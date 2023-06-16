跳至主要内容 Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@4ba6b97c" 职业
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@3c448eb3" 新闻中心
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@5dfa466e" 活动
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@16e8e7be" 投资者关系
云解决方案
联系我们

通过云解决方案交付业务成果

我们生活在一个不断创新的世界，云及其连接的万事万物也是如此。为了在这种变化中先人一步，Cognizant 通过云计算解决方案专业技术、深厚的行业底蕴和合作关系实施迁移、集成、自动化、管理并交付成果，为您的创新和增长提供助力。

通过将总部位于硅谷的 Astreya 纳入麾下，我们正作为一家平台主导的 AI Builder 持续发展壮大。Astreya 的业务覆盖超过 35 个国家和地区，是一家“AI 优先”型 IT 托管服务提供商，拥有超过 20 年的创新往绩。这一举措全面拓展了 Cognizant 在 AI 基础设施、数据中心运营、企业网络、办公场所服务以及 AI 运营领域的能力。

阅读更多
Astreya 徽标

通过并购 3Cloud（现已成为 Cognizant 旗下公司），我们进一步强化了屡获殊荣的 Microsoft Azure 服务能力。并购前，3Cloud 是微软最大的 Azure 专属合作伙伴，致力于帮助企业转型为 AI 驱动型企业。合并后，我们拥有超过 21,000 名 Azure 认证专家，将为客户提供业内出色的全方位 Azure 核心服务组合。

阅读更多
3Cloud 标识

云计算解决方案成果和强劲的投资回报率

100%

SLA 符合率

99.9%

云平台正常运行时间

71%

构建时间减少

60%

优化云使用成本

40%

云基础设施和软件许可成本降低

释放多云融合的力量

借助 Cognizant Skygrade 加速创造业务价值

无论您处于云转型的规划阶段，还是目前在不尽人意的云环境中运营，Cognizant® Skygrade™ 都能帮您实现云原生架构的价值。

了解更多
为什么“云智能”比“云优先”更好

“Cloud smart”就意味着在公有云、私有云或混合云之间找到平衡点，让您的业务充分受益。

了解更多
Digital interface cloud

云服务

通过云计算解决方案架起通向未来的桥梁

我们积极改造传统核心，推动基础设施和应用程序的现代化改造进程，依托云作为现代业务平台，帮助当今企业取得可持续、敏捷和出色的创新力。

不知道从何入手？我们的云咨询服务可帮助贵公司从头开始筹划上云之旅：从制定云计算战略和技术现代化改造路线图，到概念验证、实现和优化，覆盖方方面面。我们的服务不仅注重解决方案，还包括招募相关人才、组建团队，从而为解决方案提供支持。

我们基于 Skygrade 的自动化评估依托 AI 的力量，可评估现有应用程序和基础设施，帮您了解云就绪情况，以及基于 6R 框架实施云迁移所需的工作。

我们提供必要的工具和资源，支持在云计算环境中实施 DevOps 实践。我们运用注重协作、自动化与持续交付的 DevOps 软件开发方法，助您更快速、可靠地发布软件。
我们的咨询服务包括战略制定、成熟度评估和工具合理化。

Cognizant OneDevOps 平台能够主动发现瓶颈问题，提供深度见解，并确保持续交付管道中的可追溯性，从而有效为 DevOps 的采用提速。该平台整合了多款出色的 DevOps 工具，可缩短停机时间、提高代码质量并提升发布稳定性。

应用程序构建、迁移和现代化改造涵盖持续集成与持续交付 (CI/CD)、应用程序发布编排与自动化、容器化和 DevSecOps。

托管服务涵盖基础设施即代码 (IaC) 管道自动化、DevOps 工具维护和支持以及发布管理、环境运维和源代码控制管理 (SCM)/变更管理等例行任务。

我们的云基础服务可帮助组织搭建强大、可靠的云基础设施。我们提供基本模块构建，如登陆区域、网络配置、安全协议、身份和访问管理，以及合规性和治理政策，助您踏上成功之路。一个关键环节就是将其与 Cognizant Skygrade 这样的平台集成，以实现 AI 赋能的云管理、云治理和 FinOps。

贵公司可使用一系列云管理服务、解决方案和功能，借助它们来充分发掘云技术的价值，获得全面观测能力、自动化、成本监督和 AI 运营。我们的解决方案结合了多种不同的平台选项、工具、蓝图和专业服务，可助您实施自己的平台，或充分利用 Cognizant 拥有知识产权 (IP) 的解决方案和共享服务。

