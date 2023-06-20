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消费品
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若想在当今世界中取得成功，企业必须具备速度、智慧与互联互通的体验。Cognizant 通过 AI 赋能的深度洞见、云动态和端到端转型为企业添能福利，支持其实现运营现代化、打造个性化客户体验，并在保证韧性的前提下推动增长。

2025 年智能零售和消费品生态系统 HFS Horizon 3 市场领导者

Cognizant 在 HFS Research 的最新报告中斩获“领导者”称号，彰显了我们在开发面向客户的功能和产品方面锐意创新的承诺。凭借在云、分析和 AI 领域的战略性投资，我们正在帮助塑造零售业的未来。

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Cognizant 在 Everest Group 2025 年 CPG 服务 PEAK Matrix® 评估中获评领导者

这一认可体现出我们在 CPG 服务领域的领先地位进一步得到提升，而这一切都源于深厚的专业领域知识、可扩展的交付能力以及可靠的客户合作关系。跃升至第 4 名，彰显了我们致力于在消费品领域开展有意义的创新并实现可衡量变革的决心。

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Cognizant 在 NelsonHall 的《2025 年采购转型 NEAT 报告》中被评为“领导者”
Cognizant 在 2025 年 Everest Group 营销服务 PEAK Matrix® 中被评为“领导者”

营销是非凡创意与前沿科技交汇的领域，而且发展速度极快。Cognizant 融合 AI、数据与设计，大规模提供个性化体验。

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Cognizant 在 2025 年 Everest Group 金融犯罪与合规 (FCC) 运营服务 PEAK Matrix® 中被评为“领导者”
Cognizant 被评为 AI 和生成式 AI 服务领域的“领导者”与“卓越成就者”

Everest Group 授予 Cognizant AI 与生成式 AI 服务领域“领导者”及“卓越成就者”称号。这得益于我们的 Neuro® AI 平台及不断扩展的智能体 AI 解决方案。我们以深厚的合作伙伴关系与交付专长为依托，为客户提供负责任、可扩展的创新。我们助力客户跨越试验阶段，实现企业级全方位转型。

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Cognizant 在 2025 年 ISG Provider Lens™ 财务与会计外包 (FAO) 服务提供商中被评为“领导者”
深厚的专业知识

服务领域

农业

从田间到餐桌，以精准洞察、质量体系与智能供应链重塑现代农业 — 全面提升产量、可追溯性与可持续发展能力。

服装与鞋类

利用我们的解决方案优化寻源采购、加强标签管理、精细化定价策略并提高运营效率。

餐饮

利用我们的创新解决方案方案，化解客户、供应链及技术层面的重重挑战。助力提升敏捷性、推动成长。

家居与个人护理

依托高效、可扩展的云与 SaaS 解决方案，开辟新市场并满足不断演进的客户预期。

消费品行业生态体系

解决方案

高知特提供行业化解决方案，助力消费品企业迎接挑战。

RGM TPM 和 TPO

借助实时消费者数据优化促销活动，加速推进定价与营收增长计划。

效果营销

在整个营销价值链，实现价值最大化和敏捷运营，并与消费者建立个性化的一对一关系。

B2B 销售转型

转向以数据和数字技术为核心，促进业务增长，模拟并优化消费者级的卓越体验。

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智慧供应链

全面数字化您的供应链，覆盖一体化业务规划、寻源采购、智能制造和柔性履约。

客户数据生态系统

整合所有客户触点数据，打造统一客户档案，并实现深度个性化互动体验。

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需求导向型设计与工程

整合全生命周期产品数据，构建实时数字主线，依托 AI 驱动的精准度、合规性与可追溯性，加速“从设计到发布”的全过程。

成功案例

Kohler：数字化技术敏捷性加速进化

这次续约的合作伙伴关系，体现了我们共同致力于利用技术追求运营与业务卓越的坚定承诺。
Eric Tabor，Kohler 首席数字官。

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沐浴在蓝光与数字斑点中的狭长房间景象
Mars 扩展全球品牌体验

18 个月内上线 200+ 站点，总拥有成本 (TCO) 降低 40%，全球 50 多个国家/地区的客户触达率提升 300%。

了解影响
Tata Starbucks 提升客户体验

携手 Cognizant 简化运营、顺畅处理大型活动，并通过更智能的后端流程大幅提高盈利能力。

McDonald’s 加速云转型

“在简化企业应用、推进上云之旅方面，Cognizant 一直是我们的高价值合作伙伴，帮助我们为发展与创新铺平了道路。”— JT Scott，McDonald’s 全球技术副总裁

阅读故事
手中的汉堡
棒约翰(Papa John’s)通过PapaCall提升顾客满意度

实现单笔订单收入提升 15%，门店内指标优化 50%，并将 AI 辅助订餐推广至 1,500 家门店。

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多肉类龙舌兰叶片细节
Yum Brands 大幅提高数字转化率

转化率飙升：App 端 55%，Web 端 65%，社交渠道 80%；数字渠道订单金额提升 30%。

我们的消费品科技方案合作伙伴与联盟

通过提供更丰富的服务，我们与世界一流的组织缔结伙伴关系和战略联盟，为客户的业务和 IT 面临的挑战提供全方位的消费品科技解决方案。

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在兼顾过去与未来的情况下为客户提供卓越服务是一项宏大的承诺 — 但凭借智能体 AI 的强大力量与现有的数字化能力，这项承诺终将实现。

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