エンタープライズ向けフィジカルAIの自律化

自社のインテリジェンスを保有しなければ、永遠に借り続けることになる 現在、大手製造業の多くが、すでに複数のフィジカルAIシステムを運用しています。画像認識システムは不具合が発生した瞬間にそれを検知し、予測モデルは驚くほどの精度で故障を予測します。デジタルツインは、設備や機器を極めて忠実に再現します。 それぞれのシステムは非常に優れています。しかし、システム間でその知識が共有されることはありません。その結果、得られた知識を企業全体で活かせない状況が生まれています。 エンタープライズ向けフィジカルAIの自律化とは、導入されたすべてのAIシステムから得られるインテリジェンスを一つに統合し、企業が自ら保有・管理しながら継続的に発展させていくためのアーキテクチャアプローチです。