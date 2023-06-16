エンタープライズ向けフィジカルAIの自律化
コグニザントの視点
プラットフォームの主な利点
AI BUILDERとしての取り組み
AIの能力を、より安全で適切に管理されたアクションへ
最先端のAIモデルは、すでに優れた能力を備えています。しかし、AIを実際の業務環境で安定して稼働させるには、それを支えるシステムの構築が不可欠です。ワークフロー、データ、アクセス権限、制御、評価の仕組みに加え、AIの判断が物理的な影響を及ぼす場合の責任の所在まで考慮する必要があります。
特に高い水準が求められるのが、物理的な設備や機器を扱う業務です。ここでは、AIの誤りは単なる「間違った回答」では済みません。回路の電源停止や生産ラインの停止、安全上の問題につながる可能性があります。AIが持つ能力と、実際の業務で生み出す価値とのギャップを埋めること。それが、AI builderとしてのコグニザントの役割です。
適用分野
ミスが許されないオペレーションのために
自社のオペレーションから生まれるインテリジェンスを、自社のものに
フィジカルAIの自律化を実現した企業は、単に業務効率を高めるだけではありません。自社のインテリジェンスを自ら管理できるようになります。物理的なオペレーションから生まれるインテリジェンスを自社で保有し、センサーの追加やシステムの導入、意思決定を重ねるたびに、そのインテリジェンスをさらに高めていくことができます。
それこそが、オペレーションにおける競争力です。お問い合わせをお待ちしています。
自社のオペレーションから生まれるインテリジェンスを、自社のものに
フィジカルAIの自律化を実現した企業は、単に業務効率を高めるだけではありません。自社のインテリジェンスを自ら管理できるようになります。物理的なオペレーションから生まれるインテリジェンスを自社で保有し、センサーの追加やシステムの導入、意思決定を重ねるたびに、そのインテリジェンスをさらに高めていくことができます。
それこそが、オペレーションにおける競争力です。お問い合わせをお待ちしています。