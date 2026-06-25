体験を経営アジェンダに——AI時代のCEOが問うべき5つの問い

シリーズ 1「AIは体験を壊すのか、再発明するのか」第4回 (想定読了時間 約6分)

ここまでの3回で、AI時代のエクスペリエンス課題を多角的に論じてきた。本稿は、論考ではなく実践の話をしたい。

AIと体験の問題は、もはやデザイン部門やプロダクト部門に閉じた話ではない。指標設計、組織構造、投資判断——いずれも経営の意思決定そのものに直結する。それにもかかわらず、多くの経営アジェンダにおいて「体験」は依然として後工程の話、あるいは「UI/UXの担当者がやること」として扱われている。

この捉え方を変えるために、CEOが自社に問うべき5つの問いを提示する。これらは抽象的なビジョンを問うものではない。明日の経営会議で、具体的に投げかけられる問いだ。

AI時代に体験を経営アジェンダに引き上げる——本編の結論を、実践可能な形で締めくくる。

前提:CEOがAIの意思決定者になった時代

問いの提示に入る前に、一つの事実を共有しておきたい。

BCGの「AI Radar 2026」調査(2026年1月)によれば、CEOの72%が、自社のAI施策における最高意思決定者は自分自身であると回答している——前年(2025年)の約2倍だ。AIはもはやCIOやCTOの議題ではない。それは明確にCEOアジェンダになっている。

この事実は、本稿で扱う問いの宛先を明確にする。AIの方向性を決めるのはCEOであり、その判断は四半期ごとの取締役会、年次の戦略策定、日々の経営会議で形になる。だからこそ、CEOが「正しい問い」を持っているかどうかが、組織全体のAI戦略を規定する。

逆に言えば、CEOが「効率化」「コスト削減」「自動化率」といった表層的な指標だけを問い続ける限り、組織は同じ方向に走り続ける。第1回で論じたPoC止まり、第2回で論じた効率化の罠、第3回で論じたエージェント設計の盲点——いずれも、根を辿れば「経営層が投げかけている問いの貧しさ」に行き着く。

問いを変えれば、組織が変わる。本稿で提示する5つの問いは、そのための起点である。

問い1:我々のAI投資は、効率化に向かっているか、価値創造に向かっているか

第一の問いは、投資配分の方向性に関するものだ。

BCGの「From Potential to Profit」調査は、興味深い差異を示している。AIで実質的な価値を生み出しているリーディング企業は、AI投資の80%以上を、主要機能の再構築と新規価値創造に配分している。一方、平均的な企業のAI投資は、依然として既存業務の効率化に偏っている。

この配分の違いは、リターンの大きさに直結する。McKinseyの「State of AI 2025」では、AIを活用している組織の88%のうち、計測可能なEBIT影響を報告するのは39%にすぎず、その大半が全体利益の5%未満だった。効率化中心のAI投資は、確かにコストを下げる。だが利益への影響は、想像されるほど大きくならない。

経営層に問われているのは、こうした構造を直視することだ。「効率化のためのAI」と「価値創造のためのAI」は、しばしば同じ予算項目に括られている。両者を意図的に分離し、それぞれの投資比率を経営会議で議論する組織は、いまだに少数派だ。

問いを具体化すれば、こうなる——「次の四半期で承認するAI投資のうち、何%が新規価値創造に向かっているか?」。この問いに即答できないなら、おそらく投資配分は無意識のうちに効率化に偏っている。

問い2:AIが提供する体験を、人間と同じ品質基準で評価しているか

第二の問いは、評価基準の二重化に関するものだ。

第2回で論じたKlarna事例が示したのは、AIが提供するサービスを、人間が提供する場合と異なる基準で評価する組織の落とし穴だった。同じカスタマーサポート業務でも、人間が対応する場合は「解決率」「顧客満足度」で測られるのに、AIが対応した瞬間に「処理件数」「応答速度」が主役になる。この二重化が、最終的に体験品質の劣化を組織が見落とす原因になる。

この罠を避けるための問いは、シンプルだ——「AIが完了したと判定したタスクの何%が、顧客側でも実際に解決したと認識されているか?」。

この問いに答えられる組織は、社内指標と顧客指標の翻訳経路を持っている。答えられない組織は、ダッシュボードに映る「成功」と、顧客が経験する「失敗」の乖離に、いつか必ず直面する。

法務・コンプライアンスの側面でも、AI体験の評価基準が問われ始めている。2024年、Air Canadaの事例は業界を震撼させた。同社のチャットボットが、忌引運賃について「事後申請が可能」と誤った情報を提供した結果(実際の方針では事前承認が必要)、BC民事解決裁判所はAir Canadaの過失による不実表示責任を認定し、「チャットボットは別の法主体である」という同社の抗弁を退けた。AIの応答が引き起こす結果の責任は、運用企業に帰属する——この判例は、AIを「人間とは別の基準で扱う」ことが、もはや法的にも許されないことを示している。

