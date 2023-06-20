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保险
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无论您处于保险现代化进程的哪个阶段，Cognizant 都能帮助您采用前沿保险 IT 解决方案更新传统技术和流程，以满足当今客户对数字化、个性化在线体验的需求，同时降低风险。

加快产品上市速度

通过简化开发流程，加快承保、计费和其他核心流程。

降低运营成本

通过提高数据准确性，简化人工操作和时间密集型任务。

提高效率

通过自动化工作流程以及整合人工智能和生成式人工智能等先进技术。

服务领域

财产及意外险

自动化的前台和后台流程，提高保险 IT 解决方案的效率和投资回报率。优化合作伙伴的方案实施，并提供个性化、数字化的客户体验。

人寿&年金险，团体&退休险

借助保险科技解决方案加快承保和产品上市速度。提高效率和响应能力，同时降低复杂性。使用先进的数字工具满足不断变化的客户需求。

财产和意外险承保及保单管理系统的现代化改造

保险业身处快速发展演进的浪潮之中。了解我们如何帮助领先的财产和意外险公司制定策略并实施变革性解决方案，帮助他们在这种动态多变的环境中保持竞争力。

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服务

通过这项为期六周的敏捷计划，保险公司实现创新同时发现新的增长机会，提升客户体验，优化运营。

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如果您计划对流程进行现代化改造，请确保您的战略以业务目标为导向，而不是以技术标准为导向。

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高知特通过最新的人工智能和生成式AI技术帮助保险公司实现目标，保持竞争优势。

生成式人工智能：以直觉的速度创造价值

释放生成式人工智能决策力，打造面向未来的业务成果。

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客户案例

Talcott基于云的现代化解决方案
Talcott基于云的现代化解决方案

可快速启动敏捷性，将资本支出/运营成本降低 25%，并将成本削减 20%。

一名男子一手拿着纸、一手用记号笔在黑板上写字，另一名男子在一旁微笑着观看
一家美国运营商的自动化测试
一家美国运营商的自动化测试

使用开源无脚本解决方案，提高质量并保证速度，节省了 160 万美元。

Two people sitting on a yacht
一家P&G供应商的API驱动的B2B模式
一家P&G供应商的API驱动的B2B模式

加快从报价到购买的速度，提供实时服务并增加收入。

someone looking at a damaged car
一家英国保险公司的 RPA 解决方案
一家英国保险公司的 RPA 解决方案

多个业务领域的 70 多个流程实现自动化，每年节省 750 万英镑。

Man and woman looking at tablet screen

运用 AI 之力，创新改造旧版系统

旧版系统的现代化改造比以往更加重要。这不再仅仅关乎效率，还将帮助企业在快速发展变化的数字化环境中保持强大实力和出色的竞争优势。 

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最新思维

基于上下文的 AI 在保险业中的新角色

基于上下文的 AI 将客户数据、人类判断与贯穿核保、理赔及服务环节的治理机制相结合，赋能保险公司全面提升决策质量。

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保险承保的未来已至，且它正朝着仿生方向发展

如今的承保流程都是人工操作，不仅速度慢，而且成本高昂。核心核保流程仍需革新，而仿生核保带来了机遇。

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智能体 AI 在寿险核保中的应用

寿险领域的智能体 AI 侧重于通过融合自动化技术、持续学习以及可解释的决策支持，来提升核保的准确性与周转速度。

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了解保险公司如何从容应对员工的代际更替

员工的代际更替促使保险公司重新思考：如何在资深员工退休前，妥善留存并转化那些宝贵的机构知识与专业经验。

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消费者偏好如何塑造保险业中的 AI 应用

消费者偏好正在塑造 AI 在整个保险客户历程中的应用方式，它直接影响了客户在哪些环节乐于接受 AI，以及在哪些环节中，“信任”依然是不可动摇的核心要素。

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我们的保险科技解决方案合作伙伴和联盟

通过提供更丰富的服务，我们与世界一流的组织缔结伙伴关系和战略联盟，为客户的业务和 IT 面临的挑战提供全方位的保险科技解决方案。

管理团队

Ajay Pandita

金融服务、金融科技和保险事业部高级副总裁兼业务部门主管

Ajay Pandita 头像照
Nageswar Cherukupalli

金融服务、银行与资本市场及保险事业部高级副总裁兼业务部门主管

Craig Weber

Head of Strategy, Insurance

Craig Weber

采用保险科技解决方案，迈出转型的第一步

在展望未来的同时不忘回顾过去，这是企业为客户服务时的一项重大使命，但在当今汹涌的数字化洪流推动下，各种全新的数字化能力（包括保险数字化转型和保险 IT 解决方案）方兴未艾。

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