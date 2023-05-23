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客户案例

挑战

对阿斯顿马丁而言，2021年是充满变化与挑战的一年，其F1车队从赛点车队 (Racing Point) 更名为阿斯顿马丁高知特F1车队™ (AMF1)，同时还动工了一座新的工厂。此外，车队还计划招聘200多名新员工并对他们尽快展开培训。与此同时，面对国际汽联引入的新的单个赛季车队成本限额规则，车队财务和运营团队需要迅速应变，重新思考如何优化资金利用使其获得最佳效率。另一重挑战则来自粉丝运营：AMF1亟需获得更为丰富的粉丝数据，从而打造出更具吸引力的会员内容和体验。这意味车队需要找到一个解决方案，整合不同来源的数据以推动洞察，从而快速设计出更有号召力的营销活动，最终吸引更多粉丝的加入。面对重重变革挑战和紧迫的时间压力，车队选择了高知特作为其数字转型合作伙伴。

我们的解决方法

阿斯顿马丁F1车队与高知特的合作体现了赛车技术与科技能力的精妙融合。我们的解决方案团队包含现场和离岸软件工程师。从挖掘需求到快速交付，他们在每一个流程全面融入车队运营并无缝协作，推动车队的技术落地、体验提升和流程加速。

在车队现有的ERP系统之上，我们建立了一个额外的智能数据层，帮助车队以智能化、高质量、更合规的方式生成符合国际汽联要求格式的报告。我们还部署了基础设施、云计算、数据和应用程序等，确保所有新员工能够掌握车队中采用的各项技术。此外，我们还对粉丝群体进行了分类，帮助车队针对不同类型的粉丝设计更为个性化的内容，促进粉丝参与度。

我们正在帮助团队将 IoT 集成到联网公路车中，提供统一的优质客户体验。此外，我们还将车队工厂升级为智能工厂，利用5G及物联网技术提升生产品质和效率。为实现国际汽联新的车队成本限额要求，我们部署了全套解决方案以接管车队的日常运营，包括IT服务台、应用程序支持、应用程序及云端维护和监控等。

财务透明化及精简流程加速变革成功

我们的解决方案不仅包括新的流程和充分集成的系统，也提供清晰简洁的数据看板，实现了财务数据可视化。车队管理层可以借此轻松查看、解读和了解他们想要继续投资的领域。仅在解决方案开发和部署的第一阶段，我们就实现了智能化的详尽报告，并完全符合国际汽联的车队成本限额规范。此外，这一解决方案还为AMF1车队带来了更深入的粉丝关系洞察，为高度定制化的数字体验和线下体验提供了有力支撑。

未来，我们将继续拓展并深化合作，帮助车队应用5G、物联网和数据分析等先进技术支持关键决策。规划中的合作项目包括为F1赛车建立数字孪生模型，在实时及历史表现数据的支持下，利用人工智能和机器学习开展模拟，在比赛进程中作出实时预测，实现直觉式行动力。

大幅提升

运营能力及效率

运营成本降低

国际汽联报告编制时间

有效深化

AMF1粉丝关系洞察

“直觉力”运营模式

帮助团队快速预测和迅速响应的流程、技术和经验。 

以数据的力量驱动性能

赛车是一项建立在工程和技术基础上的体育运动 — 我们正在帮助AMF1建立数据基础架构，帮助他们洞悉问题并快速采取正确行动。 

建立智能的粉丝数据库

AMF1是最新的团队，我们正在帮助他们通过个性化体验吸引粉丝，从而建立忠诚度。

可持续发展要点

从在一级方程式赛车中建造第一个完全可持续的智能工厂，到帮助AMF1不断登上领奖台，看看我们合作的第三年的下一步是什么。

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