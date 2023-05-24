特定非営利活動法人 ライツオン・チルドレンに、パソコン105台を寄付

特定非営利活動法人ライツオン・チルドレンは、社会からの支援を必要とする子ども達を支えるために活動している非営利団体です。「社会からの支援を必要とする子ども」とは、子どもに保護者がいなかったり、保護者がいても虐待・貧困・病気などの理由で子育てができなかったりする子どもたちのことです。その活動の１つとして、企業などから使用済みのパソコンの寄付を受け付け、リユースにすることで活動資金としています。

コグニザントジャパン株式会社代表取締役社長の村上申次は、次のように述べています。「当社はテクノロジーを活用して、社会的、経済的、環境的観点からのアウトリーチプログラムをグローバルレベルで広く推進しています。私たち社員の持つ専門知識を活用してのSTEM教育プロジェクト、環境活動、NGOの組織運用のサポートなどその活動は多岐にわたります。 この度日本法人でもライツオン・チルドレン様の取り組まれている「社会的養護」分野での活動に賛同し使用済パソコンの寄付を行うことにいたしました」

当社はライツオン・チルドレンの活動の持つ社会的意義に賛同し、今回の寄付を行いました。 グローバルで広くビジネスを展開するコグニザントはESG（環境・社会・ガバナンス）に向けて継続的に取り組んでいます。



コグニザントのESGに関するイニシアチブについては、 2021 ESG Reportをご覧ください。