精研 AI 服务，铸就深远影响

ISO/IEC 42001:2023 是全球首个 AI 管理系统标准。这项认证提供了一种条理清晰的方法来管理 AI 相关风险与机遇，在创新与治理之间取得平衡。凭借这项认证，客户就能确信 Cognizant 有能力提供卓越的 AI 管理实践，帮助他们尽可能降低与 AI 相关的法律、声誉和运营风险。