問い3:エージェントが我々の名で行動するとき、責任は誰がどう負うのか

第三の問いは、第3回で論じたエージェント時代の責任設計に関するものだ。

エージェントAIは、ユーザーや企業の代理人として行動する。出張を予約する。契約書を起草する。投資判断の下書きをする。これらの行動が引き起こす結果——契約上の義務、財務的な影響、第三者への約束——は、最終的に誰が負うのか。

Air Canadaの判例が示したのは、「AIだから」「外部ベンダーが提供したシステムだから」という抗弁が通用しないという事実だった。エージェントが企業の名で行動した結果は、企業が負う。これは法的責任の話だが、それ以上にガバナンスの話である。

経営層が問うべきは、こうなる——「我が社のエージェントが、来週、何らかの判断ミスをしたとき、それを誰が発見し、誰が判断し、誰が撤回するのか?」。

この問いに、組織図と運用フローで答えられない企業は、エージェント運用のリスクを構造的に抱えている。第3回で論じたリスクに比例した監視、撤回可能性、人間らしさの罠——これらの設計判断は、責任の所在を明確にして初めて意味を持つ。エージェントの設計責任、運用責任、判断責任を、組織のどこに置くか。これは技術選定ではなく、ガバナンス設計の問題である。

問い4:我々の戦略はPoC量産になっていないか、どこに集中すべきか

第四の問いは、AI戦略の集中度に関するものだ。

第1回で論じたMIT NANDAレポートの「95%失敗」が示した一つの構造的原因は、業界用語で「pilot purgatory(パイロット煉獄)」と呼ばれる現象である。組織が同時に大量のAI PoCを走らせると、それぞれにデータアクセス、エンジニアリングリソース、ステークホルダーの時間、ガバナンスの注意を薄く配分することになる。結果、どれもクリティカルマスに達せず、本番展開に至らない。

これは「AIに本気で取り組んでいる感」を演出するには好都合な戦略だ。「我が社では現在20件のAI PoCが進行中です」という報告は、株主や取締役会に印象的に映る。だが、そのうち本番に到達するのが1件、価値創出に至るのは0件、というのが多くの組織の実態だ。

経営層に問われているのは、PoCの数を誇ることではなく、「どのPoCを止めるか」を判断する勇気である。BCGも繰り返し指摘している——AI戦略における最大の意思決定は、何をやるかではなく、何をやらないかを決めることだ。

問いを具体化すれば、こうなる——「現在進行中のAI PoCのうち、来年も継続すべき本当に戦略的なものは何件か。残りを止める判断を、いつ、誰が下すのか?」。

この問いに正面から向き合えない組織は、リソースの薄い分散を続け、95%の側に留まり続ける。

問い5:体験設計は、経営会議で語られているか

第五の問いは、本シリーズ全体の核心に関わる。

体験設計が経営アジェンダになっているかどうかは、シンプルなテストで判定できる——過去3ヶ月の経営会議のアジェンダに、「体験」を主題とする議題が何回現れたか?

この問いの答えがゼロ、あるいは「マーケティング報告の一部」「カスタマーサクセス部門の報告」といった付随的な扱いに限られているなら、体験は依然として後工程の話として扱われている。それは「経営判断の対象」ではなく「現場の管轄」として位置づけられている。

体験設計が経営会議の主題になる組織は、CEOが体験を語る言語を持っている。「NPSが下がった」を「指標が悪化した」ではなく「顧客との関係の質が劣化した」と捉える。「PoCが終わった」を「実装が完了した」ではなく「現実の体験を生み出すための準備が始まった」と捉える。経営の言語そのものが、体験を扱える解像度を持っているかどうか。これが最終的な分岐点になる。

BCGが繰り返し指摘するように、AI価値の70%は、組織と人の変革から生まれる。技術投資より、組織と言語の変革のほうが、はるかに困難で、はるかに重要だ。体験を経営アジェンダに引き上げることは、その変革の出発点である。

5つの問いを、明日の経営会議へ

本稿で提示してきた5つの問いを、改めてまとめておきたい。

問い1:我々のAI投資は、効率化に向かっているか、価値創造に向かっているか

問い2:AIが提供する体験を、人間と同じ品質基準で評価しているか

問い3:エージェントが我々の名で行動するとき、責任は誰がどう負うのか

問い4:我々の戦略はPoC量産になっていないか、どこに集中すべきか

問い5:体験設計は、経営会議で語られているか

これらは抽象的なビジョンを問うものではない。明日の経営会議で、具体的に投げかけられる問いだ。そして、それぞれに即答できないということ自体が、組織のAI成熟度の正確な診断になる。

CEOの72%がAIの最高意思決定者となった時代において、これらの問いを発するのはCEO自身である。誰かがCEOの代わりにこの問いを投げかけてくれることはない。

本編はここで完結する。だが議論はもう一段続く。日本市場という具体的文脈に、これまでの議論を着地させる必要がある。