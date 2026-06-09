「効率化されたが、それで何が起きたのか」

Klarna は特異な事例だろうか。McKinseyとBCGの並行調査は、そうではないことを示している。

McKinseyの「State of AI 2025」によれば、AIを少なくとも1つの業務で活用している組織は88%にのぼるが、計測可能なEBIT影響を報告する組織はわずか39%である。しかもその影響の大半は、全体利益の5%未満にすぎない。BCGの並行調査では、グローバルでAI価値をスケールで実現している企業はわずか5%、60%は実質的なリターンを報告していない。

これらの数字が示すのは、AI導入のスケールと、それが生む価値の規模が、大きく乖離しているという事実だ。なぜ多くの企業が、投資に見合うリターンを得られないのか。

仮説として「技術が未熟」「データが不十分」「人材が足りない」といった説明が並ぶ。だが、本シリーズの第1回で論じたように、これらは原因の一部に過ぎない。より根本的な問題は、多くの企業がAIを「効率化の道具」としてしか捉えていないことにある。

効率化は確かに価値の一形態だ。だが価値のすべてではない。BCGの2025年調査が示すように、リーディング企業はAI投資の80%以上を、生産性向上ではなく主要機能の再構築と新規価値創造に配分している。一方、平均的な企業のAI投資は、依然として既存業務の効率化に偏っている。

この投資配分の違いが、リターンの乖離を生む構造的な理由になっている。効率化は短期的にコストを下げるが、顧客との関係の質を高めることには直接寄与しない。そしてAIが顧客接点に入り込むほど、関係の質は効率化の副作用として劣化していく——というのが、Klarna が経験した因果連鎖だった。

なぜ効率化が体験を蝕むのか

ここで、より深い問いに進みたい。なぜ効率化は体験を蝕むのか。両者は、構造的にトレードオフの関係にあるのか。

答えは「条件付きでイエス」だ。AIによる効率化が顧客体験を劣化させる典型的なメカニズムは、いくつかのパターンに分類できる。

第一に、「解決のふり」の構造である。AIは応答速度においては人間を圧倒する。だが、解決できない問い合わせに対して「解決したかのような応答」を返す傾向がある。生成AIの本質的な性質——もっともらしい言語を生成する能力——が、ここでは負の方向に作用する。顧客は「速いが、何も解決していない応答」を受け取り、再度問い合わせる労力を強いられる。社内指標では「処理完了」とカウントされても、顧客の側では「未解決の二度手間」として記憶される。

第二に、コンテキストの断絶である。AI応答から人間エスカレーションへの移行時、それまでのやり取りが引き継がれない構造的問題は、いまだに多くの実装で解消されていない。顧客は同じ説明を繰り返すことを強いられ、「AI に説明し、人間にも説明する」という二重の労力を支払う。COPC の調査が指摘した「繰り返しの労力は許容しない」という閾値は、ここで決定的に超えられる。

第三に、パーソナライゼーションのパラドックスである。レコメンドエンジンの最適化が極限まで進むと、顧客は「最も買いそうなもの」だけを提示されるようになる。これは短期の購買確率を最大化するが、長期では「発見の喜び」「予想外の出会い」を失わせる。顧客は自分が画一化されていく感覚を、無意識のうちに察知する。

第四に、「効率化された」という感覚そのものへの不快である。これは数字では捉えにくいが、無視できない要素だ。顧客は、自分が「処理されている」と感じる瞬間に強い不快を覚える。AI による応答が「あなたの問い合わせを処理しました」と冷たく告げるとき、顧客は自分が顧客ではなく「処理対象」として扱われたことを察知する。これは顕在化しないままブランドへの不信として蓄積される。

これら4つのメカニズムに共通するのは、社内指標と顧客指標の間に、構造的な翻訳不可能性が存在することだ。「処理時間40%短縮」という社内成果は、顧客側で「雑に扱われた」「自分の問題が軽視された」という感覚に翻訳されうる。両者は同じ事象の異なる側面ではなく、しばしば真逆の方向を指す。

