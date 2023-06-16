エンタープライズ AI エージェント
スポットライト
エンタープライズAIの未来を担うマルチエージェントシステム
マルチエージェントシステムでは、各エージェントが自律的に協調し、複雑な問題を解決します。相互に連携しながらも分散型の意思決定を実現することで、組織内のサイロ化を解消します。機能や地域を問わず拡張が容易なため、システムのオーバーホールも不要です。また、冗長性を持たせレジリエンスを確保することで、エージェントに障害が発生した場合でも事業を継続することができます。
Neuro AI マルチエージェントアクセラレータの活用事例
コグニザントのフレームワークは、さまざまな業界で拡張性の高いインテリジェントなエージェントネットワークを構築します。
主な差別化要因
エージェンティックAIの確かな実績
「エンタープライズのワークフローにおける自律型エージェントネットワークの台頭により、エージェント同士のシームレスな連携と協調を可能にする構造化されたフレームワークの必要性が高まっています。コグニザントはこの課題に正面から取り組み、スケーラビリティと相互運用性に特化したマルチエージェントフレームワークを提供しています。これは、エージェントを自社のインフラに効果的に統合したい企業にとって極めて重要なことだと考えています」
Vishal Gupta, Partner, Data and AI, Everest Group
マルチエージェントシステム導入への第一歩
Neuro AI Multi-Agent Acceleratorは、貴社のニーズに合わせたスケーラブルなエージェント主導型のソリューションを提供し、ビジネスの成長と強化を支援します。