企业应用平台服务
Salesforce 云服务
ISG 将 Cognizant 命名为 Salesforce 生态系统中的“领导者”
Cognizant 在美国、英国、德国和法国市场的 ISG Provider Lens™ - Salesforce Ecosystem Partners 2023 报告中被定位为“领导者”。该报告重点介绍了我们在 13 个象限中的丰富产品组合，涉及多云和集成中的 Salesforce 特定实施服务、大型企业的行业云和托管应用程序服务、中端市场的营销自动化使我们能够为客户提供尖端服务。
阅读报告，详细了解 Cognizant 在 Salesforce 产品中的独特优势。
37%
那些利用数据赋能客户体验的企业，占有了更大的市场份额。
（来源：《颠覆世界的商业和技术平台》，2016年3月）
服务
全面端到端的应用服务
完善的企业应用平台解决方案
企业级应用通常都是企业的核心IT系统。高知特企业应用平台服务，助力企业前台、后台业务流程的数字化转型，支持的企业级核心应用包括：客户体验系统（CX）、客户关系管理系统（CRM）、人力资本管理系统（HCM）、供应链管理系统（SCM）、企业资源规划系统（ERP）。
打造极具吸引力的客户体验
Cognizant 的客户服务转型是一种综合方法，可帮助组织提供个性化、简化和有效的体验，以满足不断变化的客户期望。现在，企业可以通过其值得信赖的渠道迎合每位客户的需求，并在每一步都创造令人难忘的品牌互动。
高知特客户体验管理专家团队，帮助企业全渠道打造富有吸引力的客户体验。我们助力企业通过先进科技，让客户互动变得更具情境智能，从而在数字化时代获得成功。
人力资源数字化转型路径
劳动力结构不断变化、人力资源环境愈发复杂、企业间并购频繁、法规政策不断变化，这些要素都在推动人力资本管理要随之动态转型。
结合对HCM人力资本管理系统的专业知识和提供人力资源数字化服务的能力，高知特为企业提供端到端的人力资源数字化转型路线图方案。我们利用创新的转型解决方案，帮助企业打造富有吸引力的员工体验，提升员工效率，推动业务价值。
利用我们与企业客户长期深入的技术服务合作关系，基于先进的人力资源平台产品，我们为企业提供强大的HCM系统实施服务，以助力企业搭建高水平的数字化人力资本管理系统。
利用数字化技术，打造现代化的供应链管理系统
COVID-19 疫情、战争、贸易禁运、不断变化的金融局势和相互依存的业务促使企业需将目光投向传统的供应链流程之外，为企业创造价值。高知特供应链管理系统服务与解决方案，助力企业通过新一代数字化技术，构建高性能的供应链解决方案。在供应链管理系统转型过程中，不会对现有业务造成中断。同时转型后，企业运营成本也将有效降低。
转型企业财务格局
市场需求持续演进、区域法规不断变化、科技日新月异，财务部门需不断对业务战略进行重新评估并加以再设计，以时刻保持市场竞争力。
我们为企业复杂的财务环境，提供整体全面的转型解决方案，包括了系统平台解决方案、咨询顾问服务等。同时，我们还为企业的财务转型提供先进的加速器和工具，帮助不同行业、不同地区、不同经营模式下的企业，实现无缝集成的解决方案。
我们与全球领先的财务管理软件厂商展开广泛战略合作，以帮助企业客户打造经济高效的解决方案，提高价值实现速度。
成为智慧企业
成功的企业应具备智能决策的能力，在对的时间做出明智的决策，而基于数据、人工智能、机器学习的决策，将为企业提供更加实时和高度可信的决策基础。为了充分挖掘现代智能决策的优势，企业应从现在开始，对AI应用进行战略规划，并给与充分的重视，扩大人工智能技术在全企业范围内的部署。
高知特致力于帮助企业部署人工智能技术，实现人工智能价值。借助已开发的加速器和工具套件，我们帮助企业将人工智能模型投入生产，仅需数月时间，就能获得看得见的可靠业务价值。此外，基于云厂商伙伴提供的云原生服务， 我们还提供丰富的方法论和解决方案，帮助企业解决各类人工智能应用挑战，并通过高知特进化式人工智能 (Evolutionary AI) 技术, 帮助企业自动发现有效解决策略，从多个对象中指示出最佳决策项建议，提升决策速度与水平。
成为敏捷企业
高知特企业应用集成平台服务提供包括架构设计、项目实施、应用运维管理服务等端到端的全套服务，帮助企业开发和部署内置可复用的标准化API接口，打造敏捷企业。我们为企业提供API商店、最佳集成实践经验和定制化应用集成。我们的应用集成方法，可以帮助企业节省成本，简化集成难度，助力数字化转型，提高市场进入速度，与边缘物联网设备连接，获得实时数据接入能力，提高企业的数据质量、数据安全和数据合规性。
有了企业应用集成平台，企业将获得对业务的控制权，让企业对业务流程可视，有效管理合规，获得新的业务洞察，打造良好客户体验，捕捉潜在商机。
平台
发掘现有软件的价值
与软件厂商长期坚实的合作伙伴关系
我们与全球领先企业应用软件厂商合作，帮助企业客户解锁现有应用软件平台的价值。无论您目前处于数字化转型的哪一阶段，我们都能帮助您规划、实施和管理您的企业系统环境，助您获得数字化能力。
