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应用服务
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全面端到端的现代化应用合作伙伴

传统技术的成本管理和复杂性对企业来说面临挑战，降本增效也势在必行。我们的端到端工作可以增强运营、提高效率、消除技术债务并实现应用程序现代化，以应对未来的发展。

业务成果和强劲的投资回报率

我们已经取得的一些成果

$40M

通过 AI 主导的 IT 流程自动化

$1M

通过云资产优化每月节省开支

2000

机器人被引入保险公司的业务流程

150%

业务应用程序促进活跃用户群的增长

80%

减少实施系统变更所需的时间 

Cognizant Skygrade TM：高效实现企业规模的云原生化

高知特为企业应用程序现代化提供加速服务， Skygrade 提供生成式人工智能、现代工具和深度超大规模专业化，以加速整体云原生转型。

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业务聚焦

我们如何与企业客户合作解锁应用程序现代化

高知特与合作伙伴，在自动化和智能工具的支持下，高效落实企业应用程序现代化管理。 通过现代软件工程原理、本土平台、深厚的行业专业知识和战略合作伙伴网络，高知特帮助客户从大局着眼规划和部署。

释放云原生企业的全部价值

通过集成成熟的云现代化工具、行业经验、参考架构、可观测性系统和创新的人工智能驱动技术，高知特屡获殊荣的现代化服务能帮助企业高效实现企业云转型。

  • 以应用为主导的云现代化和迁移

通过 Cognizant Skygrade™  平台的支持，高知特专家采用自动化优先的方法实现应用云端现代化和迁移，优先兼顾业务敏捷性，弹性和可扩展性的同时实现更高效的将应用程序过渡到云原生。

  • 以业务为主导的现代化和迁移

通过高知特的工具和咨询，促进相关者更全面了解现代化如何推动业务价值和实现关键业务目标，并为转型计划设定明确的前进方向。 通过Skygrade，可为相关者提供自定义报告面板，可监控现代化计划和资产绩效。

消除技术债，扩大自动化技术的采用，为转型助力

实现应用程序管理的高度产业化，并通过智能自动化减少50%的运营成本。 高知特为企业提供专业的应用程序管理技术支持， Cognizant Neuro® IT 运营平台为整个 IT 运营生命周期带来以人工智能驱动的自动化体验。 充分利用您的应用程序，减少人为工作量并降低复杂性，从而加速关键业务的创新计划。

  • 平台主导的应用程序管理
    通过高知特基于人工智能和机器学习的 Cognizant Neuro IT 运营平台可实现应用程序管理产业化，以保持最佳性能。
  • 债务和自动化管理即服务
    通过生成式 AI 驱动的持续自我优化，能最大限度地减少应用程序债务，最大限度地提高自动化程度并降低整个产品组合的成本。

  • SRE 转型
    采用现场可靠性工程 (SRE) 和其他现代工程原理，增强企业的敏捷性、速度和可靠性。

如何与客户共同前进

当合作应用程序服务时，客户常常期望我们提供可衡量的商业价值。 这意味着对速度、对实时需求的适应性、对质量的高度保障、通过应用技术来提高效率从而实现对愿景和结果的共同满足。

我们的服务以人为本，以知识产权和专业流程为支撑，这些知识产权和专业流程可提高效率，帮助在更短的时间内完成更多工作，取得更好的成果。

Cognizant Skygrade™

部署“正确使用云”的解决方案，使组织能够在企业规模上释放混合和多云资产的全部潜力。

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Cognizant Neuro® IT Operations

通过我们现代化的 AIOps 平台，在 IT 运营中解锁前所未有的效率、透明度和优化水平。

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Cognizant Neuro® AI

Cognizant Neuro® AI 平台集成了工具、模型和框架，可加速、负责任地采用企业级生成式人工智能。

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Cognizant Neuro® Business Processes

促进在业务流程中采用、集成和协调人工智能和自动化技术，可更快地看到成果。

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Cognizant AppLens

高知特 AppLens 平台推行零维护策略，可自动识别企业应用程序组合中的债务，并提供票据自动修复以提高资产效率。

Enterprise Modernization Discovery工作坊

通过评估架构、进行迁移差距分析、定义目标、制定未来路线图、审查待办事项等来识别机会。

Velocity Discovery工作坊

确定运营模式、工程流程、组织结构、共享服务等方面的机会和成熟度。

典型案例

保险

保险公司通过更快的报价到购买流程增加收入
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公用事业

通过应用整合服务，客户体验得到极大地提升
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信息沟通

标准化计费系统让运营效率得到大幅提升
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信息沟通

移动端应用的用户数量激增1.5倍
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医疗

智能自动化让投资回报率提高了2.5倍
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最新洞见

如何选择保险平台现代化合作伙伴

理想的IPM合作伙伴必须能够评估您当前的技术并发现现代化机会，同时将业务目标放在中心位置并实现投资回报率目标。

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汽车金融转型：AI 时代的现代化之路

想要充分发挥该技术的优势，首先要客观的审视现有的核心系统。 剧透警报：结果常常不好看。

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银行和资本市场：在当今成功的基础上再接再厉，应对未来

经过多年的现代化改造，银行、资产管理公司和金融中介机构仍有更多工作要做，尤其是在核心现代化、个性化和重新思考运营模式方面。

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专业认可

下一代 ADM 服务领导者：敏捷应用开发外包 — 美国 & 欧洲，ISG Provider Lens™ 2023

该报告评估了长期提供ADM专业服务的供应商，他们使用一系列技术来提高客户的应用程序开发能力，包括项目管理工具、平台即服务 (PaaS)、软件即服务 (SaaS) 和低代码/无代码平台。

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敏捷应用开发外包领导者徽章
下一代 ADM 服务领导者：应用程序管理服务 — 美国 & 欧洲，ISG Provider Lens™ 2023

该报告评估了管理客户生产中全部应用程序组合的服务提供商。 服务包括应用程序支持、增强、平台升级、安全性、错误修复和故障排除。 提供商必须支持微软和甲骨文技术、Java编程和主要的关系数据库。

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应用程序管理服务徽章
2023 年 Everest Group PEAK Matrix® 评估应用自动化服务领导者

该报告分析了全球应用自动化服务提供商的动态，并对应用自动化服务提供商进行了评估。

Motion blur trail
智能自动化服务和解决方案领导者——美国，ISG Provider Lens™ 2023

该报告涵盖了服务提供商通过自动化专有解决方案和加速器以及生命周期管理方法来实现业务转型、提高企业职能和IT格局的能力。

Internal view of a processor

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