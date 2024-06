Notre perception de vos enjeux L’excellence opérationnelle : un effort continu Par définition, aucune entreprise n’atteint jamais l’excellence opérationnelle : il s’agit d’une transformation continue, d’un cheminement. L’exercice demande à la fois un mouvement collectif et une constante remise en question. Tout le monde y tend, personne n’y prétend… et c’est bien tout l’intérêt de cette discipline. Les possibilités offertes par la digitalisation ont encore étendu le champ des possibles : dématérialisation, RPA, insertion de l’IA dans les processus, near-shore, selfcare, hyper-personnalisation… Mais la transformation numérique n’est pas la seule source de bouleversements. Les collaborateurs ont besoin de trouver du sens dans leur travail et le projet stratégique de l’entreprise doit répondre à cette aspiration. Face à ces injonctions, l’entreprise a tout intérêt à s’extraire de la frénésie de la "disruption partout" pour privilégier les leviers qui soutiendront ses premiers objectifs.