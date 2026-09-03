コグニザント、Everest Groupの 「Marketing Transformation Services PEAK Matrix® Assessment 2026」でリーダーに選出

コグニザント株式会社（本社：米国ニュージャージー州、CEO：ラヴィ・クマール S 以 下、コグニザント）は、Everest Groupの「Marketing Transformation Services PEAK Matrix® Assessment 2026」において、リーダーに選出されたことを発表しました。本評価レポートでは、世界のマーケティングおよび顧客体験関連サービスプロバイダー29社を対象に、ビジョン、ケイパビリティ、市場への影響力を評価しており、コグニザントは今回リーダーに選出された10社のうちの一社となりました。

Everest Group の「PEAK Matrix®」は、サービスプロバイダーを二つの観点から評価する独自のフレームワークです。一つ目の「市場への影響力」では、顧客によるサービスの採用状況、サービスポートフォリオの多様性、提供価値などを通じて、企業が市場にもたらした影響を評価します。二つ目の「ビジョンとケイパビリティ」では、戦略、サービスの提供範囲、イノベーションや投資、サービス提供体制などをもとに、サービスを効果的に提供する能力を評価します。

Everest Group によると、今回のリーダー選出は、コグニザントがマーケティング、デザイン、プラットフォームの実装、運用に関するケイパビリティを統合したサービス提供モデル「Cognizant Moment」を通じて、マーケティングおよび顧客体験関連サービスのバリューチェーン全体にわたり、顧客企業を支援できる能力を評価したものです。

また、同評価では、コグニザントが持つ成熟した運用業務の専門性、強固なプラットフォーム実装能力、幅広いパートナーエコシステムも評価されました。さらにEverest Group は、「Neuro® AI Multi-Agent Accelerator」や「Cognizant Agent Foundry」を含むエージェント型AIへの投資に加え、マーケティング領域に特化した生成AIセンター・オブ・エクセレンス（CoE）を、エンドツーエンドのマーケティング変革能力を強化する重要な要素として挙げています。

Cognizant Moment グローバル責任者であるベン・ウィーナーは、次のように述べています。

「Cognizant Moment は、企業が分断されたマーケティング施策の実行から脱却し、戦略、クリエイティブ、プラットフォーム、運用にまたがる、AI主導の単一のオペレーティングモデルへ移行できるよう支援するために構築されました。今回、Everest Groupからリーダーに選出されたことは、当社が進めてきたエージェント型AIや統合的なサービス提供体制への投資が評価されたことを示すとともに、マーケティングとテクノロジーを取り巻く環境がますます複雑化する中で、当社がお客様に提供している成果を反映したものです。」

コグニザントのマーケティング変革サービスでは、キャンペーン管理をエンドツーエンドで支援する「Campaign+」、クリエイティブの最適化と検証を行う「Ad Analyzer」、顧客企業が定める広告コンプライアンス基準に基づくレビューを支援する「Policy Compliance」、ガイドラインに準拠したメディアプランニングを支援する「Media Planner」など、AI主導のソリューションを組み合わせて提供しています。

さらに、AIイノベーションスタジオやセンター・オブ・エクセレンス (CoE) のネットワークを広げており、最近ではメキシコとルーマニアでも、Geminiを活用したケイパビリティに注力する拠点を拡大しました。

コグニザントのIOA（Intuitive Operations and Automation）部門で通信、メディア & テクノロジー領域のマーケットリーダーを務めるサミール・マルホトラは、次のように述べています。

「世界中の企業は、マーケティング業務の高度化を進める一方で、AIへのあらゆる投資について、測定可能な成果を示すことを求められています。今回のEverest Groupによる評価は、コグニザントが持つ業界への深い理解と、エージェント型AI、プラットフォームに関する専門性を組み合わせることで、お客様の業務の迅速化や大規模なパーソナライゼーションを支援し、マーケティングをコストセンターではなく成長を生み出す原動力へと変革する価値が認められたものです。」

Everest Group のパートナーであるニティシュ・ミッタル氏は、コグニザントについて次のように評価しています。

「企業は、部門ごとに分断されたマーケティング業務から脱却し、戦略的な助言、テクノロジーの実装、優れた実行力、成果に対する責任を組み合わせることで、測定可能な成果を伴うエンドツーエンドのAI活用型変革を推進できるパートナーを求めています。コグニザントは、Everest Groupの『Marketing Transformation Services PEAK Matrix® Assessment 2026』において、リーダーに選出されました。これは、Cognizant Moment の統合的なサービス提供モデル、成熟した運用業務の専門性、強固なプラットフォーム実装能力を通じて、マーケティングおよび顧客体験関連サービスのバリューチェーン全体にわたり、顧客企業を支援できる能力が評価されたものです。また、『Neuro® AI Multi-Agent Accelerator』や『Cognizant Agent Foundry』を通じたエージェント型AIへの投資と、マーケティング領域に特化した生成AIセンター・オブ・エクセレンス (CoE) も、エンドツーエンドのマーケティング変革能力をさらに強化しています。」

「Marketing Transformation Services PEAK Matrix® Assessment 2026」は、Everest Group の2025暦年を対象とした年次の情報提供依頼（RFI）プロセス、サービスプロバイダーによるブリーフィング、サービス購入企業へのリファレンスインタビュー、およびマーケティング・顧客体験関連サービス市場の継続的な分析に基づいて作成されています。

レポート全文は、こちらのリンクよりご覧いただけます。

Cognizant Moment の詳細は、下記ページをご覧ください。

https://www.cognizant.com/jp/ja/services/experience-services

■コグニザントについて

コグニザント（NASDAQ: CTSH）は、AI Builderおよびテクノロジーサービスプロバイダーとして、お客様にフルスタックのAIソリューションを構築することで、AI投資と企業価値を結ぶ架け橋となっています。業界、ビジネスプロセス、エンジニアリングに関する当社の深い専門知識を活かし、組織固有のビジネス環境をテクノロジー・システムに組み込みます。これにより、人間の可能性を最大限に引き出し、確かな成果を実現するとともに、急速に変化する世界においてグローバル企業が常に一歩先を行くための支援を行っています。詳細については、 www.cognizant.ai をご覧いただくか、@cognizant をフォローしてください。

※本リリースはUS本社のCognizant Named a Leader in Everest Group's Marketing Transformation Services PEAK Matrix® Assessment 2026を翻訳したものです。

コグニザントジャパンの詳細は下記ページをご覧ください。

https://www.cognizant.com/jp/ja/about-cognizant

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