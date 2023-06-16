エンタープライズ AI エージェント

エージェント型AIシステムを迅速に構築・拡張し、ビジネスプロセスを変革 エージェント型AIは、より自律的かつ目的志向のAIシステムを実現し、柔軟な運用、リアルタイムの意思決定、そしてパーソナライズされた顧客体験を提供します。 あらかじめ構築されたリファレンス・エージェント・ネットワークは、セールス & マーケティング、財務、IRなどのコーポレート機能のほか、サプライチェーン管理、顧客サービス、保険引受などの業界固有のプロセスにも対応可能です。 また、コグニザントが提供するNeuro® AI Multi-Agent AcceleratorとCognizant® Multi-Agent Services Suiteは、エージェンティックAIの迅速な利用開始を可能にします。ノーコードのフレームワークと統合サービスにより、コラボレーション型エージェントネットワークを全社規模で迅速にプロトタイプ化、カスタマイズ、展開することができます。 コグニザントの統合サービスは、ビジネスプロセスの再設計、インテリジェントなエージェントシステムの開発・導入、および本番環境での効率的な運用管理を支援します。