跳至主要内容 Skip to footer

推进更智能化、更具可持续性的解决方案

我们的研究旨在探索决策 AI 的变革潜力；通过利用多智能体 AI 等技术，赋能系统实现超越预测，转向实际行动。通过学术论文、开源工具、“善用 AI，造福人类”项目以及智能体平台，我们激发协作，推动整个 AI 社区取得实质性进展。
最新动态

浏览最新出版物

我们在多篇学术论文中发表了研究成果，致力于推进能优化决策并解决全球复杂挑战的 AI 技术。

研究

量化演化策略：以低精度成本实现量化 LLM 的高精度微调

本文介绍了量化演化策略 (QES)，这是一种直接在量化空间内进行全参数微调的优化范式。QES 的表现显著优于目前最先进的零阶微调方法，并为完全在量化空间内扩展 LLM 提供了可能性。

阅读文章
MAKER 方法

研究

TerraLingua：LLM 生态中开放式演进的涌现与分析

本文介绍了一种持久性的多智能体生态，旨在研究现实智能体生态系统中的开放式动态。

阅读文章

研究

规模化演进策略：超越强化学习的 LLM 微调

这一前瞻性论文展示了演进策略在十亿级参数量 LLM 全参数微调中的首次成功应用，其表现优于强化学习。

阅读文章

通过演示直观感受创新成果

我们与领域专家协作，运用研究成果解决现实问题，从而在开发更优 AI 方法的同时，最大限度地发挥人类潜能。

最新媒体报道

了解我们团队的最新媒体与新闻报道，了解 AI 在各领域的颠覆性角色。

FOX NEWS 视频

AI 发展速度超乎预期

Babak Hodjat 接受 Fox News 采访，畅谈 AI 加速的影响。

了解更多
Babak Hodjat 在 Fox News 节目中出镜

CNBC-TV18 视频

AI 影响力峰会直播 | 对话 Cognizant 首席 AI 官 Babak Hodjat

Cognizant 首席 AI 官 Babak Hodjat 表示：“智能体式企业”的前景让人们倍感兴奋，但对其安全性与性能，也存在一些担忧。

了解更多

REUTER 文章

Cognizant AI 负责人表示，在 Anthropic 引发的行业变革中，大型 IT 公司的生存威胁被“夸大”了

这篇文章分析了为什么新型 AI 工具将取代大型 IT 服务公司的担忧被过分夸大了，并且指出，为了有效部署和大规模实施技术，客户仍然需要支持服务。

了解更多
开展全球协作，推动“善用 AI，造福人类”的理念

我们致力于利用 AI 潜能，应对各种高影响力的全球挑战。通过与行业及学术伙伴协作，我们正在打造能够拓展 AI 的社会价值边界的解决方案。

与我们合作
ai-for-good
以负责任的态度开发 AI 解决方案

我们的研究在从设计到部署的每个阶段都融入了“负责任的 AI”原则，确保安全、可靠，并且赋能人类。我们专注于开发和推广符合道德标准的可信 AI 解决方案，同时推动颠覆性创新。

了解更多
responsible-ai

联系我们

订阅我们的新闻稿并关注我们的社交媒体账号，了解来自决策式 AI 团队的研究动态、AI 洞见以及创新。