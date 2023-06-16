贵公司可使用一系列云管理服务、解决方案和功能，借助它们来充分发掘云技术的价值，获得全面观测能力、自动化、成本监督和 AI 运营。我们的解决方案结合了多种不同的平台选项、工具、蓝图和专业服务，可助您实施自己的平台，或充分利用 Cognizant 拥有知识产权 (IP) 的解决方案和共享服务。

我们的云管理功能使用 Cognizant Neuro® IT Operations，提供适应力强、安全性高的 AI 优先型云交付模型。

适应力强：它可以集成到现有云运维方案中，也可为我们的客户建立面向未来的云运维模型，并提供高契合度工具和自动化功能。

安全性高：它能实施云安全最佳实践、工具和技术，将“零信任”原则与网络韧性融入云运维之中，让云安全成为云管理的固有组成部分。

Cognizant 始终致力于提供卓越的技术服务，满足并超越客户的期望。我们在服务水平协议 (SLA) 中列出了坚守的标准与承诺，确保为客户提供出色的服务质量。我们可以根据客户的业务需求，为其提供标准化和定制化 SLA。

服务范围

服务范围包括管理基础设施即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS) 和软件即服务 (SaaS) 的公有云运维。此外还涵盖云安全、数据保护、云端网络韧性和多云网络管理。

我们的 SLA 通常根据以下标准衡量：