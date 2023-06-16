アストンマーティン・アラムコ・コグニザント・フォーミュラワン™・パートナーシップ

アストンマーティン F1™ スポンサーシップは、コグニザントにとってレーシングカーにデザインされたロゴ以上に重要です。それは、コグニザントが持つクラウド、データ、AI、IoT、アナリティクスといったテクノロジーと、アストンマーティンが持つ自動車に関する卓越した専門知識が、シームレスに融合された真のパートナーシップと言えます。コグニザントとアストンマーティンは、ラップタイムをミリ秒単位で短縮し、自動車のテクノロジー、性能、安全性を変革するために必要な情熱、能力、そしてグローバル活動拠点を共有しています。私たちは共にスターティンググリッドに並び、未来に向けて走り続けます。
アストンマーティンF1パートナーシップ
アストンマーティンとコグニザント - AMF1を駆動させるヒトの直感
F1の世界で確固たる競争優位を構築するためには、データを迅速に収集し、そのデータに基づいて即座に行動することが必要です。アストンマーティンとコグニザントは、ミリ秒単位で勝負が決まるF1というスポーツにおけるより迅速で優れた意思決定を可能にするために共に協力関係を築いています。詳細については、ケーススタディをご覧ください。
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