メインコンテンツにスキップ Skip to footer
エンタープライズ AI エージェント
お問い合わせ

エージェント型AIシステムを迅速に構築・拡張し、ビジネスプロセスを変革

エージェント型AIは、より自律的かつ目的志向のAIシステムを実現し、柔軟な運用、リアルタイムの意思決定、そしてパーソナライズされた顧客体験を提供します。
あらかじめ構築されたリファレンス・エージェント・ネットワークは、セールス & マーケティング、財務、IRなどのコーポレート機能のほか、サプライチェーン管理、顧客サービス、保険引受などの業界固有のプロセスにも対応可能です。
また、コグニザントが提供するNeuro® AI Multi-Agent AcceleratorとCognizant® Multi-Agent Services Suiteは、エージェンティックAIの迅速な利用開始を可能にします。ノーコードのフレームワークと統合サービスにより、コラボレーション型エージェントネットワークを全社規模で迅速にプロトタイプ化、カスタマイズ、展開することができます。
コグニザントの統合サービスは、ビジネスプロセスの再設計、インテリジェントなエージェントシステムの開発・導入、および本番環境での効率的な運用管理を支援します。

スポットライト

Neuro® AI Multi-Agent Acceleratorは現在、研究ライセンスのもとでオープンソースとして公開されています

Neuro® AI Multi-Agent Accelerator により、ドメイン専門家・研究者・開発者は、業界を問わず、エージェントネットワークのプロトタイピング・構築を即座に始めることが可能になりました。

詳細はこちら
Neuro® AI Multi-Agent Accelerator diagram

エンタープライズAIの未来を担うマルチエージェントシステム

マルチエージェントシステムでは、各エージェントが自律的に協調し、複雑な問題を解決します。相互に連携しながらも分散型の意思決定を実現することで、組織内のサイロ化を解消します。機能や地域を問わず拡張が容易なため、システムのオーバーホールも不要です。また、冗長性を持たせレジリエンスを確保することで、エージェントに障害が発生した場合でも事業を継続することができます。

マルチエージェントシステムの概略図

Neuro AI マルチエージェントアクセラレータの活用事例

コグニザントのフレームワークは、さまざまな業界で拡張性の高いインテリジェントなエージェントネットワークを構築します。

保険の変革

主な差別化要因

迅速な導入

あらかじめ構築されたマルチエージェントネットワークを活用したカスタマイズにより、開発時間とリスクを削減。

accelerated deployment icon
迅速かつシンプルなカスタマイズ

自然言語を使用して、わずか数時間で多様なユースケース向けの新しいエージェントネットワークを構築。

Customization icon
シームレスな統合と相互運用性

シンプルなAPIを使用して、マルチエージェントネットワークを既存システムや他のサードパーティシステムと統合。

Seamless integration interoperability icon
あらゆるAI・クラウドに対応

ベンダーロックインを回避しつつ、コストを最適化しながらAIモデルやクラウドプロバイダを自由に選択。

AI cloud icon

エージェンティックAIの確かな実績

ヘルスケア

ヘルスケア向け異議申し立て・苦情対応ソリューション

ヘルスケア

ヘルスケア向け異議申し立て・苦情対応ソリューション

異議申し立ての処理時間を25%短縮し、効率を向上。

Closeup view of a stethoscope

保険

IR・決算説明会分析

保険

IR・決算説明会分析

レポート作成時間を24%短縮し、正確性と信頼性を向上。

Shattered turquoise colored glass screen that looks like a spider's web

統合ソリューション・エンジニアリング・ワークベンチ

エージェントを活用したRFP

統合ソリューション・エンジニアリング・ワークベンチ

エージェントを活用したRFP

AIドリブンな自動化により、RFP業務の生産性を40%向上。

A pair of hands poised on a laptop
「エンタープライズのワークフローにおける自律型エージェントネットワークの台頭により、エージェント同士のシームレスな連携と協調を可能にする構造化されたフレームワークの必要性が高まっています。コグニザントはこの課題に正面から取り組み、スケーラビリティと相互運用性に特化したマルチエージェントフレームワークを提供しています。これは、エージェントを自社のインフラに効果的に統合したい企業にとって極めて重要なことだと考えています」

Vishal Gupta, Partner, Data and AI, Everest Group

スポットライト

企業の業務運営に革命をもたらすAIマルチエージェント

AIエージェントはすでにビジネスオペレーションに変革をもたらしていますが、そのポテンシャルは認識され始めたばかりです。

詳細はこちら
Streaks of lights

マルチエージェントシステム導入への第一歩

Neuro AI Multi-Agent Acceleratorは、貴社のニーズに合わせたスケーラブルなエージェント主導型のソリューションを提供し、ビジネスの成長と強化を支援します。

お名前(名)を入力してください。
メールアドレスが有効ではありません。
会社名が有効ではありません。
電話番号は、スペース、ハイフンなし、半角数字でご入力をお願いします。
地域を選択してください。
お問い合わせの種類を選択してください。
具体的なお問合せ内容の種類を選択してください。
プライバシーに関する同意にチェックを入れてください。

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.