A medida que la IA generativa se generalice ayudará a crear experiencias inmersivas ricas en datos en plataformas como el metaverso.

El ritmo frenético de la actualidad hace que sea difícil estar al día de lo que está de moda de lo que no. Pasa en muchos sectores: la política, el entretenimiento, los deportes, pero también en la tecnología.

El metaverso es un buen ejemplo. Facebook dio el pistoletazo de salido a un ciclo de exageraciones a finales de 2021, cuando la compañía se rebautizó como Meta. La noticia saltaba como “una de las tendencias más candentes en el mundo de la tecnología” y fenecía, prácticamente un años después, tal que así “la burbuja de la exageración ha explotado".

Vision Pro despertó tímidamente el interés por el metaverso, pero no fue hasta la aparición de la IA generativa y la aplicación más conocida de OpenAI, ChatGPT, cuando el metaverso saltó definitivamente a la primera página. De la noche a la mañana, el mundo pasó de llevar cascos de metaverso a no volver a escribir reportajes, código de software o música original.

Pero cuando pasan estos ciclos rápidos de actualidad y se superan los cortos períodos de atención, la relación entre el metaverso y la IA generativa es mucho más compleja. Tal y como señala este informe, “la IA generativa puede jugar un papel significativo para impulsar las interacciones y el desarrollo del metaverso.”

El punto de vista de Cognizant

Para los que se inician, comenta Duncan Roberts, thought leader and Futurist, Cognizant Research, las aplicaciones creativas de la IA generativa ayudarán a cubrir la enorme necesidad de contenido a medida que los desarrolladores creen mundos virtuales poblados de activos tridimensionales. Normalmente, el modelado 3D requiere mucho trabajo, pero la IA generativa puede crear contenidos a partir de descripciones de texto.

Este es un importante atajo. “La IA generativa podrá eventualmente crear cualquier entorno que queramos de un plumazo”, afirma Duncan. Y aunque aún estamos lejos de esto, asegura “caminamos definitivamente hacia esta idea”.

Hoy una aplicación de la IA generativa es crear robots- como los que se utilizan en formación, servicio al cliente y también en el metaverso- más parecidos a los seres humanos. Roberts espera que estos casos de uso evolucionen rápidamente. Pero quizás la conexión más intrigante entre la IA generativa y el metaverso es la facilidad relativa con la que primera refuerza a la segunda “Algunos han estimado que un triunfo de la creatividad como la película Avatar: The Way of Water, que llevó años en hacerse, podría hacerse en meses con la IA generativa,” sostiene.

Roberts escribió recientemente sobre la exageración tecnológica, así como sobre los errores y las falsas expectativas que conlleva mediante la división de la tecnología en sus componentes. “A menudo, hablamos de la tecnología por que sí. Sin embargo, la primera pregunta que cualquiera debería hacerse después de entender los fundamentos de una nueva tecnología no es cómo se puede utilizar sino qué busco conseguir con su uso”.