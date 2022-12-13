当机会或威胁出现时，企业必须立即果断地采取行动，以确保成功。拥有一个现代的，人工智能的数据战略可以帮助推动智能决策，其可反映正在发生与原因，从而可以使您更好的展望未来与制定可行的发展战略。这也是一种由人工智能所推动的带来的直觉的力量。