指標設計を問い直す

ではどうすればよいか。「効率化と体験はトレードオフだから、効率化をやめろ」と言いたいわけではない。問題は、トレードオフの存在ではなく、経営判断の指標設計がトレードオフを認識していないことにある。

健全な指標設計には、いくつかの条件がある。

まず、効率化指標と体験指標を、同じダッシュボードで並列に追跡すること。多くの企業では、効率化指標は経営会議の主役だが、体験指標は別部門のKPIとして分離されている。両者を並べて見ない限り、片方が改善しているときに、もう片方が劣化していることに気づけない。

次に、「解決した」の定義を顧客側から取り直すこと。社内指標で「処理完了」とされた問い合わせのうち、どれだけが顧客側で「実際に解決した」と認識されているか。この乖離を測定する仕組みを持つ企業は、まだ少ない。事後フォローアップ、再問い合わせ率、ソーシャルメディアでの言及分析——いくつかの手段はあるが、いずれも組織横断的な指標設計が必要になる。

そして、長期指標と短期指標の重み付けを意識的に行うこと。効率化は短期に効く。体験への投資は中長期に効く。両者を同じ時間軸で評価すれば、必然的に効率化が優先される。経営層が意図的に時間軸を分けて評価しない限り、組織は短期指標に引っ張られる。

ここで重要なのは、これらの指標設計が「現場の改善活動」ではなく経営判断の構造そのものであるという点だ。どの指標を主要KPIとして経営会議で扱うか、どの指標で部門の評価を行うか、どの指標で投資判断を下すか——これらの選択が、組織全体の行動を規定する。

「効率化の罠」から抜け出すために

本稿で論じてきたことを、シンプルな形で結論にまとめたい。

AI活用において、効率化と体験はしばしばトレードオフの関係に陥る。これは技術の限界ではなく、指標設計の不完全性から生じる。社内KPIが効率化を主役に据えている限り、AIの導入は短期の効率向上と、中長期の体験劣化を同時にもたらす。

Klarna が経験したのは、まさにこの構造だった。同社の経営判断は、AI導入の各段階で合理的だった。だが指標設計の盲点が、合理的な判断の積み重ねを、結果的にハイブリッドモデルへの転換へと導いた。

経営層が問うべきは、こうなる。

「我々のAI投資判断は、効率化指標だけで行われていないか?」

「『解決した』の定義は、社内ダッシュボードと顧客の認識で一致しているか?」

「短期の効率と、中長期の体験を、同じ重みで評価する仕組みがあるか?」

これらの問いに「いいえ」が混じる組織は、いま投じているAI投資が、Klarnaと同じ経路をたどる可能性を抱えている。

次回予告

本稿では、効率化と体験のトレードオフが、指標設計の不完全性から生じることを論じた。だが、より根本的な変化が、AI業界で進行している。

エージェントAIの台頭である。AIが対話相手から「代理人」へと進化するとき、ユーザーは何を制御し、何を手放すのか。「指示する」から「委ねる」への根本的なパラダイム転換が、いま起きつつある。次回、第3回「エージェント時代の体験設計——人間が『指示する』から『委ねる』へ」で、最も思想的な核心に踏み込みたい。

指標を再設計する

効率化の罠を抜け出す鍵は、社内KPIと顧客体験指標を統合的に捉える指標設計にある。本稿で見てきたKlarnaの事例が示すように、片方の指標だけを追えば、もう片方は確実に犠牲になる。

Cognizant Moment™が提唱する「インテリジェントなエコシステムのオーケストレーション」は、まさにこの統合を担うアプローチだ。データ、テクノロジー、業務プロセスをエコシステム全体で連携させ、効率と体験を分断せずに設計する。重点領域の中でも、ビジネストランスフォーメーションとマーケティングの統合視点は、効率化の罠への直接的な処方箋となる。