1. コンピューティング能力: IT基盤の中で最も弱い領域

経営層の3人に1人が、コンピューティング能力の不足がAI導入の妨げになっていると回答しています。コンピューティング能力そのものが生産性を向上させるわけではありませんが、AIを一時的な支援ツールとして使う段階から、日常業務の一部として活用する段階へ移行できるかどうかを左右します。たとえ高性能なAIモデルを利用できても、従業員が利用できる量や、AIに与えられるコンテキストの量、処理できるドキュメントの数に制限があったり、日常的に使用するシステムへのAIの組み込みが容易でなかったりすれば、AIによる生産性向上の効果は限定的になります。



こうした傾向は、今回の調査結果にも表れています。調査したIT基盤の10項目のうち、オンプレミスのコンピューティング能力は、他の項目と比べても突出して評価が低くなっています。IT基盤の全項目の中で「十分な水準」と評価される割合が最も高く、「非常に良好」と評価した企業はわずか19.9%にとどまりました。

生産性への影響は顕著です。オンプレミスのコンピューティング能力を「非常に良好」と評価した企業では、「十分な水準」と評価した企業と比べて、従業員の生産性向上率が3.1ポイント高くなっています（16.8%対13.7%）。

クラウドのコンピューティング能力では、その差はさらに広がります。「非常に良好」と評価した企業は、「十分な水準」と評価した企業と比べて、従業員の生産性向上率が4.8ポイント高くなっています（16.7%対11.9%）。

ここで重要なのは、オンプレミスとクラウドのどちらが本質的に優れているかということではありません。どちらの場合も根本的な課題は同じで、コンピューティング能力が不十分であれば、AIの処理能力が制限されるということです。

さらに、コンピューティング環境が十分に整っていれば、企業はより柔軟な選択が可能になります。最先端のクラウドモデルと小規模な特化型モデルをどのように使い分けるか、オープンソースモデルを自社環境で運用するのはどのような場合か、また、これらをいつ組み合わせるかを、判断できます。生産性向上をもたらすのは、必ずしも最も高性能なモデルではありません。コスト、レイテンシー、コンテキストウィンドウ、制御レベルといった条件を踏まえ、それぞれのワークロードに最適なモデルを適切に組み合わせられることが重要です。

2. 脆弱なデータ基盤がAI投資の成果を損なう

今回の分析では、データに関連するIT基盤を、信頼性、セキュリティ、トレーサビリティ、アクセシビリティ、品質の5つの項目から評価しました。それぞれが異なる形でパフォーマンスの足かせとなっていますが、共通しているのは、64.5%の企業で少なくとも1項目が「十分な水準」以下と評価されていることです。つまり、G2000企業の多くが、AI活用を前提として設計されていないデータ基盤の上でAIへの取り組みを進めていることになります。

一方、すべてのデータ関連項目で強固な基盤を備えている企業は、これらの項目の改善に取り組んでいる企業と比べて、AI活用による生産性向上率が約27%高く、AIへの取り組みを中止する可能性も20%以上低いと回答しています。

では、データ戦略を改善することで企業はどのような成果を得られるのでしょうか。生産性向上への効果が大きい順に見ていきます。