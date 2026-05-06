专题报告
当今组织处在市场、经济和技术不断变化的时代。我们愿与您同行，助力您的企业在时代的洪流中稳步前行。
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几年前，我们的一项研究曾引发轰动。该研究预测在未来不到十年的时间里，将有多达 90% 的工作岗位受到 AI 的冲击。然而事实证明，我们当时依然低估了 AI 技术的影响力。
陈旧的系统阻碍了企业充分发挥 AI 驱动型技术的优势。深度探索我们的最新报告，发掘并实施一条切实可行的遗留应用快速现代化改造之路。
智能体式互联网是互联网本身的根本性变革，不仅影响着我们的浏览方式，也影响着整个数字基础设施的连接方式。了解如何开发稳健的智能体体验，为这一全新的技术前沿做好准备。
AI 正在重塑各行业的消费者体验。了解如何创造由 AI 驱动的体验，以满足消费者不断演变的需求与愿望。
全面采用 AI 的道路并非没有阻碍。为了在您的 AI 集成计划中保持势头，解决业务就绪度方面的差距至关重要。
AI 的应用并非千篇一律。只有攻克阻碍本地区大规模落地的关键瓶颈，您的企业才能真正全面释放生成式 AI 的潜力。
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