跨渠道打造无缝用户体验
随着用户与企业之间的交互渠道增多，企业面临的应用、数据流和设备终端也越来越多，全渠道集成服务，可以帮助企业整合客户触点行为数据，为客户打造一致的用户体验。
高知特流程管理整合团队，拥有丰富的企业数字化互联知识，致力于帮助企业加速数字化转型。随着数据成为企业打造竞争优势的差异化要素，我们已帮助多家全球领先企业，打通企业内部系统、合作伙伴系统和外部社交平台，集成数据流，并利用物联网、微服务架构、Open API， 让IT灵活应对变化。
我们通过将数字化系统集成到混合云环境，以云连接方式实现企业的灵活运营。您的复杂跨地域应用集成需求可以被满足，您的应用将在新的业务环境下创造更大价值。
推动流程智能自动化
企业在优化运营成本、打造差异化客户体验的过程中，业务流程管理持续优化也非常重要。由人工智能、数据、分析技术和业务规则驱动的企业决策体系，将能够帮助企业搭建更为实时、智能可预测、标准高效的流程设计。
高知特智能业务流程管理解决方案团队，旨在帮助企业推动机器人流程自动化技术（RPA）的应用，以打造卓越的用户体验，加速数字化转型，实现预测性分析，提高运营效率。
我们提供新一代的智能业务流程管理解决方案、框架和方法论，并结合行业实践经验和广泛的知识积累，利用数字化技术，转型企业的前台与后台系统流程，以帮助企业IT更好地服务业务需要。
实力联合，资源统一
高知特基于Oracle系统的实施服务，致力于帮助企业应对今天的数字化转型需要。我们的专业服务囊括Oracle全栈产品，包括了核心系统的现代化升级服务。我们利用云、社交技术、移动企业应用平台等领先科技，推动企业的创新与效率。
作为Oracle全球铂金级合作伙伴及核心级云合作伙伴，我们致力于帮助您部署新运营模式、流程和云IT系统，实现Oracle技术投资的最大价值发挥，让您在数字化时代保持竞争力。
打造新一代客户交互体验
在数字化时代，企业希望能够位客户打造卓越的客户体验，实现流程的自动化，优化运营成本。因此，客户服务、销售绩效管理、运营卓越成为企业在数字化转型过程的关键。您希望通过一套端到端的低代码或零代码平台，来搭建动态的、可扩展的、跨多渠道的解决方案，以鼓励客户参与互动，激发购买兴趣，维持客户活跃度。
高知特Pega系统实施服务，旨在帮助企业打造卓越的客户体验，获得自动化的流程，以实现端到端地卓越客户交互。凭借先进的人工智能和机器人自动化技术，我们的解决方案帮助企业推动销售、营销、客户服务和运营卓越。利用我们在智能流程自动化和客户关系管理系统（CRM）领域积累的深厚专业知识，我们助力企业加速数字化转型。我们新一代的解决方案、框架和方法论，结合行业最佳实践经验和广泛的知识积累，为企业提供独特价值。
作为 Pegasystems 的全球精英合作伙伴，我们为不同行业的多家客户提供了复杂的多国转型计划。
打造以客户体验为导向的市场策略
高知特Salesforce团队，通过对新兴数字技术环境和客户需求的深刻理解，能够交付各类大型、复杂、多国家参与的CRM转型项目，并提供强大的项目管理能力。基于Salesforce平台强大的能力，我们提供完善的专业服务，包括数字化设计、移动App设计、数字化用户体验设计等，并针对不同行业提供行业化的解决方案。
作为Salesforce全球战略合作伙伴，我们协力开发新一代的专有客户体验工具和解决方案，将AI、社区、物联网、AR和VR等技术应用到销售、客服和营销中。
释放数字化的价值
在今天的数字化业务中，企业、客户、合作伙伴、终端用户、员工贯穿于统一的价值链中。科技消费化使得企业有能力成为智慧企业，创造新型数字化商业模式，与客户建立更为深入的连接和互动，为客户打造相关性更强、更具价值的客户体验。
高知特SAP实施服务，致力于帮助企业充分发挥数字经济的商业价值。通过推动企业的数字化转型，我们帮助企业释放数字化价值，获得良好的行业性成果，为未来做准备。我们提供广泛的SAP服务和业务解决方案，帮助您打造竞争优势、发现新的营收增长点，获得业务敏捷性，实现企业运营所需的效率和成本节约。
咨询、部署和持续价值服务
根据企业需求，推进 Workday 计划的实施，并在关键的财务和人力资源管理中保持严谨性。我们可以通过战略和管理改革建议帮助您的企业成功实现转型。选择高知特作为您的战略合作伙伴，您将获得 Workday 实施方面的支持，并在预算范围内按时投入使用。
实施后，我们的持续价值服务也将帮助您提高使用率，优化 Workday 租户，并最大限度地帮助提高云 ERP 系统的投资回报率。
合作伙伴
我们与世界领先的企业建立合作伙伴关系和战略联盟关系，扩展我们的服务范畴，从而为客户提供全面的解决方案。与世界领先企业展开战略联盟，使得我们能够为您的业务和IT挑战提供完整的解决方案。
欢迎咨询
我们致力于帮助您准确预测市场需求，即时采取下一步行动。
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