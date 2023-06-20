汽车
以结果为驱动
成功案例分享
我们帮助汽车行业应对全新挑战。准备就绪。
汽车行业全生态解决方案
全面的汽车数字化解决方案加速产品上市。
汽车技术
在新车的设计和生产环节，我们与厂商工程团队，一级供应商合作，参与到整车零部件和系统的概念化、设计、开发和验证环节。我们的解决方案包括应用/产品生命周期管理(ALM/PLM)系统，可帮助优化研发和验证流程。
高知特全面的软件产品服务和加速器有效的加速了产品上市时间、增强卓越的用户体验和促进产品的持续发展。我们的解决方案包括：
- 产品架构
- DevOps流程
- 快速原型设计和用户体验
- 软件开发
- 产品测试和集成
- 基础设施服务
- 咨询和培训
多年来，高知特一直致力于车辆联网软件解决方案。我们认真积累每一次宝贵经验。
随着互联网汽车的发展，嵌入式系统的发展和IT系统的发展紧密相连。基于我们在这两个领域都有丰富的知识储备和经验，我们的车辆联网解决方案在数据安全方面甚至超越严格的要求。
高知特Mobility为电动汽车、感应充电系统和后端解决方案提供架构开发、测试和集成服务。以可持续发展为使命，我们通过在汽车和系统开发方面的知识和经验，为当前电动汽车出行遇到的挑战提供解决方案。
我们的E-Mobility服务结合了最新的标准，以帮助解决智能充电的不稳定性。此外，我们还为电动汽车、感应充电系统和后端解决方案提供额外的架构开发、测试和集成服务。通过与高知特合作，电动汽车(EV)和电池制造商可以加速产品上市时间，而公用事业和充电站供应商也可以更好地管理电动汽车需求的波动。
整车E/E开发
现代汽车发展的未来在于电能和电子元件方面。我们的服务涵盖汽车研发的各个方面—从车身、底盘和驱动电子系统的研发到电力驱动系统的综合开发和集成。我们的专业技术在机动性、安全性、舒适性和功能性方面都取得了积极的成果。
通过敏捷管理，我们使用基准测试、E/E架构开发和系统集成，在最高水平上完成整车开发。 我们的服务包括：
- 功能安全性
- MBSE
- 嵌入式高性能计算
- 基于AI的测试
- 自适应后视镜
- 高速公路试点
- 流程制造
- 功能安全性
企业技术
我们帮助汽车制造商的业务运营实现自动化，包括财务和会计、客户服务和物流管理功能等方面。通过数字财务服务和风险分析等解决方案，我们可以帮助您降低管理成本，同时保持合规。我们的足迹遍及全球，我们提供全天候多语言支持服务。
我们帮助您的企业拥有智能且高效的核心流程。我们的成功案例包括:数字化工厂解决方案，帮助解决装配过程中零件短缺的问题。我们还将传统的价值转化为新的产品线，如电动汽车，同时整合供应链可视性和控制塔。
高知特与全球的汽车企业都有合作，在安全领域拥有超过20年的经验。我们的许多端到端安全解决方案都应用到AWS、谷歌和微软等合作伙伴的领先云平台。他们为您的组织提供360度安全生态系统，全面保护您的运营、工厂车间和供应链流程。
高知特Mobility
汽车制造商和供应商还必须确保他们的车辆和子系统在现在和未来都能保持安全，不受网络攻击。这就是高知特Mobility的优势所在。我们的汽车和安全专家团队不断致力于制定解决方案，以确保车辆的安全性，并保护其电子子系统和部件免受威胁。基于我们安全专家的经验和最佳实践，高知特的服务包括以下内容:
- 渗透测试：嵌入式，云和操作技术
- 漏洞扫描
- 抵御重放攻击
- 抵御fuzzing
- 抵御message injection
- 抵御sniffing和spoofing
基于硬件的安全
由于当今高度自动化的驾驶系统，基于硬件安全的重要性也显著增加。如果汽车制造商没有对控制单元进行加密保护，那么他们将自己和客户置于危险之中。在高知特，我们的安全专家通过硬件、云和他们掌握的整个密码链的技能全面保障安全。
Cognizant Mobility能帮助大型企业解决DevOps成功部署通过成熟的工具和成功的实践经验，我们的DevOps专家将Cognizant Mobility, 云和我们的 DevOps功能显示界面 这些应用程序分解为服务模块。 通过这种方式，应用程序可以完全通过云服务实现，从而更具弹性。
客户体验服务
通过更具创意的内容和素材管理来强化您的营销能力我们全球的数字内容工厂可提供规模，效率，经济成本和市场发展速度的内容我们的数字资产管理平台能帮助您存储、管理和安全地访问所有营销内容资产，为您提供灵活和安全的大型分布式用户访问解决方案。
我们帮助制造商和经销商提供客户个性化的销售和服务体验。我们的解决方案包括: 智能营销管理平台，实现汽车销售管理自动化和流程化，并改善客户体验。我们的行为管理和分析解决方案有助于帮助分析消费者的购买能力等，并产生有针对性的优惠，以促进销售转化。
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