AWS
コグニザントとAWSは、強固なパートナーシップのもと、クラウドを活用したデジタル価値創出を、よりシンプルかつ効率的に実現します。

コグニザントのコンサルティング力とグローバルデリバリーネットワーク、そしてAWS の信頼性と拡張性に優れたクラウド基盤、プラットフォーム、アプリケーションを組み合わせることで、今日のデジタル課題に対する実践的かつ価値あるソリューションを共創しています。

詳細はこちら
AWS partner logo.

2035年の銀行業界: 新たなテクノロジーが変える金融の未来

「デジタルファースト」であるだけでは、もはや十分ではありません。将来にわたって競争力を維持するためには、銀行はテクノロジーを中核に据え、新たなテクノロジーの視点からビジネスのあらゆる側面を再構想する必要があります。

レポートを読む
革新的かつスケーラブルなソリューションで教育支援を変革

Library for All は、AWSおよびコグニザントと提携し、クラウドベースのテクノロジーを活用したデジタル学習基盤を構築しています。これにより、社会的に不利な立場にある子どもたちの学習機会を確保し、すべての人に開かれた教育の革新を目指しています。

詳細はこちら
a boy using a desktop
コグニザントが実現するBFSIのカスタマーエクスペリエンス変革: お客様の未来、コグニザントの専門性

コグニザントとAmazon Web Services（AWS）は、次世代のCXを実現します。デジタル変革を通じた迅速な価値創出と運用コスト削減により、金融保証分野の大手グローバル企業において、コール数を9%削減、平均処理時間（AHT）を28%短縮するという成果を達成しました。

eブックをダウンロード
Amazon Connectで実現するCX変革

コンタクトセンターを通じてストレスのない顧客対応を提供することは、長期的な顧客関係を構築する上で不可欠です。そのためには、アジリティ・拡張性・持続可能性・コスト効率を同時に実現する、将来を見据えたオムニチャネルCXソリューションが求められます。コグニザントは、CCaaSを牽引するAmazon Connectを通じて、この変革を支援します。

eブックをダウンロード
people at a call center
AWSクラウドを活用し、優先度の高いビジネス成果にフォーカス

コグニザントは、最適な価値創出とモダナイゼーションの加速を実現する独自のモデルを通じて、AWSを基盤としたクラウド変革を推進します。

詳細はこちら
自動車業界のエコシステム

両社の強みを結集し、より優れたサービスを提供します。

コグニザントは、最新のAWSテクノロジーを活用した即時利用可能なサービスにより、レガシーインフラプラットフォームのモダナイゼーションを支援します。主な提供サービス:

  • 移行加速・準備支援: AWSのMigration Acceleration Program（MAP）を活用し、自動化と専用ツールにより既存システムを迅速かつ体系的に評価・構築・移行します。
  • Windowsのモダナイゼーション: コグニザントのWindows Modernization Studioを活用し、サポート終了を迎えた大規模なWindows資産を保有する企業のAWSクラウドネイティブプラットフォームへの移行を支援します。具体的には、Windows上のSQL ServerからAWS上のLinux版SQL ServerやAmazon Auroraへの移行、.NETアプリケーションのコンテナ化（Amazon EC2）、マイクロサービスアーキテクチャへの移行、さらにAWS Lambdaを活用したサーバーレス化まで、幅広いモダナイゼーションに対応しています。
  • クラウド型コンタクトセンター: Amazon Connectと統合された Amazon AIサービス（Polly、Lex、Rekognition）を活用し、コンタクトセンターのモダナイゼーション実現します。
  • コネクテッド・エコシステム: AWS IoT Core、Amazon FreeRTOS、AWS Greengrass、AWS Cognitoを活用したスマートソリューションにより、運用効率の向上、セキュリティおよびコンプライアンス強化、そしてCX全体の向上を支援します。
  • Cognizant AWS Workspaces: AWS WorkSpacesを基盤とした仮想デスクトップ環境を大規模に展開し、場所やデバイスを問わず利用可能なワークスペース環境を実現します。
  • コンプライアンス対応クラウド: AWSの堅牢なクラウドネイティブサービスを活用し、高い拡張性・可用性・アジリティを備えたAWSインフラを設計。セキュリティおよび業界規制への適合を確保します。
  • クラウドコスト最適化: 最小限の投資でクラウドを最適化します。独自の循環型フレームワークにより、デューデリジェンス、評価、リスク分析、ビジネス影響評価、チェンジマネジメントを包括的に実施。大幅なコスト削減を実現します。
  • Mainframe Modernization: メインフレームアプリケーションをAWS クラウドへ移行し、モダナイゼーションを実現。リホスト戦略、API化、最適化、DevOps、データモダナイゼーションを業界標準ツールと統合し、コストとリスクを低減します。

