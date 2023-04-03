制造
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成功案例分享
借助数字化解决方案，我们助力制造业拥抱全新挑战。
咨询服务与解决方案
助力制造企业利用技术投资和数字化项目收获出色成效
高知特向制造企业提供全面的现场运营管理解决方案，高效的提供所需的服务和人员管理。
借助数字化技术，我们致力于帮助制造企业转型商业模式，从以销售设备为主的商业模式向以数字技术为支持的服务型商业模式转型。我们也为制造企业提供具有高知特自主知识产权的开箱即用型产品，提高现场服务能力。
工业4.0正在开创一个全新的智能制造时代，它将信息技术(IT)与运营技术(OT)系统相集成，从而连接虚拟世界与物理世界，实现机器、环境和产品之间的互联互通。之前孤立存在不同系统间的数据现在因为工业4.0而实现了实时信息洞察，从而助力制造企业提高生产运营效率，实现预测性维护，以及打造更加安全的生产环境。了解我们正如何与制造企业客户携手，跨产品、车间和地域，共同推动更大的业务成果。
互联工厂
了解我们如何通过模块化的服务能力助力制造企业实现实时可视化洞察，从而削减成本、提高生产力、设计开发下一代产品。
高知特OnePlant™解决方案
将孤立存在的制造运营系统整合转变成为能够管理大量定制化生产需求的集成性框架。
高知特专有解决方案iREACH，帮助流程制造企业利用现有企业应用系统，建立信息库，并通过系统内置可灵活设置的流程指导企业遵从 REACH，即《化学品注册、评估、许可和限制法规》的各项要求，从而满足严格的化工制品生产合规性要求。
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