全面端到端的现代化应用合作伙伴
传统技术的成本管理和复杂性对企业来说面临挑战，降本增效也势在必行。我们的端到端工作可以增强运营、提高效率、消除技术债务并实现应用程序现代化，以应对未来的发展。
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高知特为企业应用程序现代化提供加速服务， Skygrade 提供生成式人工智能、现代工具和深度超大规模专业化，以加速整体云原生转型。
高知特与合作伙伴，在自动化和智能工具的支持下，高效落实企业应用程序现代化管理。 通过现代软件工程原理、本土平台、深厚的行业专业知识和战略合作伙伴网络，高知特帮助客户从大局着眼规划和部署。
通过集成成熟的云现代化工具、行业经验、参考架构、可观测性系统和创新的人工智能驱动技术，高知特屡获殊荣的现代化服务能帮助企业高效实现企业云转型。
通过 Cognizant Skygrade™ 平台的支持，高知特专家采用自动化优先的方法实现应用云端现代化和迁移，优先兼顾业务敏捷性，弹性和可扩展性的同时实现更高效的将应用程序过渡到云原生。
通过高知特的工具和咨询，促进相关者更全面了解现代化如何推动业务价值和实现关键业务目标，并为转型计划设定明确的前进方向。 通过Skygrade，可为相关者提供自定义报告面板，可监控现代化计划和资产绩效。
实现应用程序管理的高度产业化，并通过智能自动化减少50%的运营成本。 高知特为企业提供专业的应用程序管理技术支持， Cognizant Neuro® IT 运营平台为整个 IT 运营生命周期带来以人工智能驱动的自动化体验。 充分利用您的应用程序，减少人为工作量并降低复杂性，从而加速关键业务的创新计划。
当合作应用程序服务时，客户常常期望我们提供可衡量的商业价值。 这意味着对速度、对实时需求的适应性、对质量的高度保障、通过应用技术来提高效率从而实现对愿景和结果的共同满足。
我们的服务以人为本，以知识产权和专业流程为支撑，这些知识产权和专业流程可提高效率，帮助在更短的时间内完成更多工作，取得更好的成果。
我们致力于帮助您准确预测市场需求，即时采取下一步行动。
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