我们的云管理功能使用 Cognizant Neuro® IT Operations，提供适应力强、安全性高的 AI 优先型云交付模型。

适应力强：它可以集成到现有云运维方案中，也可为我们的客户建立面向未来的云运维模型，并提供高契合度工具和自动化功能。
安全性高：它能实施云安全最佳实践、工具和技术，将“零信任”原则与网络韧性融入云运维之中，让云安全成为云管理的固有组成部分。

Cognizant 始终致力于提供卓越的技术服务，满足并超越客户的期望。我们在服务水平协议 (SLA) 中列出了坚守的标准与承诺，确保为客户提供出色的服务质量。我们可以根据客户的业务需求，为其提供标准化和定制化 SLA。

服务范围
服务范围包括管理基础设施即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS) 和软件即服务 (SaaS) 的公有云运维。此外还涵盖云安全、数据保护、云端网络韧性和多云网络管理。

我们的 SLA 通常根据以下标准衡量：

  • 响应时间
  • 按时完成修复/解决的百分比
  • 履约时间以及符合率百分比
  • 未结时长已达到预期解决时间两倍以上的未结工单数量（按严重性和优先级分类）。

通过加速转型充分发掘云技术的潜能，最大限度地实现其价值。无论您的迁移是向整体迁移的过渡，还是向云原生和容器化的全面转型，我们的服务都能帮助贵公司减少投入到相关 IT 事务中的精力，在更长期的现代化改造之旅中将更多精力投入到创新、投资机会，以及增长上。

Cognizant Skygrade 用于彻底改造本地或虚拟化应用程序工作负载。整个过程的第一步是利用工具，快速自动化评估现有应用程序和基础设施资产，再执行处置分析。随后整合 cloud smart 理念，制定迁移战略。再下一步是通过基于依赖项映射、自动容器化、自动质量工程/质量保证 (QE/QA) 以及转型方案和行业模型的智能波次规划，执行自动化迁移。

您希望充分发掘云计划的价值，而这意味着立足公有云时代，定义正确的运营程序和实践。我们的云优化服务可管理交付、微调和性能，为贵公司提供必要的 FinOps 观测能力，以确保优化工作负载。

Cognizant Skygrade 平台提供 AI 增强型 FinOps 管理能力，将利用率见解与云开支数据相关联，在最合适的云着陆区中推荐工作负载调配位置。它还提供了 AI 驱动型持续优化情报，我们的运营团队将与客户携手合作，根据这些情报优化云开支。

混合云将本地、边缘和公共提供商（例如 Amazon、Microsoft 和 Google）结合在一起，从而统一云环境中的运维，根据您的需求打造定制化云体验、简化管理并确保您从投资中获得尽可能高的价值。

我们的基础设施管理服务 (IMS) 提供全面的 IT 基础设施运营服务，适用于托管在私有/混合云或传统和专有环境中的关键业务应用程序。IMS 还借助为特定行业业务成果量身定制的生成式 AI 和框架，提供从传统 IT 基础设施到现代 IT 基础设施的端到端转型服务。

合作伙伴及其他服务 

数字工作场所

借助工作场所和协作转型云战略，提供卓越的员工体验。

了解更多
云安全

借助强大、无缝的安全保护机制，为身处转型之中的企业提供安全保障，确保您安枕无忧。

了解更多
智能边缘

通过强大的分析能力在边缘提供实时、可操作的决策，助力实现成果。

了解更多
数字化洞察

通过深度分析和机器学习帮助业务用户产生洞察与价值。

了解更多

专业认可

Cognizant 被评为数字化工作场所服务领域领导者

Everest Group 将 Cognizant 评为数字化工作场所服务领域的领导者，这得益于我们的客户共创交付模式、行业特定工作场所解决方案，以及涵盖工作场所、物联网和安全等 IT 领域的综合工程设计能力。Cognizant 拥有深厚的领域专业知识和强大的战略合作伙伴关系，有力支持客户成功驾驭快速发展的 AI 与数字化格局，并顺畅完成转型。

2025 年数字化工作场所服务领域全球领导者 - Cognizant
Cognizant 被评为 ITSM 和 SIAM 服务领域的“领导者”

