对阿斯顿马丁而言，2021年是充满变化与挑战的一年，其F1车队从赛点车队 (Racing Point) 更名为阿斯顿马丁高知特F1车队™ (AMF1)，同时还动工了一座新的工厂。此外，车队还计划招聘200多名新员工并对他们尽快展开培训。与此同时，面对国际汽联引入的新的单个赛季车队成本限额规则，车队财务和运营团队需要迅速应变，重新思考如何优化资金利用使其获得最佳效率。另一重挑战则来自粉丝运营：AMF1亟需获得更为丰富的粉丝数据，从而打造出更具吸引力的会员内容和体验。这意味车队需要找到一个解决方案，整合不同来源的数据以推动洞察，从而快速设计出更有号召力的营销活动，最终吸引更多粉丝的加入。面对重重变革挑战和紧迫的时间压力，车队选择了高知特作为其数字转型合作伙伴。

我们的解决方法

阿斯顿马丁F1车队与高知特的合作体现了赛车技术与科技能力的精妙融合。我们的解决方案团队包含现场和离岸软件工程师。从挖掘需求到快速交付，他们在每一个流程全面融入车队运营并无缝协作，推动车队的技术落地、体验提升和流程加速。

在车队现有的ERP系统之上，我们建立了一个额外的智能数据层，帮助车队以智能化、高质量、更合规的方式生成符合国际汽联要求格式的报告。我们还部署了基础设施、云计算、数据和应用程序等，确保所有新员工能够掌握车队中采用的各项技术。此外，我们还对粉丝群体进行了分类，帮助车队针对不同类型的粉丝设计更为个性化的内容，促进粉丝参与度。

我们正在帮助团队将 IoT 集成到联网公路车中，提供统一的优质客户体验。此外，我们还将车队工厂升级为智能工厂，利用5G及物联网技术提升生产品质和效率。为实现国际汽联新的车队成本限额要求，我们部署了全套解决方案以接管车队的日常运营，包括IT服务台、应用程序支持、应用程序及云端维护和监控等。