数据和人工智能
服务
面向现代企业的数据和 AI 解决方案
无论您身在何处、从事哪个行业，也无论您是在汇聚海量数据点，还是在构建复杂的 AI 模型，Cognizant 都将竭诚为您提供解决方案和服务。通过我们的创新 AI 服务，人工智能和数据将助力您更快做出更具洞察力和前瞻性的决策，同时推动组织不断与时俱进。
通过设计与规模化部署智能程度出众的智能体 AI 系统，助力企业加速转型、释放创新，并交付卓越的客户与员工体验。这些系统具备自主推理、决策与行动能力，能够优化流程并实现人机及系统间的协同。
规模化交付多模态、高质量的数据，以支持数据标注、微调与治理。“人机回环 (Human-in-the-loop)”的精准介入，确保了 AI 产出更快速、更安全且更符合业务需求。
利用先进的机器学习、深层学习及生成式 AI，实现跨领域的 AI 方案扩展。从智能自动化到预测性分析，Cognizant AI 服务通过负责任的 AI 实践，助力主动决策并提升运营效率。
通过 AI 驱动的 BI 平台、报告工具及优化框架，将原始数据转化为可执行的洞察。支持实时仪表盘、KPI 跟踪及根据行业特定需求定制的决策系统。
通过模块化、可扩展的平台，加速数据与分析业务的转型。利用智能体 AI 简化评估、迁移、集成、验证与优化流程 — 最高可降低 40% 的现代化改造成本。
确保安全、合规且高效的数据生命周期管理。服务涵盖主数据管理、数据隐私与治理、AI 治理及客户数据平台，为企业智能构建可信的数据底座。
助力企业定义并执行业务转型战略路线图，通过智能体释放数据与 AI 的效能。服务包括 AI 数据就绪度评估、AI 与数据战略制定，以及智能体 AI 采用规划，同时确保与业务目标及监管框架保持一致。
通过云赋能、智能迁移及低代码/无代码框架，实现遗留数据生态系统的现代化重构。解决方案涵盖由 Cognizant 智能体 AI 加速工具驱动的数据摄取、转换与集成。
利用 LLM、SLM 及其他智能模型，在客户与员工体验提升、内容生成、摘要总结、流程优化及开发者生产力等方面，实现效率跃升。
应用特定领域的分析技术解决复杂的业务挑战。将行业经验与 AI/ML（生成式 AI、智能体 AI 和 LLM）模型结合，提供有价值的洞见，从而在医疗、金融及制造等领域驱动创新、提升效率并塑造竞争优势。
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与客户紧密合作，随需而动，无论您的企业处于数据和 AI 建设的哪个阶段，我们都将竭诚为您提供 AI 解决方案和服务。
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我们与全球领先的企业建立合作伙伴关系和战略联盟，以扩展我们的 AI 服务范畴，从而为客户提供全面的解决方案。现已与超过 85 家领先的全球企业建立战略联盟，这让我们能够提供完善的数据和 AI 解决方案，帮您应对业务和 IT 挑战。
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