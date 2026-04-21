研究
博客文章
REUTERS
本文介绍了量化演化策略 (QES)，这是一种直接在量化空间内进行全参数微调的优化范式。QES 的表现显著优于目前最先进的零阶微调方法，并为完全在量化空间内扩展 LLM 提供了可能性。
本文介绍了一种持久性的多智能体生态，旨在研究现实智能体生态系统中的开放式动态。
这一前瞻性论文展示了演进策略在十亿级参数量 LLM 全参数微调中的首次成功应用，其表现优于强化学习。
演示
FOX NEWS 视频
Babak Hodjat 接受 Fox News 采访，畅谈 AI 加速的影响。
CNBC-TV18 视频
Cognizant 首席 AI 官 Babak Hodjat 表示：“智能体式企业”的前景让人们倍感兴奋，但对其安全性与性能，也存在一些担忧。
REUTER 文章
这篇文章分析了为什么新型 AI 工具将取代大型 IT 服务公司的担忧被过分夸大了，并且指出，为了有效部署和大规模实施技术，客户仍然需要支持服务。
我们致力于利用 AI 潜能，应对各种高影响力的全球挑战。通过与行业及学术伙伴协作，我们正在打造能够拓展 AI 的社会价值边界的解决方案。
我们的研究在从设计到部署的每个阶段都融入了“负责任的 AI”原则，确保安全、可靠，并且赋能人类。我们专注于开发和推广符合道德标准的可信 AI 解决方案，同时推动颠覆性创新。
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