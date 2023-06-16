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エンタープライズ向けフィジカルAIの自律化
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コグニザントの視点

自社のインテリジェンスを保有しなければ、永遠に借り続けることになる

現在、大手製造業の多くが、すでに複数のフィジカルAIシステムを運用しています。画像認識システムは不具合が発生した瞬間にそれを検知し、予測モデルは驚くほどの精度で故障を予測します。デジタルツインは、設備や機器を極めて忠実に再現します。
それぞれのシステムは非常に優れています。しかし、システム間でその知識が共有されることはありません。その結果、得られた知識を企業全体で活かせない状況が生まれています。
エンタープライズ向けフィジカルAIの自律化とは、導入されたすべてのAIシステムから得られるインテリジェンスを一つに統合し、企業が自ら保有・管理しながら継続的に発展させていくためのアーキテクチャアプローチです。

The Cognizant Intelligence Spine

The Cognizant® Intelligence Spineは、導入されたすべてのエージェント型AIとフィジカルAIから得られるインテリジェンスを一つに統合し、企業が自ら保有・管理できるようにする基盤です。

センサー、画像認識、ロボティクス、デジタルツイン、SCADA、エージェント型モデルなど、あらゆるAIシステムの基盤として機能します。これにより、各システムから得られる情報をあらゆる意思決定に活かし、それぞれの意思決定を適切に管理するとともに、その成果を企業が管理する組織の知識として蓄積していきます。

認識

センサー、画像認識、映像、SCADA、エッジなど、あらゆる物理環境から得られるデータを取り込み、環境を問わず一つの基盤に統合します。

判断

収集したデータにコンテキストや因果関係、影響を加味し、実際の業務に活用できるインテリジェンスへと変換。すべてのシステム間で連携させます。

管理

アクセス権限やポリシー、監査証跡、人による介入の仕組みを組み込むことで、自律的な動作に対する適切な管理と説明責任を確保します。

記憶

得られたインサイトや意思決定、その結果を組織の知識として継続的に蓄積。サイクルを重ねるたびに、その精度を高めていきます。

プラットフォームの主な利点

自社管理型のエンタープライズ・オントロジー

フィジカルAI、エージェント型AI、デジタルシステムに共通する一つの意味体系を構築。企業内に分散する情報やインテリジェンスをつなぎ、組織全体で統合して活用できるようにします。

Brain icon
統合メモリレイヤー

すべてのビジネスシステムで共通のコンテキストを共有することで、あらゆる業務領域やワークフローにおいて、同じデータに基づいた一貫性のある意思決定を可能にします。

Cloud server icon
一元化されたガバナンスとトレーサビリティ

アクセス権限やポリシーを一元化し、すべてのアクションを変更できない記録として保持することで、説明責任とコンプライアンスを確保します。

document verfied icon
エンタープライズレベルの競合解決

組織のポリシーに基づいてAIモデルやエージェント間の競合を解決・記録し、その過程から継続的に学習できる仕組みを構築します。

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システム間の連携した推論

複数の業務領域をまたいだ推論を可能にすることで、企業内のAIシステムが共通のコンテキストに基づいて動作し、矛盾のない一貫した結果を導き出せるようにします。

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リアルタイムで共有されるコンテキスト

企業全体で共通するコンテキストを継続的に共有し、すべてのシステムをリアルタイムで同期。あらゆる意思決定が、その時点の同じ情報に基づいて行われるようにします。

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AI BUILDERとしての取り組み

AIの能力を、より安全で適切に管理されたアクションへ

最先端のAIモデルは、すでに優れた能力を備えています。しかし、AIを実際の業務環境で安定して稼働させるには、それを支えるシステムの構築が不可欠です。ワークフロー、データ、アクセス権限、制御、評価の仕組みに加え、AIの判断が物理的な影響を及ぼす場合の責任の所在まで考慮する必要があります。

特に高い水準が求められるのが、物理的な設備や機器を扱う業務です。ここでは、AIの誤りは単なる「間違った回答」では済みません。回路の電源停止や生産ラインの停止、安全上の問題につながる可能性があります。AIが持つ能力と、実際の業務で生み出す価値とのギャップを埋めること。それが、AI builderとしてのコグニザントの役割です。

その他のサービスについて
適用分野

ミスが許されないオペレーションのために

ユーティリティ

電力網のモダナイゼーション、山火事の防止、設備の予知保全、分散型エネルギー管理

石油・ガス

パイプラインの健全性監視、自律型検査、安全システムのインテリジェンス、環境規制への対応

製造

自律型品質管理、予知保全、ロボティクスのプロセス統合、歩留まりの最適化

物流

倉庫業務の自律化、フリート・インテリジェンス、ラストマイルの最適化、サプライチェーンの可視化

運輸

フリート運用の自律化、インフラ監視、港湾業務、リアルタイムの最適経路選択

航空宇宙・防衛業界

自律型検査、ミッションクリティカルAI、組織全体のガバナンスを備えた自社管理型システム

ヘルスケア・ライフサイエンス

ラボ業務の自律化、臨床ロボティクス、サプライチェーン・インテリジェンス、自社管理による規制対応のトレーサビリティ

小売・消費財

安全性が重視される業務の監視、規制対応の自動化、自律型検査、デジタルツインのガバナンス

最新提言

ユーティリティ

あらゆる情報を収集しても、全体像を把握できない

公益事業では、これまで以上に多くのデータが収集されています。しかし、重要な情報はシステム全体に分散したままで、システムレベルのリスクを予測することが難しくなっています。

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Futuristic city skyline with glowing network nodes reflected on water.

製造

工場内にとどまるインテリジェンス

工場ではさまざまな領域で高度なAIが導入されています。しかし、システム間で情報や知識が共有されていないため、インテリジェンスは個々のシステム内にとどまり、組織全体で知見を蓄積・活用することができません。

詳細はこちら
Robotic arms assembling components on automated factory conveyor.

エネルギー

分散化した電力網のインテリジェンス

公益事業では、AIによってさまざまな意思決定が改善されています。しかし、共通のコンテキストがないため、各システムが個別に最適化され、組織全体での対応にばらつきが生じています。

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Industrial refinery with pipelines and light trails at sunset.

産業

スマートシステム間で判断が食い違う

高度な意思決定システムも、相互に連携していなければ、判断の不一致や遅延、非効率が生じ、組織全体で知見を蓄積・活用する機会も失われます。

詳細はこちら
Factory floor with robots and workers under blue lighting.

自社のオペレーションから生まれるインテリジェンスを、自社のものに

フィジカルAIの自律化を実現した企業は、単に業務効率を高めるだけではありません。自社のインテリジェンスを自ら管理できるようになります。物理的なオペレーションから生まれるインテリジェンスを自社で保有し、センサーの追加やシステムの導入、意思決定を重ねるたびに、そのインテリジェンスをさらに高めていくことができます。

それこそが、オペレーションにおける競争力です。お問い合わせをお待ちしています。

自社のオペレーションから生まれるインテリジェンスを、自社のものに

フィジカルAIの自律化を実現した企業は、単に業務効率を高めるだけではありません。自社のインテリジェンスを自ら管理できるようになります。物理的なオペレーションから生まれるインテリジェンスを自社で保有し、センサーの追加やシステムの導入、意思決定を重ねるたびに、そのインテリジェンスをさらに高めていくことができます。

それこそが、オペレーションにおける競争力です。お問い合わせをお待ちしています。

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