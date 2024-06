RH et accompagnement de la transformation

Getting – and Staying – Employed in HR by Helping Employees Find the Future of Work

Au cours des trois dernières années, nous vous avons présenté plusieurs métiers qui vont émerger au cours de la prochaine décennie, avec l'essor de l'intelligence artificielle et des robots.

Découvrez maintenant 21 métiers du futur dans le secteur des ressources humaines qui vont émerger pour répondre aux besoins d'une main d'œuvre impactée par les nouvelles technologies et la pandémie du Covid-19.