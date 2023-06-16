アストンマーティン・アラムコ・コグニザント・フォーミュラワン™・パートナーシップ

アストンマーティン F1™ スポンサーシップは、コグニザントにとってレーシングカーにデザインされたロゴ以上に重要です。それは、コグニザントが持つクラウド、データ、AI、IoT、アナリティクスといったテクノロジーと、アストンマーティンが持つ自動車に関する卓越した専門知識が、シームレスに融合された真のパートナーシップと言えます。コグニザントとアストンマーティンは、ラップタイムをミリ秒単位で短縮し、自動車のテクノロジー、性能、安全性を変革するために必要な情熱、能力、そしてグローバル活動拠点を共有しています。私たちは共にスターティンググリッドに並び、未来に向けて走り続けます。