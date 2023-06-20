这一认可体现出我们在 CPG 服务领域的领先地位进一步得到提升，而这一切都源于深厚的专业领域知识、可扩展的交付能力以及可靠的客户合作关系。跃升至第 4 名，彰显了我们致力于在消费品领域开展有意义的创新并实现可衡量变革的决心。