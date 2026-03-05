AI時代に問われる人間の知性と人材ピラミッド
AIを導入しながら、人材の空洞化を防ぐためには、バランスの取れた先見的なアプローチが求められます。
業界に特化したソリューションと専門性
Belcanが航空宇宙・防衛分野の課題解決を支援します。
ビジネスの生産性・効率性の最大化を支援します。
製造業における競走優位の再構築。
顧客中心のソリューションで成長を加速。
プロセスと戦略の合理化で競争優位性を維持。
ブルーエコノミーを推進するテクノロジーで効率性と持続可能性を向上。
多くの患者により優れた治療体験を提供するためのソリューション。
アジリティと成長を促進するデジタルソリューション。
DXにより、アジリティとパフォーマンスに優れたよりインテリジェントな企業を構築。
IoT、機械学習、ブロックチェーンといった最新テクノロジーで競合優位性を確立。
教育テクノロジーとITソリューションを活用した学習体験のパーソナライゼーションンにより、学習の価値を高める。
顧客ロイヤルティを高め、長期的な関係を構築し、収益性の向上につなげる。
スケーラブルなITソリューションと生成AIの導入で、自動車業界の変革を加速。
従来の購買体験を、没入感のある魅力的な体験に変革。
顧客との継続的な関係を維持するための戦略でデジタルカルチャーを構築。
新たな成長をもたらす製品・サービス・プロセスの革新の戦略策定。
リアルタイムのコンテキストデータに基づく意思決定を実現するコグニザントのデジタルソリューション。
より多くのエネルギーオプションを提供し、コスト削減と顧客満足度向上へとつなげる。
ビジネス成果に直結するデータ & AIソリューションで、目に見える効果を生み出します。
リスクを軽減しながら、デジタルかつパーソナライズされたオンライン保険体験を求める顧客の期待に応える。
顧客満足度の向上とコスト削減を実現するデジタル戦略の構築。
深い業界専門知識で未来に向けた成長を支援。
Belcanが、柔軟性を備えたカスタムソリューションについて解説します。
AIでチャンスを価値に変える。
インダストリアル・エッジAIの価値を最速で実現。
AI ライフサイクル全体で高い整合性を維持。
企業のパフォーマンスを次のレベルへ
AIをビジネスの中心に据え、イノベーションと成長を促進。
従来の常識を超えた速さで変化を捉え、データドリブンなインサイトで業務を最適化し、リスクを軽減。
オペレーションの強化と効率向上を支援します。技術的負債を解消し、将来を見据えたアプリケーション・モダナイゼーション・サービスを提供します。
Cognizant Moment™で未来の従業員および顧客体験を最適化。
業務効率の向上、コスト最適化、製品開発の迅速化を実現。
カスタマーエクスペリエンスの再構築、優秀な人材の獲得と維持を実現し、デジタルエコノミーを勝ち抜く。
AI対応のIPAで、企業全体のプロセス・人材・インサイトをつなげます。
クラウドを活用して、マイグレーション・管理・成果創出を実現し、イノベーションと成長を加速。
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セキュリティの盲点を解消し、イノベーション、変革、成長を加速
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企業の変革を後押しするAIのインサイト
AIを活用する顧客のニーズを理解し、予測する。
人への投資で、AIの可能性を引き出す。
優れたAIリーダーシップと導入体制との間にあるギャップを解消。
コグニザントが提供する生成AIに関するインサイトをご紹介します。
最新テクノロジーや業界動向に関するコグニザントの先進的な調査
コグニザントのエキスパートが、いち早く機会を察知し、変化に先んじるためのアドバイスを提供します。
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企業の変革を後押しするAIのインサイト
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ビジネスの未来を左右するトレンドを把握し、変化の激しい時代を勝ち抜く。
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AI時代に問われる人間の知性と人材ピラミッド
AIを導入しながら、人材の空洞化を防ぐためには、バランスの取れた先見的なアプローチが求められます。
ある法律事務所のパートナーを務める知人が、最近参加した専門家会合について話してくれました。「学校を出たばかりの若手リーガルアナリストたちが準備した成果物の出来栄えには、本当に驚かされた」と彼は言います。しかし、その後の対面ミーティングで印象は大きく変わりました。実際に若手アナリストと向かい合って話してみると、自分たちが作成した文書を十分に理解しているとは言えなかったのです。
もちろん、その文書はAIを使って作成されたものでした。知人は首を振りながらこう言いました。「今や、機械の方が賢くなっているのだろうか？」彼が触れていたのは、人材の持続性をめぐる議論です。これは長期的な経済成長にとっても重要なテーマであり、彼の率直な指摘は、AIを取り入れる組織が直面する新たな課題を象徴しています。
ビジネスリーダーにとって、AIの魅力は明らかです。大幅なコスト削減、効率の向上、そして業務の有効性の改善が期待できます。そのため、組織ピラミッドの基盤を担う層の業務を自動化あるいは削減することは非常に魅力的に映ります。
