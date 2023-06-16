コグニザントとAWSは、強固なパートナーシップのもと、クラウドを活用したデジタル価値創出を、よりシンプルかつ効率的に実現します。
コグニザントのコンサルティング力とグローバルデリバリーネットワーク、そしてAWS の信頼性と拡張性に優れたクラウド基盤、プラットフォーム、アプリケーションを組み合わせることで、今日のデジタル課題に対する実践的かつ価値あるソリューションを共創しています。
「デジタルファースト」であるだけでは、もはや十分ではありません。将来にわたって競争力を維持するためには、銀行はテクノロジーを中核に据え、新たなテクノロジーの視点からビジネスのあらゆる側面を再構想する必要があります。
コグニザントは、最新のAWSテクノロジーを活用した即時利用可能なサービスにより、レガシーインフラプラットフォームのモダナイゼーションを支援します。主な提供サービス:
コグニザントは、他のAWSサービスに関してもプラットフォームモダナイゼーションの機能を提供しています。
企業は、データ活用を競争優位を確立するための鍵と捉えています。私たちはデータエコノミーの時代に生きており、デジタルネイティブ企業がその水準を引き上げています。
アプリケーションモダナイゼーションは、AWSのクラウドネイティブテクノロジースタックを活用し、企業のアプリケーションのモダナイゼーションを支援します。
コグニザントのサービスには、アプリケーションのリプラットフォーム、リファクタリング、リアーキテクチャリング、再構築が含まれており、レガシーアプリケーションのAWSへの移行を加速します。軽量で可搬性と柔軟性に優れたコンテナ技術を活用し、レガシー環境のモダナイゼーションに最適な基盤を提供します。Amazonのマネージドサービスは、Amazon Elastic Container Service（ECS）、Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）、AWS Fargate、AWS Lambdaを通じて、マイクロサービスアーキテクチャおよびサーバーレスコンピューティングを支援します。
アプリケーションモダナイゼーションにより、アジリティと拡張性の向上、コスト削減、パフォーマンス、信頼性、セキュリティの強化といった多くのメリットを実現できます。
その他のサービス:
品質の本質を理解するパートナーから、業界最高水準のサービス提供企業として認められていることは、私たちの誇りです。
パートナーシップの力がお客様のビジネスに何をもたらすのか、まずはお話ししてみませんか？
