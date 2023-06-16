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生成式人工智能
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释放生成式 AI 的决策能力

通过将生成式 AI 无缝融入业务战略结构，企业可以弥合人工智能与技术之间的缺口，为可持续增长、创新以及以信任和创新为导向的数字化未来提供决策支持。

与负责任的生成式 AI 服务和解决方案领域久经考验的领导者合作，获得直观的技术，帮助您进行协作、创新和创造未来业务所需的成果。立即行动。

我们的生成式 AI 解决方案

我们设计了四种核心认知架构来处理主要的用例类别，使客户能够利用生成式 AI 的功能创造新价值。

客户体验导航器

部署人工智能驱动的对话式助手，实现无缝客户互动和个性化支持。提高参与度，实现流程自动化，提升客户满意度。

企业知识导航器

使用生成式 AI 进行全面的知识管理和语义搜索，以获得有价值的见解、加快信息发现速度并增强决策能力。

同事们在会议室进行讨论
流程优化器

通过人工智能驱动的自动化来简化操作，从而优化效率并减少人工操作。转变工作流程，实现卓越流程，提高生产率。

两个人在看平板电脑
开发生命周期导航器

利用人工智能驱动的工具和资源提高开发人员的生产力，从而加快开发周期并提高代码质量。加快创新、简化工作流程并增强协作。

两个人在看电脑屏幕
Cognizant Neuro 人工智能能加快您的采用之旅

以灵活、安全、可扩展且负责任的方式利用生成式 AI 的价值。我们利用 Neuro®  人工智能，帮助客户从识别公司特定的用例发展到将人工智能付诸实践。

了解更多
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认知架构

什么是认知架构？

认知架构是用来模拟人类思维过程和认知，同时构建智能系统来使用人工还能的模型。它们具有多种能力，包括解决问题、学习、自然语言处理和感知等。

如何利用认知架构解决业务问题？

我们使用四种核心认知架构来处理生成式 AI 可以解决的主要用例：

  • 客户体验导航器
  • 企业知识导航器
  • 流程优化器
  • 开发生命周期导航器

借助这些解决方案，我们的客户可以与其客户进行无缝互动，增强决策流程，优化效率，提高生产力并加快创新速度。

您的流程自动化伙伴

我们以对客户和行业广泛的敏锐洞察为基础，培养了全面的咨询、顾问和交付能力，并运用这种专长帮助您的企业解决其所面临的最大挑战。  

无缝方法

采用人工智能的无缝方法，巧妙地将人类和技术专长相融合，以推动取得成果。  

人工智能云图标
负责任的人工智能

以我们专注的承诺、领导力以及对负责任的人工智能实践的理解来应用人工智能。 

领导指南针
成熟的编排能力

利用我们在稳健转型平台和生态系统之间进行编排的能力。

数据点合并
领域专长

依靠我们的行业专长和深厚的领域知识，构建可重复使用的灵活平台。

深厚的领域知识

了解更多服务

详细了解可以增强您业务中的数据和人工智能的其他服务。

品质保障与安全

高知特有完善的品质保障体系——通过强大的端到端生态系统来实现和维护流程，应用程序和系统的应用和品质——帮助行业客户快速实现数字化转型。通过QEA 实现简化和现代化，改善客户体验并加速业务和技术变革。

了解更多
Multicolored digital arrow pointing to the right
可持续性

同时高知特咨询和数字化解决方案旨在促进企业注重环保，共建可持续文明发展的里程碑。

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Skyscrapers with glass walls reflecting trees that are around it
安全服务

高知特端到端安全解决方案将深厚的技术领域和行业专业知识与面向未来的趋势相结合，避免风险，使企业有信心，更快地行动和取得成功。

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In a server room, two female co-workers talking and further behind them are two male co-workers looking at the servers
咨询

我们的顾问拥有敏锐的洞察力和丰富的经验，旨在帮助客户制定战略，统一业务和技术架构，实现增长并增强市场优势。

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A group of people in a meeting

管理团队

Naveen Sharma

高知特数据和人工智能业务副总裁和全球主管

Naveen Sharma
Mahadevan Krishnamoorthy

副总裁助理兼北美架构、数据和人工智能咨询总监

Mahadevan Krishnamoorthy
Tara Whitehead Stotland

北美创新、战略和咨询部负责人

Tara Whitehead Stotland

迈出转型第一步

如今，许多企业都在负责任地将生成式 AI 融入流程和平台，以发掘新的机遇和增长点。 

我们来谈谈如何让生成式 AI 为您的企业服务。

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