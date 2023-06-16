释放生成式 AI 的决策能力
通过将生成式 AI 无缝融入业务战略结构，企业可以弥合人工智能与技术之间的缺口，为可持续增长、创新以及以信任和创新为导向的数字化未来提供决策支持。
与负责任的生成式 AI 服务和解决方案领域久经考验的领导者合作，获得直观的技术，帮助您进行协作、创新和创造未来业务所需的成果。立即行动。
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我们设计了四种核心认知架构来处理主要的用例类别，使客户能够利用生成式 AI 的功能创造新价值。
认知架构是用来模拟人类思维过程和认知，同时构建智能系统来使用人工还能的模型。它们具有多种能力，包括解决问题、学习、自然语言处理和感知等。
我们使用四种核心认知架构来处理生成式 AI 可以解决的主要用例：
借助这些解决方案，我们的客户可以与其客户进行无缝互动，增强决策流程，优化效率，提高生产力并加快创新速度。
我们以对客户和行业广泛的敏锐洞察为基础，培养了全面的咨询、顾问和交付能力，并运用这种专长帮助您的企业解决其所面临的最大挑战。
详细了解可以增强您业务中的数据和人工智能的其他服务。
如今，许多企业都在负责任地将生成式 AI 融入流程和平台，以发掘新的机遇和增长点。
我们来谈谈如何让生成式 AI 为您的企业服务。