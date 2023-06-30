2023年7月1日 五十嵐 毅氏、コグニザントジャパン 常務執行役員 製造・流通・通信事業統括に就任

テクノロジーソリューションパートナーのコグ二ザントジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村上申次）は、2023年7月1日付で 五十嵐 毅 （いがらし たけし）氏がコグニザントジャパン株式会社 常務執行役員 製造・流通・通信事業統括 に就任したことを発表いたしました。

五十嵐 毅氏は、 30年以上にわたり業界や企業に対して、パートナーアライアンス、エンタープライズ営業、サービス開発等のリーダーとしての役割を日本ヒューレット・パッカード株式会社、日本マイクロソフト株式会社などで経験し、大きな成功を獲得してきました。小売・消費財製造業、金融業、通信業などをはじめ多様な業種、業界における長年にわたる実績、並びにグローバルレベルでのビジネスの知識や経験、そして人とのつながりを通して、コグニザントジャパンに新たなチャレンジと成功をもたらし、お客様のデジタルトランスフォーメーションをご支援します。

コグニザントジャパン

常務執行役員 製造・流通・通信事業統括

五十嵐 毅 氏

▪️コグニザントジャパン（Cognizant Japan KK）について

コグニザントジャパンは、Fortune 500 企業に入る世界有数のデジタルソリューションカンパニー、Cognizant Technology Solutions Corporation（NASDAQ: CTSH）の日本法人です。ヘルスケア、金融、自動車、通信、製造業などの業界向けに、ITコンサルティング、カスタマーエクスペリエンスの変革、データサイエンスの支援、ビジネスアプリケーション開発の提供をしています。世界中から集められたナレッジと先端のエンジニアリングを活用しながら、戦略策定から開発までをスピーディに実行することで、企業の事業成長にブレークスルーを起こします。

本社：東京都千代田区麹町2-1PMO半蔵門7階

社員数：1,000名

国内顧客数：80社

主な顧客業界：保険、医薬、医療機器、金融、製造、流通、テクノロジー

事業内容：デジタルビジネスコンサルティング、 BPO、 ビジネス基盤開発・保守運用、 データ分析、データマネジメント

コグニザントジャパンの詳細はこちらをご覧ください https://www.cognizant.com/jp/ja/about-cognizant