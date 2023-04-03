高知特向制造企业提供全面的现场运营管理解决方案，高效的提供所需的服务和人员管理。

借助数字化技术，我们致力于帮助制造企业转型商业模式，从以销售设备为主的商业模式向以数字技术为支持的服务型商业模式转型。我们也为制造企业提供具有高知特自主知识产权的开箱即用型产品，提高现场服务能力。