しかし、その結果として、若手人材が経験を積み成長するための重要な学習機会を奪ってしまう可能性はないでしょうか。さらに、組織構造が、中間層が厚く、基盤が空洞化した「ダイヤモンド型」になると、時間の経過とともにコストが膨らみやすくなります。結果として、AIに期待していた財務上のメリットそのものが損なわれる可能性もあります。
脳の力の低下：MITメディアラボの研究示唆
学習曲線の停滞というリスクは、この問題の一側面に過ぎません。もう一つの側面として注目されているのが、AIへの過度な依存が人間の認知能力や創造性、学習に及ぼす影響です。2025年にMITメディアラボが実施した研究では、エッセイ作成にAIだけを使用した参加者は、検索エンジンを使用した参加者や、ツールを使わずに執筆した参加者と比べて、脳の活動や記憶想起が著しく低いことが確認されました。
さらに、AIを使っていた参加者がその利用をやめた後も、脳内の神経ネットワークの結びつきは、AIに頼らず書き続けていた参加者より弱い状態のままであることが分かりました。
また研究者たちは、執筆プロセス全体でAIを利用した参加者ほど、その成果物を自分自身のものと感じる意識が弱い傾向があることも確認しました。
共感のギャップ
もう一つの大きな懸念は、カスタマーサービス担当者などのフロントラインのスタッフがAIに置き換えられた場合、企業と顧客との間に溝ができる可能性があることです。
2024年初頭、スウェーデンのフィンテック企業Klarnaは、OpenAIと共同開発したAIアシスタントを導入し、人間のオペレーター700人分に相当する業務を処理できると発表しました。当初は効率性の高さから大きな注目を集めましたが、その後、ほどなくして反発が生まれます。CEOのSebastian Siemiatkowski氏は、AIが優れたパフォーマンス指標を達成した一方で、「共感の欠如」や顧客との真のつながりに不可欠な「人間らしさ」の低下を招いたことを認めました。この失敗は同社のIPO計画にも影響を与え、Klarnaはサービス品質を回復するために人材への再投資をすることになりました。
共感の欠如は、単なる感情的な問題ではありません。そこには重要な戦略的意味があります。企業が顧客から遠ざかれば遠ざかるほど、顧客により良いサービスを提供するための革新的な発想も生まれにくくなるのではないでしょうか。顧客への真の理解は、多くの場合、フロントラインのスタッフによる細やかなやり取りから生まれます。そしてそれこそが、イノベーションの源泉でもあるのです。
AIがもたらす短期的なメリットは、企業にとって長期的な見えにくい負担になる可能性はないのでしょうか。もしAIへの過度な依存によって、批判的思考や創造的思考が弱まる環境が組織内に生まれれば、結果として競争力の低下につながるのは避けられません。私たちは本当に、人を思考力や共感力、自律的な判断力の面で弱い存在にしてしまうことを許容できるのでしょうか。これらは単なる学術的な問いではありません。人材、組織、そして社会の未来を大きく左右する、極めて重要な課題なのです。
潜在的な問題に先手を打つ
私は、AIがビジネスや社会に大きな変革をもたらす可能性を強く信じています。しかし、ここまで述べてきた懸念に対しては、積極的で先回りした対策が必要です。AIドリブンな変化を期待するのであれば、これらの問題に正面から向き合うことが重要です。先ほどの法律事務所では現在、若いスタッフによるAIの利用を制限する方針が議論されています。若手リーガルアナリストがスキルを高めるためには、最初の2〜3年間は自分の頭だけで考える経験が必要だという考え方です。
もっとも、すべての企業が同じ対応を取れるわけではありません。AI利用を制限すれば、AI主導の競争が進む市場環境の中で、競争力の維持が難しくなる可能性もあります。しかし幸いにも、AIを活用しながら人材育成を進めるための、将来を見据えた戦略がいくつか存在します。皮肉なことに、その多くはAIによって生まれた問題をAI自身で解決する戦略でもあります。
今後に向けて
AIの可能性を引き出しながら、そのリスクを抑えるためには、バランスの取れた先見的なアプローチが不可欠です。適切な方針策定とAI戦略を組み合わせることで、企業は人材の力を引き出し、学習スピードを高め、AI時代における競争優位を築くことができます。問われているのは、AIを導入すべきかどうかではありません。AIをどのように導入すれば、人材の成長を促し、未来の働き手を育てることができるのか。それこそが、これからの企業にとっての課題なのです。
*この記事は英語の原文を翻訳したものです。
原文はこちら:
『Human intelligence and the talent pyramid in the age of AI』
Shveta Arora is SVP, Global Head of Consulting at Cognizant, a global business leader with 25+ years of industry leading experience in the IT sector across the US, APAC, India and MEA geographies. She joined Cognizant in December 2023 and is heading the Global Consulting team across NA and GGM.
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