コグニザントは、他のAWSサービスに関してもプラットフォームモダナイゼーションの機能を提供しています。

  • ストレージ、データベース、アナリティクス: Amazon Simple Storage Service（S3）、Amazon RDS、Amazon DynamoDB、Amazon Redshift、AWS Athenaに関する専門知識を活用したサービスを提供します。
  • ネットワークソリューション: Amazon Virtual Private Cloud（VPC）、Amazon CloudFront、Amazon API Gateway、Amazon AD Connectorを活用し、安全なクラウドネットワーク環境を構築します。
  • セキュリティモニタリング、ガードレール: Amazon GuardDuty、AWS WAF、Amazon CloudWatch、AWS IAMを活用し、プラットフォームのセキュリティとモニタリング強化、アクセス管理の最適化を実現します。

企業は、データ活用を競争優位を確立するための鍵と捉えています。私たちはデータエコノミーの時代に生きており、デジタルネイティブ企業がその水準を引き上げています。

  • AIデータモダナイゼーション手法: データエコシステムの体系的なモダナイゼーションを実現するために定義された評価軸を備えたデータリファレンスモデルを活用し、企業のデータおよびアナリティクス基盤の刷新を支援します。これにより、市場投入までの時間を30〜70%短縮し、データ総コストを40%削減、さらに3〜6か月で価値創出を実現します。
  • BigDecision: マイクロサービスアーキテクチャ上に構築されたデータモダナイゼーションサービスプラットフォーム/ワークベンチ。コーディング中心のアプローチではなく、設定可能な手法によりAWSクラウドへの移行を加速します。 BigDecisionは、Amazon EC2、Amazon EMR、Amazon S3、Amazon Redshift、Amazon Elasticsearch Service、Amazon KMS、AWS Glue、Amazon RDS、AWS Networking（Amazon VPC、VPN、Direct Connect）、およびAmazon Management and Monitoring Services（AWS CloudTrail、VPC Flow Logs、Amazon CloudWatch）を活用しています。
  • Intelligent Data Works: Intelligent Data Worksは、アクセラレータ、ツール、フレームワークを統合したデータファウンドリです。レガシーデータ構造やコードをAWSクラウドへ移行するとともに、企業固有の要件に応じたカスタム構築にも対応しています。

アプリケーションモダナイゼーションは、AWSのクラウドネイティブテクノロジースタックを活用し、企業のアプリケーションのモダナイゼーションを支援します。

コグニザントのサービスには、アプリケーションのリプラットフォーム、リファクタリング、リアーキテクチャリング、再構築が含まれており、レガシーアプリケーションのAWSへの移行を加速します。軽量で可搬性と柔軟性に優れたコンテナ技術を活用し、レガシー環境のモダナイゼーションに最適な基盤を提供します。Amazonのマネージドサービスは、Amazon Elastic Container Service（ECS）、Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）、AWS Fargate、AWS Lambdaを通じて、マイクロサービスアーキテクチャおよびサーバーレスコンピューティングを支援します。

アプリケーションモダナイゼーションにより、アジリティと拡張性の向上、コスト削減、パフォーマンス、信頼性、セキュリティの強化といった多くのメリットを実現できます。

その他のサービス:

  • クラウドネイティブなAWSアプリケーション開発
  • アプリケーショントランスフォーメーション
  • クラウド上のエンタープライズアプリケーション展開
評価

パートナー企業が求める最高水準を、確かな品質で応えます。

品質の本質を理解するパートナーから、業界最高水準のサービス提供企業として認められていることは、私たちの誇りです。

Amazon aws logo
AWSコンピテンシー
  • 金融サービスコンピテンシー
  • ライフサイエンスコンピテンシー
  • ヘルスケアコンピテンシー
  • SAPコンピテンシー
  • 移行サービスコンピテンシー
  • メインフレームモダナイゼーションコンピテンシー
  • 機械学習コンピテンシー
  • MLOpsコンピテンシー
  • HPCコンピテンシー
  • 製造・産業サービスコンピテンシー
  • DevOpsコンサルティングコンピテンシー
  • 旅行・ホスピタリティコンピテンシー
  • マネージドサービスコンピテンシー
  • 通信サービスコンピテンシー
  • 生成AIサービスコンピテンシー
  • 教育コンサルティングコンピテンシー
  • エネルギー・公益事業コンピテンシー
  • 自動車サービスコンピテンシー
AWSプログラム
  • 公共サービス
  • イマージョンデイ
  • ソリューションプロバイダ
  • AWS Marketplaceセラー
  • マネージドサービスプロバイダ
  • 公共セクターソリューションプロバイダ
  • Well-Architectedパートナープログラム
AWS partner competency badge
AWSサービス
  • AWS CloudTrail
  • AWS Config Delivery
  • AWS Lambda Delivery
  • Amazon Connect Delivery
  • AWS CloudFormation Delivery
AWS partner competency badge

本戦略的パートナーの強みについて詳しくは、以下をご覧ください。

AWS

ご相談ください

パートナーシップの力がお客様のビジネスに何をもたらすのか、まずはお話ししてみませんか？

