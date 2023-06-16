アプリケーションモダナイゼーションは、AWSのクラウドネイティブテクノロジースタックを活用し、企業のアプリケーションのモダナイゼーションを支援します。

コグニザントのサービスには、アプリケーションのリプラットフォーム、リファクタリング、リアーキテクチャリング、再構築が含まれており、レガシーアプリケーションのAWSへの移行を加速します。軽量で可搬性と柔軟性に優れたコンテナ技術を活用し、レガシー環境のモダナイゼーションに最適な基盤を提供します。Amazonのマネージドサービスは、Amazon Elastic Container Service（ECS）、Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）、AWS Fargate、AWS Lambdaを通じて、マイクロサービスアーキテクチャおよびサーバーレスコンピューティングを支援します。

アプリケーションモダナイゼーションにより、アジリティと拡張性の向上、コスト削減、パフォーマンス、信頼性、セキュリティの強化といった多くのメリットを実現できます。

その他のサービス: