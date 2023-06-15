コグニザント、海洋開発における乱獲や気候変動による影響に対処する Cognizant® Ocean を発表

企業活動におけるCO2排出量の削減、持続可能な開発目標の達成、ビジネスパフォーマンスの向上を可能にするため、デジタル技術を通じての「ブルーエコノミー」の再形成を支援します。

【ティーネック発：2023年6月14日】

コグニザント（NASDAQ：CTSH）は本日、新規事業グループCognizant® Oceanの創設を発表しました。当事業体は、AIやデータアナリティクスなど同社のデジタル技術を適用することで、「ブルーエコノミー」に取り組んでいる企業の事業成果の向上、二酸化炭素排出量の削減、海洋の脱炭素化を支援することに重点を置いて取り組みます。

Cognizant Ocean は、ブルーエコノミーの持続可能性、効率化、成長促進を目指し、船舶･海上輸送、海底油田･ガス田、海洋再生可能エネルギー、養殖、海洋保全など、世界中の海洋で操業する幅広いセクターに対応します。こうした産業分野は、グローバル経済において重要な役割を果たし、さまざまな商品やサービスを提供する一方で、持続可能性、環境負荷、気候変動に関する大きな課題にも直面しています。

コグニザント Global Growth Markets (GGM) プレジデントRob Walkerは、次のように述べています。「豊かな海から恩恵を受ける企業は、気候変動や乱獲によって未曾有の困難に直面しています。当社は、Cognizant Oceanを創設することで、DX分野の高度な専門性と海洋開発固有のダイナミクスに関する知見を融合し、事業成果の向上と二酸化炭素排出量の削減を同時に実現できるソリューションをご提供します。クライアントは、Cognizant Oceanと協業することで、自社事業をよりレジリエントかつ未来指向なものに転換しながら、人類最大の問題である海洋の健全化に向けた対策の一端も担うことができるのです」

Cognizant Oceanが特に力を入れる分野は、「ブルーカーボン」、「ブルーエネルギー」、「ブルートランスポート」、そして「ブルーフード」の4事業です。

ブルーカーボンは、海洋の脱炭素化に注力し、温室効果ガス排出量の削減、気候変動への影響緩和、海洋産業における持続可能な取り組みの推進等に取り組むものです。

ブルーエネルギーとは、洋上風力発電、潮汐エネルギー、海洋波エネルギーなど、再生可能な海洋の力を利用することを指します。

ブルートランスポートは、遠洋定期船のみならず、海洋･沿岸活動のための効率的かつ持続可能な輸送ソリューションの開発を目指すものです。

ブルーフードは、水産養殖や海産食品製造における持続可能かつ責任ある取り組みの推進に主軸を置きます。

また同社は、Cognizant Oceanの発表に伴い、ブルーフード事業を皮切りにブルーエコノミーにおける脱炭素化の加速を支援する、新たな事業提携についても発表しました。

本リリースはCognizantグローバル本社による英文の翻訳です。この翻訳書類と英文原本の間に何らかの齟齬がある場合は、英文の原本が優先されます。

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▪️コグニザント ジャパン（Cognizant Japan KK）について

コグニザント ジャパンは、Fortune 500 企業に入る世界有数のデジタルソリューションカンパニーです。ヘルスケア、金融、自動車、通信、製造業などの業界向けに、ITコンサルティング、カスタマーエクスペリエンスの変革、データサイエンスの支援、ビジネスアプリケーション開発の提供をしています。世界中から集められたナレッジと先端のエンジニアリングを活用しながら、戦略策定から開発までをスピーディに実行することで、企業の事業成長にブレークスルーを起こします。

創立：2008年4月

社長：村上申次

資本金：3億円

本社：東京都千代田区麹町2₋1PMO半蔵門7階

社員：1,000名

国内顧客数：80社

主な顧客業界：保険、医薬、医療機器、金融、製造、流通、テクノロジー

事業内容：

デジタルビジネスコンサルティング

BPO

ビジネス基盤開発、保守運用

データ分析、データマネジメント

コグニザントジャパンの詳細はこちらをご覧ください。→https://www.cognizant.com/jp/ja/about-cognizant

▪️コグニザント（Cognizant Technology Solutions Corporation）について

コグニザント（NASDAQ: CTSH）は、企業のビジネストランスフォーメーションを実現します。企業がこの急速に変化する世界で競争優位性を発揮できるよう、テクノロジーの現代化、プロセスの再構想、CXの実現に向けてご支援いたします。当社はすべての力を結集し、日々の生活向上に貢献します。詳細な会社情報につきましては、www.cognizant.comをご参照ください。