Everest Group 将 Cognizant 评为 ITSM 和 SIAM 服务领域的领导者，并高度认可了 Cognizant SIAMNXT 框架的优势、由生成式 AI 驱动的自动化能力，以及稳健的集成治理流程。

阅读完整报告
2025 年 IT 服务管理与服务集成及管理服务 PEAK Matrix® 评估
Cognizant 在《Avasant 2025 年多来源服务集成 RadarView™》报告中荣获领导者称号

Avasant 将 Cognizant 评为多来源服务集成领域领导者。此项殊荣彰显了我们在定制化 SIAM 战略方面的专业实力，以及我们对稳健的 SIAMNXT 框架、关键合作伙伴关系以及对 AIOps 和生成式 AI（包括我们的 CFS.AI 解决方案）的重大投入。

阅读完整报告
Avasant 2025 年多来源服务集成 RadarView 徽章

FLYER

Cognizant 携手 Rubrik 打造自动化隔离恢复环境

采用 Cognizant 的气隙隔离式 AIRE 解决方案，安全、快速且充满信心地恢复关键系统。利用由 Rubrik 和 Perpetuuiti 提供支持的统一三分区架构，将恢复时间缩短高达 80%。

阅读更多
通过霓虹数字网络路径连接的发光数据节点，充满未来感

FLYER

Cognizant 与 Rubrik 联手推出“业务弹性即服务”

借助 Cognizant 和 Rubrik 的支持保护关键数据。在混合环境中实现弹性、AI 驱动的保护、快速恢复和合规性。

阅读更多
Rubrik 徽标

白皮书

替代式虚拟化解决方案的兴起：借助低成本混合云驱动企业现代化改造的解决方案

探索如何开展评估、减少依赖，并过渡到高效的混合云和公有云替代方案。

阅读更多
蓝色沙丘与白色圆点构成的数字景观

白皮书

认知型混合云运维：以平台为基石，提升效率与韧性

洞悉认知型混合云运维如何凭借先进的 AI 和机器学习算法，超越单纯的自动化，实现质的飞跃。

阅读更多
蓝色背景上的数字波浪

合作伙伴生态

我们通过专业的超大规模业务团队与所有主要云提供商合作，提供全栈的技能和功能。我们共同组建了专业的团队、软件和平台，从而实现安全的云解决方案，加速您的业务增长。

云合作伙伴奖项

我们与合作伙伴紧密合作，共同为客户创造未来。我们一起重新构想流程并转变体验，提供以客户为中心的成果。合作伙伴荣誉

谷歌云

2026 年度合作伙伴

- 年度全球合作伙伴——数据与分析

- 年度行业解决方案合作伙伴——医疗保健与生命科学

- Google Cloud 能力认证——Gemini Enterprise

- Google Cloud Diamond 级服务合作伙伴

Google Cloud data management
Oracle

2025

  • 全球服务合作伙伴技术/云转型突破奖
  • 区域最佳技术/云 OCI 突破合作伙伴奖
  • 北美技术/云计算 OCI 突破合作伙伴奖
  • EMEA 地区技术/云 OCI 突破合作伙伴奖
  • EMEA 地区应用 — HCM 突破合作伙伴奖

2024

  • 应用服务合作伙伴最佳客户成功合作伙伴奖
  • 应用/SaaS EMEA 客户成功合作伙伴奖
  • 应用/SaaS UK&I 客户成功奖
  • 应用/SaaS ECEMEA 客户成功奖
Oracle 合作伙伴
微软

“2024 年度合作伙伴”获得者

  • 美洲 GSI（美国）
  • GSI 成长冠军奖

“2024 年度合作伙伴”入围者

  • 全球系统集成商 (GSI) 奖
  • 智能自动化奖
  • 媒体与电信奖
Microsoft partner
亚马逊云科技

- AWS 全球 GSI 年度迁移合作伙伴

- AWS 全球 GSI 年度迁移合作伙伴—生命科学

- AWS 年度迁移合作伙伴—大中华区

AWS 合作伙伴徽标

欢迎咨询

我们致力于帮助您准确预测市场需求，即时采取下一步行动。

请输入您的姓名。
请输入您的企业邮箱地址。
请输入您的公司名。
请输入您的手机号。
请选择地区。
请选择咨询类别。
请选择子类别查询选择。
请选择隐私同意复选框。

