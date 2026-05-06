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洞察

AI 正在以超预期速度重塑劳动力结构

几年前，我们的一项研究曾引发轰动。该研究预测在未来不到十年的时间里，将有多达 90% 的工作岗位受到 AI 的冲击。然而事实证明，我们当时依然低估了 AI 技术的影响力。

2026 年新工作，新世界

我们确定了过去三年中最重大的 AI 进展，并深入分析了这些进展为何加速了对就业的影响。我们还重点指出了可能经历最剧烈、最快速变革的工种，并为业务领导者如何应对未来变革提供指引。

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建筑与树木
是泡沫？恐怕不是。AI 目前已经能承担价值高达 4.5 万亿美元的任务

但是，若要最大程度把握这一机遇，需要在技能培训、上下文及关注重点等领域投入非凡的努力，还需要有明确的目的。

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数字正弦波形图的抽象图
在生成式 AI 的时代，应该如何妥善处理劳动力事宜

随着生成式 AI 的进步，企业领导者必须重新审视工作角色和人才金字塔的价值，确保适时调整劳动力战略，以顺应不断演变的商业环境。

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男子肖像照

满足遗留系统现代化改造要求

陈旧的系统阻碍了企业充分发挥 AI 驱动型技术的优势。深度探索我们的最新报告，发掘并实施一条切实可行的遗留应用快速现代化改造之路。

AI 的两年时间表：遗留系统的现代化改造之路

在 AI 的推动下，遗留系统现代化改造的倒计时已经开启。在我们的最新报告中，了解如何通过飞轮策略确立遗留系统现代化改造工作中的优先事项，从而实现资源持续迭代，并加速达成您的现代化改造目标。

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头戴耳机的青年凝视前方，背景是抽象蓝黄波纹

打造稳健智能体体验的战略必要性

智能体式互联网是互联网本身的根本性变革，不仅影响着我们的浏览方式，也影响着整个数字基础设施的连接方式。了解如何开发稳健的智能体体验，为这一全新的技术前沿做好准备。

如何为智能体式互联网和智能体体验的兴起做好准备

如今，业界正在积极构建智能体式互联网。为应对这一趋势，企业需要培养设计、技术及组织能力，以打造稳健的智能体体验。

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建筑与树木
AI 智能体管理第一步：揭开智能体的神秘面纱

AI 智能体正展现出类人化的竞争特质。唯有科学的劳动力分工，才能确保企业实现人机协同的价值最大化。

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抽象图
智能体 AI：企业韧性的转折点

智能体 AI 有着强大的潜力，有望消除可持续发展目标与传统商业思维之间的壁垒。

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骑行男子

新思维，新市场：预判 AI 赋能型客户的需求

AI 正在重塑各行业的消费者体验。了解如何创造由 AI 驱动的体验，以满足消费者不断演变的需求与愿望。

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负责任的 AI：AI 落地的信心之路

全面采用 AI 的道路并非没有阻碍。为了在您的 AI 集成计划中保持势头，解决业务就绪度方面的差距至关重要。

报告

蓄势待发：AI 落地的信心之路

我们的最新调研表明，尽管企业领导层对生成式 AI 热情高涨，但这项技术距离实际落地仍有差距。唯有扬长补短，企业才能从容迎接下一轮生成式 AI 采用浪潮。

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建筑与树木

深入研究

培养消费者对 AI 的信任

只有三分之一的消费者信任生成式人工智能。但只要采取正确方法，企业就能制定策略来赢得客户的青睐。

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抽象图

深入研究

全球生成式 AI 战略：加速因素、抑制因素以及提升生产力的新焦点

若想充分发挥生成式 AI 技术的潜力，企业必须深入了解这项强大技术所带来的巨大全球挑战。

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骑行男子

查看我们的完整调研报告库

2026 年新工作，新世界
2026 年新工作，新世界

我们近期更新的 AI 与工作的调研报告揭示，AI 带来的冲击比三年前的预想更广泛、更迅猛。

AI 的两年时间表：遗留系统的现代化改造之路
AI 的两年时间表：遗留系统的现代化改造之路
AI 的两年时间表：遗留系统的现代化改造之路

AI 的迅猛发展已经使传统系统的现代化改造成为燃眉之急。但在减少技术债务方面进展缓慢正使 AI 落地面临风险。

AI 的两年时间表：遗留系统的现代化改造之路
如何为智能体式互联网和智能体体验的兴起做好准备
如何为智能体式互联网和智能体体验的兴起做好准备

为应对智能体式互联网这一趋势，企业需要培养设计、技术及组织能力，以打造稳健的智能体体验。

如何为智能体式互联网和智能体体验的兴起做好准备
新思维，新市场
新思维，新市场

了解并预测娴熟运用 AI 的客户的需求。

新思维，新市场
像人工智能原生企业一样思考
像人工智能原生企业一样思考

若能研究 AI 原生型企业如何将 AI 置于其运营的核心，当今的成熟企业即可借鉴新竞争对手有价值的思维和行动方式。

平铺图像
2023 年生成式 AI：新工作，新世界
2023 年生成式 AI：新工作，新世界

投资于人的企业，方能充分发挥 AI 的潜能。

Gen AI: New work, new world
蓄势待发：AI 落地的信心之路
蓄势待发：AI 落地的信心之路

打通从领先 AI 战略愿景到企业全面落地实施的通道。

蓄势待发：AI 落地的信心之路
价值万亿美元的问题：在生成式 AI 的时代，应该如何妥善处理劳动力事宜？
价值万亿美元的问题：在生成式 AI 的时代，应该如何妥善处理劳动力事宜？

随着生成式 AI 的进步，企业领导者必须重新审视工作角色和人才金字塔的价值，确保适时调整劳动力战略，以顺应不断演变的商业环境。

蓄势待发：AI 落地的信心之路
Deep Green
Deep Green

了解数据、技术和协作如何推动下一阶段的可持续发展。

蓄势待发：AI 落地的信心之路

持续发展与弹性运营

阿联酋希望通过可持续发展来实现其增长目标

根据我们最近的研究，阿联酋是提高内部业务运营可持续性的数字工具的顶级实施者。

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持续发展与弹性运营

金融公司如何缩小可持续发展差距

我们最近的研究揭示了金融公司在可持续发展方面取得成功的地方、不足之处以及如何缩小差距。

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持续发展与弹性运营

对于美国企业来说，可持续发展就是增长

根据我们最近的研究，美国的可持续发展支出必将激增，因为企业将这些举措视为增长的关键。

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持续发展与弹性运营

法规和声誉推动法国的可持续发展

我们最近的研究揭示了该地区的企业如何提高可持续发展努力，以满足欧盟法规并获得竞争优势。

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byggnader och blommor
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