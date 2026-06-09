特定非営利活動法人ライツオン・チルドレンに、パソコン300台を寄付しました

特定非営利活動法人ライツオン・チルドレンの活動について

ライツオン・チルドレンは子どもの権利と機会をまもるために、資源をつくり最適なかたちで届けるために活動しているNPO法人です。主に児童養護施設や里親家庭などの「社会的養護」のもとで暮らす（もしくは暮らしたことのある）子どもたちを支援しています。企業から使用済みデバイスの寄付を受け付け、それをリユース・換金することで活動資金を確保し、子どもたちが生い立ちに関わらず、健やかに成長できるようにサポートしています。

「モノ」としてのパソコンをそのまま届けるのではなく、「機会」として子どもたちの学びや体験につなげるこの仕組みは、企業が子ども支援に貢献する実践的なアプローチとしてこれまでに100社近くの法人が参画しています。

寄付の背景とコグニザントの取り組み

コグニザントはグローバルレベルで、テクノロジーを活用した社会的・経済的・環境的なアウトリーチプログラムを広く推進しています。STEM教育プロジェクトへの参画、環境活動への貢献、NGOの組織運営支援など、社員の専門知識を社会課題の解決に役立てることを企業活動の重要な柱のひとつと位置づけています。

コグニザントジャパンも、このグローバルの精神を受け継ぎ、ライツオン・チルドレン様の活動が持つ社会的意義に賛同するかたちで、2023年より継続的に使用済みパソコンの寄付を実施してきました。今回の300台を加え、3回の寄付を通じた累計台数は577台となります。

今後について

コグニザントジャパンは、ESG（環境・社会・ガバナンス）の観点から、引き続き社会課題に向き合い、テクノロジー企業としての知見とリソースを活かした取り組みを続けてまいります。ライツオン・チルドレン様との連携を通じ、次世代を担う子どもたちの学びと成長を継続的に支援していく所存です。

■ 関連リンク

2023年5月 寄付のお知らせ：https://www.cognizant.com/jp/ja/insights/blog/articles/outreach-lights-on-children

コグニザント「アウトリーチプログラム」：

https://www.cognizant.com/us/en/about-cognizant/sustainability-corporate-citizenship/outreach-program