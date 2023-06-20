在新车的设计和生产环节，我们与厂商工程团队，一级供应商合作，参与到整车零部件和系统的概念化、设计、开发和验证环节。我们的解决方案包括应用/产品生命周期管理(ALM/PLM)系统，可帮助优化研发和验证流程。

高知特全面的软件产品服务和加速器有效的加速了产品上市时间、增强卓越的用户体验和促进产品的持续发展。我们的解决方案包括：