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制造
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随着数据分析、自动化、人工智能、智慧工厂、系统集成等新兴数字化技术与能力的发展，制造企业可根据数据进行实时洞察与决策。我们助力您抓住数字化时代机遇，向更深入的智能制造迈步。

以结果为驱动

成功案例分享

借助数字化解决方案，我们助力制造业拥抱全新挑战。

成果

采用新的SAP S/4HANA实现IT现代化

成果

采用新的SAP S/4HANA实现IT现代化

实现生产更敏捷、更高协作和效率。

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成果

通过流程重塑简化运营流程、节省成本

成果

通过流程重塑简化运营流程、节省成本

为一家全球供水技术厂商节省了2500万美元费用

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成果

物联网平台连接数据、激发创新

成果

物联网平台连接数据、激发创新

为一家美国领先的重型器械生产厂商

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成果

移动管理交付流程，实现分销流程的现代化

成果

移动管理交付流程，实现分销流程的现代化

助力一家领先的轮胎经销商提升客户体验

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圆桌会议

工业物联网如何改变制造业

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咨询服务与解决方案

助力制造企业利用技术投资和数字化项目收获出色成效

高知特向制造企业提供全面的现场运营管理解决方案，高效的提供所需的服务和人员管理。

借助数字化技术，我们致力于帮助制造企业转型商业模式，从以销售设备为主的商业模式向以数字技术为支持的服务型商业模式转型。我们也为制造企业提供具有高知特自主知识产权的开箱即用型产品，提高现场服务能力。

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工业4.0正在开创一个全新的智能制造时代，它将信息技术(IT)与运营技术(OT)系统相集成，从而连接虚拟世界与物理世界，实现机器、环境和产品之间的互联互通。之前孤立存在不同系统间的数据现在因为工业4.0而实现了实时信息洞察，从而助力制造企业提高生产运营效率，实现预测性维护，以及打造更加安全的生产环境。了解我们正如何与制造企业客户携手，跨产品、车间和地域，共同推动更大的业务成果。

互联工厂

了解我们如何通过模块化的服务能力助力制造企业实现实时可视化洞察，从而削减成本、提高生产力、设计开发下一代产品。

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高知特OnePlant™解决方案

将孤立存在的制造运营系统整合转变成为能够管理大量定制化生产需求的集成性框架。

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高知特专有解决方案iREACH，帮助流程制造企业利用现有企业应用系统，建立信息库，并通过系统内置可灵活设置的流程指导企业遵从 REACH，即《化学品注册、评估、许可和限制法规》的各项要求，从而满足严格的化工制品生产合规性要求。

技术专长

服务领域

工业制造

帮助重型设备、暖通空调及制冷（HVAC/R）设备、工业制品和自动化系统制造企业生产更为智能互联的产品并提升其盈利能力。

流程制造

帮助化工、建筑材料、纸浆/造纸和采矿业企业简化制造流程，实现出色的运营可见性。

最新洞察发布

最新洞察

电子书

走向云端

云已成为现代企业的桥梁。云是您的数字化战略的基础，实现基础设施简化，提高弹性，更敏捷和有效降低成本。

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电子书

重组制造业的灵活性和弹性

数据是实现自动化，

优化和深度转型的基础。

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白皮书

重新思考后疫情时代的软件策略

后疫情时代随着用户行为模式的巨大转变以及在家办公的流行，

软件 

开发团队正面临新的挑战。

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领创思维

最新洞见

加快疫情恢复步伐

很多制造企业因新冠疫情业务受到严重打击，在这份报告中，我们希望通过深入研究调查，为制造企业走出困境提供一些指导性行动建议。

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二进制编码
打造后疫情时代的制造企业

现代化制造企业需具备的整体敏捷性和弹性，并实现应用程序和数据的访问。

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为戴口罩的医生提供一个标签
智能自动化制造的新前沿：决策能力

决策流程自动化是兼具前瞻性与实用性的一套管理战略，它可以提高企业的运营水平

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人形机器人
真正实现工业4.0的愿景

那些能够快速跟上技术演进潮流和流程变化的企业将在新的工业4.0时代获益匪浅

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操控机器的工程师
技术重塑数字化供应链的4种方式

新兴的数字化技术正在通过连接流程、合作伙伴、产品和服务的方式，提高供应链网络效率。

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工程师检查数字技术
高知特加入“开放制造联盟”

开放制造平台作为一个全球联盟，正致力于将制造业的商业领袖同技术领袖聚在一起，从而发挥制造全价值链的规模创新。

高知特积极参与联盟事宜，利用我们的技术专长和行业领域知识，协助联盟制定开放标准、参考架构和参考实施方案。

开放制造厂商标志

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