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

常见问题：什么是云迁移？

云迁移就是将组织的应用程序（包括数据、服务、流程和其他业务组件）转移到云计算环境中的过程。通常情况下，其中涉及到将这些元素从本地数据中心和服务转移到云环境，或是从一个云环境转移到另外一个云环境。

通过将部分或全部数据资产迁移到云端，企业可以获得以下好处：

  • 节约成本。利用通过工厂模型提供的，可扩展、可重复的迁移方法，降低应用程序成本；利用基于用量的定价模式控制成本，避免造成资本支出过高的本地环境。
  • 提高效率。利用集成化 DevOps 管道及分层式云安全模型，缩短产品上市时间。
  • 合理化应用程序组合。利用全栈式发现和评估方法，确定适合云迁移的应用程序。
  • 业务转型。通过云迁移解决方案，企业可以更迅速地采取行动并实施创新、对陈旧的基础设施进行现代化改造、实现全球扩展、从数据中发掘更有价值的见解，并重构公司模型，从而改善客户体验
  • 数字化转型。提升敏捷性，支持更好地利用先进技术并推进文化变革，从而实现数字化转型。
  • 数据中心整合。迁移到云环境，从而减少用于数据中心管理的时间，将更多时间投入到业务运营之中。
  • 敏捷性与可扩展性。利用自动扩缩和可扩展性，在避免资源配置过度的情况下满足公司的需求高峰。
  • 扩大地理覆盖面。利用云服务提供商 (CSP) 的链接主干网，从任何地点、使用任何设备访问应用程序。
  • 集成。通过云迁移解决方案，以无缝、经济的方式集成其他系统（应用程序编程接口）。
  • 简化工作流程。加速并简化数据与应用程序的设置，并实现更新自动化。
  • 减少维护工作量。将硬件、软件和网络基础设施的维护责任转交给 CSP。

在数字化时代，将应用程序和数据迁移到云已成为一种例行做法，企业和 IT 利益相关者都可以迅速、高效地启动迁移工作，并保证迁移的实效。但在高度分散化的市场中，过多的选择可能导致企业应接不暇，难以找到最适合自己的云服务、部署模型和工作负载。

对于多年来始终依靠传统内部系统提供服务、获得收入的传统企业而言，云迁移可能是一项繁琐且高风险的任务。在考虑云迁移解决方案时，企业面临的一些典型挑战包括：

  • 确定要迁移哪些工作负载，要按照怎样的顺序迁移。
  • 保持业务关键型服务的可靠性和性能。
  • 实施适当的安全控制和监管合规性水平

云迁移的方法多种多样，其中包括：

  • 全新部署，需要采用“云优先”方法，在云端构建应用程序，并引入云原生功能
  • 现有系统改造，包括更换托管服务提供商、更换平台、更换架构和重构
  • 全新部署与现有系统改造战略相结合

通常而言，成功的云迁移框架都会使用敏捷方法，并通过 scrum 执行，将云迁移的规划与执行以及云环境的持续管理与优化划分为严格界定的五个流程：

  • 评估与规划：评估应用程序组合是否适合云，以及云迁移的可行性
  • 设计与构建：根据工作负载要求，建立安全的云环境
  • 愿景与战略：确保业务和 IT 战略协调一致
  • 迁移与验证：将工作负载转移到云环境
  • 运行与优化：管理基于云的系统，包括服务在内

此类框架由多种不同的加速器提供支持，例如预构建的云迁移解决方案蓝图和模式、迁移工具、工厂模型、性能控制面板和治理框架，以及集成化变更管理流程。

如果采用的流程合理，云迁移可在短短 30 天内完成。这通常涉及到实施一种包含以下步骤的流程：

  • 响应：中断可能导致全球各地的公司重新审视业务连续性举措，从而尽可能减少对客户造成的影响。
  • 恢复：远程工作的兴起导致本地基础设施和传统应用程序的短板暴露无遗。突发性的需求高峰会造成关键应用程序问题和数据中心中断，这让公司不堪其扰。云可以帮助公司建立高度可用、可扩展、有弹性的 IT 基础设施，在降低运营成本的同时处理多变的需求。
  • 重新构想：在后疫情时代，各行各业加速了采用数字技术的步伐，这改变了企业的运营方式，也重新界定了公司与员工和客户互动的方式。云采用可以帮助企业建立灵活的全新运营模型，使不同平台、应用程序和数据的现代化改造计划协调一致，从而加强竞争优势。