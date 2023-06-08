コグニザントとGoogle Cloud、法人向けAIの提供に向けて提携を拡大

コグニザントとGoogle Cloudは、責任あるAIの原則に基づく革新的な業界ソリューションの提供に向けて、長年にわたる両社の戦略的アライアンスをさらに拡大。

Google Cloudが提供する業界主流のAI製品を活用し、本アライアンスを通して企業様のAI導入全般における開発、移行、近代化をサポート。

コグニザントは、ベンガル―ル（インド）、ロンドン、サンフランシスコにGoogle Cloud AIイノベーションセンターを新たに開設し、業界をリードする同社のAIケイパビリティをさらに拡充。

新たに 「Cognizant Google Cloud AI University」プログラムを立ち上げ、25,000人の同社プロフェッショナルやクライアントを対象にトレーニングを提供。

【ティーネック発：2023年5月9日 PRNewswire 】 グローバル大手プロフェッショナルサービス企業であるコグニザント（NASDAQ：CTSH）とエンタープライズクラウドコンピューティングの大手プロバイダー Google Cloudは、本日、世界中の企業による人工知能（AI）導入を加速させるためのパートナーシップを拡大すると発表しました。この取り組みを通して、AI導入における開発、移行、近代化などクライアントの状況に即した支援を提供します。

コグニザントCEOであるRavi Kumar Sは次のように述べています。「私は近年における生成AIの飛躍的な進化に大いに期待を寄せています。これを通してクライアントの生産性を高めながら、ビジネス変革へと舵を切り、それによって多大なインパクトを生み出すことができるでしょう。既存の技術力の活用、社員のスキル向上、高度技術の提供を目指し、コグニザントはGoogle Cloudとの長年にわたるアライアンスを拡大することにより、責任あるAI活用の世界的な転換をサポートする重要な役割を果たしてまいります」

Google Cloud CEOのThomas Kurianは、「生成AIは、働き方の合理化、新たな消費者体験の創出、より優れたデータ活用の支援など、大きなビジネス価値を生み出す可能性を秘めたものです」と述べています。「コグニザントとのパートナーシップを通じて、高いスキルを持ったAIエキスパート、ビジネス価値の創出に主眼を置いた新たなソリューション、さらには、金融サービス、ヘルスケア/ライフサイエンス、小売など幅広い業界でGoogle Cloudテクノロジーを適用してきた豊富な経験を駆使し、企業様における生成AIの適用を加速させてまいります」

この提携関係を深めるにあたり、コグニザントは、その製品提供の拡大、Google Cloudに関する技術者育成に向けた確実なトレーニング資料の提供、各国の主要技術センターにおけるイノベーションハブの立ち上げなどに資金を投入し、責任あるAI活用を軸としたコラボレーションやイノベーションを推進します。

コグニザントは、Google Cloudを活用したデータモダナイゼーションやデータアナリティクスといった既存の専門分野をさらに強化することで、今後はGoogle Cloudの生成系AI、予測系AI、アナリティクスを活かした、あらゆる業界で活用できる変革ソリューションスイートを構築していきます。第1弾として、銀行、保険、ライフサイエンス、小売業界向けソリューションスイートが提供される予定です。

コグニザントが提供するソリューションスイートは、大規模言語モデル（LLM）やGen App Builderなど、Google Cloudの新たな生成AI製品を活用して開発されます。Gen App Builderは、Google Cloudの生成AIを最大限に活用し、会話型AIや エンタプライズサーチといった高価値な企業向けユースケースにおけるロールアウトの障壁（所要時間、必須スキル、工数等）を大幅に軽減します。また、Google Cloudは、Vertex AIにおける生成AIのサポートを通じて、基盤となるLLMへの直接的なAPI (Application Programming Interface) アクセスも提供します。 Vertex AI Model Garden では、ファーストパーティ、サードパーティ、オープンソースの多様なモデルを提供しており、それぞれが異なるタスクやドメインに最適化されていることから、お客様のニーズに合わせた幅広い選択肢が用意されています。

IDCのアナリティクス＆インテリジェント・オートメーション・サービス分野のリサーチディレクターであるJennifer Hamel氏は次のように述べています。「企業はAI導入の過程で、多岐にわたる課題を乗り越えなければなりません。そして生成AIの登場によって、その道のりはさらに複雑なものとなっているのです。AIイノベーションと全社規模の展開を加速させながら、こうした課題に対処するには、プロフェッショナルサービスやテクノロジーソリューションにおいて信頼できるプロバイダーとの提携が不可欠です」

コグニザントは、生成AIに関連した能力開発への投資の一環として、新たな「Cognizant Google Cloud AI University」プログラムを立ち上げました。これは、同社の25,000人にのぼるプロフェッショナルやクライアントを対象に、Google Cloud AI技術に関するトレーニングを提供するものです。本プログラムを通して、AIの基礎を扱う入門コース、Google Cloudソリューションに関する上級コースなどに加え、具体的なAIユースケースなど、多岐にわたるコースが提供される予定です。

また、コグニザントは、ベンガル―ル（インド）、ロンドン、サンフランシスコにGoogle Cloud AIイノベーションハブを順次開設する予定です。こうしたハブには、同社およびGoogle Cloudのエキスパート、クライアント、プログラム受講生が一堂に会し、責任あるAIプロジェクト/ソリューションの共同開発を行います。

コグニザントは、Google Cloudのプレミア グローバル システムインテグレーター パートナーであるとともに、Google Cloudの年次カンファレンスイベント「Google Cloud Next '23」ではLuminary Sponsor も務めました。2021年、コグニザントは、主要な業種別市場における両社共通のクライアントに対してクラウドモダナイゼーションの推進を支援する専用の Google Cloud Business Group (GBG) を設置し、Google Cloudとの提携関係をさらに拡大しました。コグニザントは現在、Google Cloudに関する複数のパートナー資格や専門技術資格を保有し、Google認定アーキテクト/エンジニアについては世界最大級のタレントプールを擁しています。

Google Cloudについて

Google Cloud は、あらゆる企業のビジネスでデジタル変革を推進します。Google の最先端テクノロジーを活用した全社規模のソリューションを、業界で最もクリーンなクラウドを通してご提供します。ビジネス成長を実現し、重要な課題を解決する上で信頼できるパートナーとして、Google Cloudは200の国と地域のお客様から選ばれています。

コグニザントについて

コグニザント（Nasdaq-100: CTSH）は企業の近代化を実現します。お客様がこの急速に変化する世界で競争優位性を発揮できるよう、テクノロジーの近代化、プロセスの再構想、CXの実現に向けてご支援いたします。当社はすべての力を結集し、日々の生活向上に貢献します。 詳細な会社情報につきましては www.cognizant.com または@cognizant をご参照ください。

コグニザント ジャパン（Cognizant Japan KK）について

コグニザント ジャパンは、Fortune 500 企業に入る世界有数のデジタルソリューションカンパニーです。

ヘルスケア、金融、自動車、通信、製造業などの業界向けに、ITコンサルティング、カスタマーエクスペリエンスの変革、データサイエンスの支援、ビジネスアプリケーション開発の提供をしています。

世界中から集められたナレッジと先端のエンジニアリングを活用しながら、戦略策定から開発までをスピーディに実行することで、企業の事業成長にブレークスルーを起こします。

創立：2008年4月

社長：村上申次

資本金：3億円

本社：東京都千代田区麹町2₋1PMO半蔵門7階

社員：1,000名

国内顧客数：80社

主な顧客業界：保険、医薬、医療機器、金融、製造、流通、テクノロジー

事業内容：