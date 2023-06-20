消费品
消费品行业生态体系
解决方案
高知特提供行业化解决方案，助力消费品企业迎接挑战。
RGM TPM 和 TPO
借助实时消费者数据优化促销活动，加速推进定价与营收增长计划。
效果营销
在整个营销价值链，实现价值最大化和敏捷运营，并与消费者建立个性化的一对一关系。
B2B 销售转型
转向以数据和数字技术为核心，促进业务增长，模拟并优化消费者级的卓越体验。
智慧供应链
全面数字化您的供应链，覆盖一体化业务规划、寻源采购、智能制造和柔性履约。
客户数据生态系统
整合所有客户触点数据，打造统一客户档案，并实现深度个性化互动体验。
需求导向型设计与工程
整合全生命周期产品数据，构建实时数字主线，依托 AI 驱动的精准度、合规性与可追溯性，加速“从设计到发布”的全过程。
我们的消费品科技方案合作伙伴与联盟
通过提供更丰富的服务，我们与世界一流的组织缔结伙伴关系和战略联盟，为客户的业务和 IT 面临的挑战提供全方位的消费品科技解决方案。
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在兼顾过去与未来的情况下为客户提供卓越服务是一项宏大的承诺 — 但凭借智能体 AI 的强大力量与现有的数字化能力，这项承诺终将实现。
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