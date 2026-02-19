コグニザント、Typefaceと戦略的パートナーシップを締結

AIによって複数の業務やシステムを一元的に制御・管理する

“AIオーケストレーション型マーケティング基盤”で企業のマーケティング業務フローを抜本的に改革

コグニザント株式会社（本社：米国ニュージャージー州、CEO：ラヴィ・クマールS 以下、コグニザント）は、2026年1月26日、AIによるマーケティングの変革を目指し、複数の業務やシステムを一元的に制御・管理する仕組みである「AIオーケストレーション・プラットフォーム」を提供するTypeface Inc.（本社：米国カリフォルニア州サンフランシスコ、CEO：アベイ・パラスニス 以下、タイプフェイス）と、戦略的パートナーシップを開始しました。本連携により、企業の分断されたマーケティングワークフローを統合し、AIを活用した高度な運用を実現する「AIオーケストレーション型マーケティング基盤」の提供を開始します。

「AIオーケストレーション型マーケティング基盤」はコグニザントのマーケティング、データ、AI分野における高度な専門知識、変革・導入支援の知見と、タイプフェイスの「AIオーケストレーション・プラットフォーム」を統合することで、マーケティングのアイデア創出からキャンペーンやコンテンツの企画・制作・展開プロセスを抜本的に変革し、チャネル最適化までを一つのAI基盤で統合的に管理・実行することを可能とするソリューションです。また、既存のCRM、CMS、CDPなどとのシームレスな連携により、効率的で、インサイト主導のマーケティングオペレーションの構築を目指します。

近年、AIの進展によりマーケティング環境は大きな転換期を迎えています。一方で、多くの企業では従来型の運用モデルが依然として主流であり、業務の複雑化や分断により、意思決定や施策実行のスピードが低下しています。その結果、急速に高度化・多様化する消費者の期待に十分応えられていないのが現状です。

コグニザントが発表した調査レポート「新たな価値観、新たな市場」によると、2030年までにAIを活用する消費者が全体の購買活動の55％を牽引すると予測されており、その経済規模は米国だけでも約4.4兆ドルにのぼるとされています。こうした変化にもかかわらず、多くの企業はAI時代のマーケティングへの備えが十分とは言えず、競争力を維持・強化するためには、より迅速かつ抜本的な変革が求められています。

今後コグニザントは、クライアントへのソリューション提供にとどまらず、タイプフェイスのテクノロジーに精通した専任の導入支援チームへの投資を行い、エンタープライズ領域における導入拡大と顧客企業での活用加速を支援します。さらに、タイプフェイスの事業成長および市場開拓を支援するため、グローバル規模で導入・展開に必要な体制を構築し、両社の連携を通じた価値創出を強化していきます。

■コグニザントCEO ラヴィ・クマールSコメント

AIは、マーケティングの実行手段を変えるだけでなく、そのあり方そのものを大きく変えつつあります。これからのマーケティング運用は、従来の“人手中心のサービス”ではなく、需要を自動的に捉え、施策を調整し、リアルタイムで最適化する“ソフトウェア主導の仕組み”へと進化していきます。

Cognizant Moment が培ってきたマーケティング変革の専門知識と、タイプフェイスのAIネイティブなオーケストレーション・プラットフォームを組み合わせることで、企業はマーケティングをモジュール型のソフトウェア機能として柔軟かつ大規模に運用するための基盤を構築できるようになります。

■タイプフェイスCEO アベイ・パラスニス氏コメント

企業は今、AIを単に導入する段階から、業務の進め方そのものにインテリジェンスを組み込む新たなフェーズへと移行しています。その実現には、人、データ、システムを横断的に統合し、大規模に活用できるプラットフォームが不可欠です。

コグニザントとのパートナーシップにより、タイプフェイスのエージェンシー型マーケティングプラットフォームと、企業全体でAI活用を推進するための変革支援におけるコグニザントの専門知識が融合します。これにより、企業はAIを実践的かつ持続的に活用するための基盤を構築できるようになります。

