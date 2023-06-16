Everest Group 授予 Cognizant AI 与生成式 AI 服务领域“领导者”称号。这得益于我们的 Neuro® AI 平台及不断扩展的智能体 AI 解决方案。我们以深厚的合作伙伴关系与交付专长为依托，为客户提供负责任、可扩展的创新。我们助力客户跨越试验阶段，实现企业级全方位转型。