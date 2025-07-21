精研 AI 服务，铸就深远影响

利用企业级 AI 加速转型
依托专为提升投资回报率、构筑持久优势打造的平台与服务，实现 AI 在整个企业内的战略布局。
我们潜心精研，通过平台、服务和知识产权提升 AI 输出质量、支持编排并优化成本，打通了企业级 AI 落地的“最后一公里”，助力企业高效释放 AI 潜能，快速锻造卓越竞争优势。
依托专为提升投资回报率、构筑持久优势打造的平台与服务，实现 AI 在整个企业内的战略布局。
我们潜心精研，通过平台、服务和知识产权提升 AI 输出质量、支持编排并优化成本，打通了企业级 AI 落地的“最后一公里”，助力企业高效释放 AI 潜能，快速锻造卓越竞争优势。
当今的龙头企业纷纷将 AI 融入到整个企业之中，以实现运营工作的智能化升级、打造超个性化体验，并借助智能技术激发创新潜能。
但企业级 AI 的落地过程充满挑战。要满足严格的企业应用标准，并产生有意义的商业影响力，AI 必须经过精心打磨，实现更高的可靠性、可解释性和可控性。
这正是 Cognizant 的专研领域。我们精心打造多种平台与服务，运用战略视角帮您加速 AI 落地过程。前沿科技、现代工程设计实践、成熟的蓝图与 Cognizant 专有知识产权助您突破孤立实施的局限，取得突破性的成果。
我们可与您携手同行，运用现代化技术帮您筑牢未来业务根基、通过多智能体系统重新构想业务运营，并利用企业级 AI 推动业务增长。
联系我们，了解我们如何帮您从战略视角出发，加速推进这方面的工作。