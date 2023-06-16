通过集成成熟的云现代化工具、行业经验、参考架构、可观测性系统和创新的人工智能驱动技术，高知特屡获殊荣的现代化服务能帮助企业高效实现企业云转型。

以应用为主导的云现代化和迁移

通过 Cognizant Skygrade™ 平台的支持，高知特专家采用自动化优先的方法实现应用云端现代化和迁移，优先兼顾业务敏捷性，弹性和可扩展性的同时实现更高效的将应用程序过渡到云原生。

以业务为主导的现代化和迁移

通过高知特的工具和咨询，促进相关者更全面了解现代化如何推动业务价值和实现关键业务目标，并为转型计划设定明确的前进方向。 通过Skygrade，可为相关者提供自定义报告面板，可监控现代化计划和资产绩效。