアシスタントは設計通りに動いていた。問題はもっと根深かった——AIが提供する体験を、人間が提供する体験と同じ品質基準で評価する仕組みが、組織に存在しなかったのだ。
社内KPI(処理件数、応答速度、コスト削減額)は順調に推移していた。だが顧客側で起きていたのは別のことだった。複雑な問い合わせの未解決率、エスカレーション時のコンテキスト断絶、繰り返し説明する顧客側の労力増大——これらは社内ダッシュボードには映らなかった。顧客が不満を蓄積し、サブスクリプション解約や口コミ評価の低下として表面化したとき、ようやく経営層は気づいた。
Klarna の事例が業界に与えた衝撃は、その規模ではない。「AIをコスト削減手段として捉えたとき、何が抜け落ちるか」を、これ以上ないほど明確に示したことにある。