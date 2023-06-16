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数据和人工智能
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业务增长需要 AI 原生基础。携手 Cognizant，您将构建值得信赖、可扩展且面向未来的 AI 能力。这些能力将助您的企业在瞬息万变的世界中更迅速地行动、更早适应环境，并成功解锁全新竞争优势。

2026 年新工作，新世界

我们近期更新的 AI 与工作的调研报告揭示，AI 带来的冲击比三年前的预想更广泛、更迅猛。我们曾经预测十年后才会发生的事情，如今已切实摆在眼前。

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服务

面向现代企业的数据和 AI 解决方案

无论您身在何处、从事哪个行业，也无论您是在汇聚海量数据点，还是在构建复杂的 AI 模型，Cognizant 都将竭诚为您提供解决方案和服务。通过我们的创新 AI 服务，人工智能和数据将助力您更快做出更具洞察力和前瞻性的决策，同时推动组织不断与时俱进。

通过设计与规模化部署智能程度出众的智能体 AI 系统，助力企业加速转型、释放创新，并交付卓越的客户与员工体验。这些系统具备自主推理、决策与行动能力，能够优化流程并实现人机及系统间的协同。

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规模化交付多模态、高质量的数据，以支持数据标注、微调与治理。“人机回环 (Human-in-the-loop)”的精准介入，确保了 AI 产出更快速、更安全且更符合业务需求。

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利用先进的机器学习、深层学习及生成式 AI，实现跨领域的 AI 方案扩展。从智能自动化到预测性分析，Cognizant AI 服务通过负责任的 AI 实践，助力主动决策并提升运营效率。

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通过 AI 驱动的 BI 平台、报告工具及优化框架，将原始数据转化为可执行的洞察。支持实时仪表盘、KPI 跟踪及根据行业特定需求定制的决策系统。

通过模块化、可扩展的平台，加速数据与分析业务的转型。利用智能体 AI 简化评估、迁移、集成、验证与优化流程 — 最高可降低 40% 的现代化改造成本。

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确保安全、合规且高效的数据生命周期管理。服务涵盖主数据管理、数据隐私与治理、AI 治理及客户数据平台，为企业智能构建可信的数据底座。

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助力企业定义并执行业务转型战略路线图，通过智能体释放数据与 AI 的效能。服务包括 AI 数据就绪度评估、AI 与数据战略制定，以及智能体 AI 采用规划，同时确保与业务目标及监管框架保持一致。

通过云赋能、智能迁移及低代码/无代码框架，实现遗留数据生态系统的现代化重构。解决方案涵盖由 Cognizant 智能体 AI 加速工具驱动的数据摄取、转换与集成。

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利用 LLM、SLM 及其他智能模型，在客户与员工体验提升、内容生成、摘要总结、流程优化及开发者生产力等方面，实现效率跃升。

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应用特定领域的分析技术解决复杂的业务挑战。将行业经验与 AI/ML（生成式 AI、智能体 AI 和 LLM）模型结合，提供有价值的洞见，从而在医疗、金融及制造等领域驱动创新、提升效率并塑造竞争优势。

最新 AI 洞察

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Cognizant AI 研究实验室增强基于 AI 的决策

我们的研究团队正在改进数据和 AI 驱动型决策，通过创建新方法、集成各种 AI 类型为复杂情况建模，并提供针对特定绩效指标而优化的解决方案。

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数据和 AI 案例分析

与客户紧密合作，随需而动，无论您的企业处于数据和 AI 建设的哪个阶段，我们都将竭诚为您提供 AI 解决方案和服务。

生命科学

GSK 和 Amref 打破数据孤岛

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加强对撒哈拉以南非洲地区公共卫生问题的洞察力，并改进相关举措。

A child getting her temperature checked

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阿斯顿马丁高知特F1车队的直觉力变革

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智能决策离不开现安全的智能数据平台

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旅游及酒店

棒约翰(Papa John’s)通过PapaCall提升顾客满意度

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促进增长同时提供卓越的客户服务。

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资源

Snowflake 与 Cognizant 联合实战手册

携手 Cognizant 与 Snowflake，为 AI 驱动型企业实现数据现代化。

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深色背景下一位女士的面部特写，屏幕上叠加着代码与脚本

我们的数据和 AI 解决方案合作伙伴与联盟

我们与全球领先的企业建立合作伙伴关系和战略联盟，以扩展我们的 AI 服务范畴，从而为客户提供全面的解决方案。现已与超过 85 家领先的全球企业建立战略联盟，这让我们能够提供完善的数据和 AI 解决方案，帮您应对业务和 IT 挑战。

Cognizant 在《2025 年 HFS Horizons：生成式企业服务评估》报告中被评为“Horizon 3 领导者”

在这份报告中，Cognizant 凭借在 Neuro® AI 等平台上的重磅投资、广泛的培训项目以及强劲的合作伙伴关系脱颖而出，奠定了其在生成式 AI 领域的领先地位。

阅读完整报告
HFS logo

了解更多 AI 服务

详细了解可以增强您业务中的数据和人工智能的其他 AI 服务：

品质保障与安全

高知特有完善的品质保障体系——通过强大的端到端生态系统来实现和维护流程，应用程序和系统的应用和品质——帮助行业客户快速实现数字化转型。通过QEA 实现简化和现代化，改善客户体验并加速业务和技术变革。

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Multicolored digital arrow pointing to the right
可持续性

同时高知特咨询和数字化解决方案旨在促进企业注重环保，共建可持续文明发展的里程碑。

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Skyscrapers with glass walls reflecting trees that are around it
安全服务

高知特端到端安全解决方案将深厚的技术领域和行业专业知识与面向未来的趋势相结合，避免风险，使企业有信心，更快地行动和取得成功。

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In a server room, two female co-workers talking and further behind them are two male co-workers looking at the servers
咨询

我们的顾问拥有敏锐的洞察力和丰富的经验，旨在帮助客户制定战略，统一业务和技术架构，实现增长并增强市场优势。

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A group of people in a meeting

管理团队

Naveen Sharma

数据和 AI 业务高级副总裁和全球主管

Naveen Sharma
Amiteshwar Seth

数据和 AI 业务高级副总裁和全球交付主管

Amiteshwar Seth 大头照

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