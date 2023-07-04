2021年1月4日村上申次氏、コグニザントジャパン代表取締役社長に就任

*当リリースは、2021年1月4日に発表されたニュースリリースの抄訳です。

https://news.cognizant.com/2021-01-04-Shinji-Murakami-Joins-Cognizant-as-Head-of-Japan (英語版)

2021年1月4日（東京）コグニザント(Nasdaq: CTSH) は本日、村上申次 (むらかみ しんじ) 氏が2021年1月4日付けでCognizant Global Growth Markets (GGM) リーダーシップチームの一員として、コグニザントジャパン株式会社代表取締役社長に就任したことを発表しました。

村上氏は、IT業界で30年以上にわたりマネージドサービス、モバイル通信、事業開発、市場参入戦略を統括してきた経験を有しています。コグニザント入社以前は、日本マイクロソフトにおいてエンタープライズ事業本部の執行役員を務め、さまざまな業種の経営層との関係構築に主軸を置くセールスチームを率いて、クライアントのデジタルトランスフォーメーションの推進を支援しました。それ以前の12年間は、日本ヒューレット･パッカードにて執行役員EDS事業統括を務めました。また、ソフトバンクテレコム、IBM、DXC Technology社においても要職を歴任しています。

村上氏は、東京を拠点として日本のビジネス界やIT業界に強力な人脈を築いてきました。同氏は、コグニザントの日本法人であるコグニザントジャパン株式会社の代表取締役社長として、日本市場におけるコグニザントの戦略的拡大を主導し、国内のお客様が変化するテクノロジー動向や市場の需要に対応できるよう支援します。

Cognizant Global Growth Markets Presidentを務めるUrsula Morgenstern (ウルスラ・モルゲンシュテルン) は、次のように述べています。「近年、日本は当社のプレゼンスが大いに高まる戦略的市場の一つです。この重要なマーケットでコグニザントのさらなる成長を推進するため、村上申次氏を迎えられたことを大変うれしく思います。彼のテクノロジー、コンサルティング分野での豊かなビジネス経験を活かし、日本における最先端のアドバイザリ／デリバリ機能をより強化することで、お客様のイノベーションをさらに加速させるためのサポートを提供できるものと確信しております」

村上氏は次のように述べています。「日本がデジタル社会の構築に力を入れている今、コグニザントの一員になれたことを光栄に思います。コグニザントのリーダーシップを最大限に活用し、国内企業様におけるデジタルトランスフォーメーションの実現をご支援すること、日本におけるコグニザントの事業にさらなる勢いを与えること、そして才能溢れる日本の社員の皆さんに豊かな経験を創出できることを心待ちにしています」

日本国内には約700人の社員が在籍し、保険、ライフサイエンス、通信、テクノロジー、製造業など、さまざまな業界の60社を超えるお客様にサービスを提供しています。コグニザントジャパン株式会社は2008年4月に設立され、東京と大阪を拠点として事業を展開しています。2017年、大阪に本社を置き、デジタル戦略、製品設計エンジニアリング、IoT（モノのインターネット）、エンタープライズモビリティに特化したインテリジェント製品/ソリューションを手掛ける株式会社ブリリアントサービスを買収しました。

コグニザントジャパン

代表取締役社長

村上 申次 氏

▪️コグニザントジャパン（Cognizant Japan KK）について

コグニザントジャパンは、Fortune 500 企業に入る世界有数のデジタルソリューションカンパニー、Cognizant Technology Solutions Corporation（NASDAQ: CTSH）の日本法人です。ヘルスケア、金融、自動車、通信、製造業などの業界向けに、ITコンサルティング、カスタマーエクスペリエンスの変革、データサイエンスの支援、ビジネスアプリケーション開発の提供をしています。世界中から集められたナレッジと先端のエンジニアリングを活用しながら、戦略策定から開発までをスピーディに実行することで、企業の事業成長にブレークスルーを起こします。

本社：東京都千代田区麹町2-1PMO半蔵門7階

社員数：1,000名

国内顧客数：80社

主な顧客業界：保険、医薬、医療機器、金融、製造、流通、テクノロジー

事業内容：デジタルビジネスコンサルティング、 BPO、 ビジネス基盤開発・保守運用、 データ分析、データマネジメント

コグニザントジャパンの詳細はこちらをご覧ください https://www.cognizant.com/jp/ja/about-cognizant