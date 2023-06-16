云解决方案
释放多云融合的力量
云服务
通过云计算解决方案架起通向未来的桥梁
我们积极改造传统核心，推动基础设施和应用程序的现代化改造进程，依托云作为现代业务平台，帮助当今企业取得可持续、敏捷和出色的创新力。
不知道从何入手？我们的云咨询服务可帮助贵公司从头开始筹划上云之旅：从制定云计算战略和技术现代化改造路线图，到概念验证、实现和优化，覆盖方方面面。我们的服务不仅注重解决方案，还包括招募相关人才、组建团队，从而为解决方案提供支持。
我们基于 Skygrade 的自动化评估依托 AI 的力量，可评估现有应用程序和基础设施，帮您了解云就绪情况，以及基于 6R 框架实施云迁移所需的工作。
我们提供必要的工具和资源，支持在云计算环境中实施 DevOps 实践。我们运用注重协作、自动化与持续交付的 DevOps 软件开发方法，助您更快速、可靠地发布软件。
我们的咨询服务包括战略制定、成熟度评估和工具合理化。
Cognizant OneDevOps 平台能够主动发现瓶颈问题，提供深度见解，并确保持续交付管道中的可追溯性，从而有效为 DevOps 的采用提速。该平台整合了多款出色的 DevOps 工具，可缩短停机时间、提高代码质量并提升发布稳定性。
应用程序构建、迁移和现代化改造涵盖持续集成与持续交付 (CI/CD)、应用程序发布编排与自动化、容器化和 DevSecOps。
托管服务涵盖基础设施即代码 (IaC) 管道自动化、DevOps 工具维护和支持以及发布管理、环境运维和源代码控制管理 (SCM)/变更管理等例行任务。
我们的云基础服务可帮助组织搭建强大、可靠的云基础设施。我们提供基本模块构建，如登陆区域、网络配置、安全协议、身份和访问管理，以及合规性和治理政策，助您踏上成功之路。一个关键环节就是将其与 Cognizant Skygrade 这样的平台集成，以实现 AI 赋能的云管理、云治理和 FinOps。
贵公司可使用一系列云管理服务、解决方案和功能，借助它们来充分发掘云技术的价值，获得全面观测能力、自动化、成本监督和 AI 运营。我们的解决方案结合了多种不同的平台选项、工具、蓝图和专业服务，可助您实施自己的平台，或充分利用 Cognizant 拥有知识产权 (IP) 的解决方案和共享服务。
我们的云管理功能使用 Cognizant Neuro® IT Operations，提供适应力强、安全性高的 AI 优先型云交付模型。
适应力强：它可以集成到现有云运维方案中，也可为我们的客户建立面向未来的云运维模型，并提供高契合度工具和自动化功能。
安全性高：它能实施云安全最佳实践、工具和技术，将“零信任”原则与网络韧性融入云运维之中，让云安全成为云管理的固有组成部分。
Cognizant 始终致力于提供卓越的技术服务，满足并超越客户的期望。我们在服务水平协议 (SLA) 中列出了坚守的标准与承诺，确保为客户提供出色的服务质量。我们可以根据客户的业务需求，为其提供标准化和定制化 SLA。
服务范围
服务范围包括管理基础设施即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS) 和软件即服务 (SaaS) 的公有云运维。此外还涵盖云安全、数据保护、云端网络韧性和多云网络管理。
我们的 SLA 通常根据以下标准衡量：
- 响应时间
- 按时完成修复/解决的百分比
- 履约时间以及符合率百分比
- 未结时长已达到预期解决时间两倍以上的未结工单数量（按严重性和优先级分类）。
通过加速转型充分发掘云技术的潜能，最大限度地实现其价值。无论您的迁移是向整体迁移的过渡，还是向云原生和容器化的全面转型，我们的服务都能帮助贵公司减少投入到相关 IT 事务中的精力，在更长期的现代化改造之旅中将更多精力投入到创新、投资机会，以及增长上。
Cognizant Skygrade 用于彻底改造本地或虚拟化应用程序工作负载。整个过程的第一步是利用工具，快速自动化评估现有应用程序和基础设施资产，再执行处置分析。随后整合 cloud smart 理念，制定迁移战略。再下一步是通过基于依赖项映射、自动容器化、自动质量工程/质量保证 (QE/QA) 以及转型方案和行业模型的智能波次规划，执行自动化迁移。
您希望充分发掘云计划的价值，而这意味着立足公有云时代，定义正确的运营程序和实践。我们的云优化服务可管理交付、微调和性能，为贵公司提供必要的 FinOps 观测能力，以确保优化工作负载。
Cognizant Skygrade 平台提供 AI 增强型 FinOps 管理能力，将利用率见解与云开支数据相关联，在最合适的云着陆区中推荐工作负载调配位置。它还提供了 AI 驱动型持续优化情报，我们的运营团队将与客户携手合作，根据这些情报优化云开支。
混合云将本地、边缘和公共提供商（例如 Amazon、Microsoft 和 Google）结合在一起，从而统一云环境中的运维，根据您的需求打造定制化云体验、简化管理并确保您从投资中获得尽可能高的价值。
我们的基础设施管理服务 (IMS) 提供全面的 IT 基础设施运营服务，适用于托管在私有/混合云或传统和专有环境中的关键业务应用程序。IMS 还借助为特定行业业务成果量身定制的生成式 AI 和框架，提供从传统 IT 基础设施到现代 IT 基础设施的端到端转型服务。
合作伙伴及其他服务
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常见问题：什么是云迁移？
云迁移就是将组织的应用程序（包括数据、服务、流程和其他业务组件）转移到云计算环境中的过程。通常情况下，其中涉及到将这些元素从本地数据中心和服务转移到云环境，或是从一个云环境转移到另外一个云环境。
通过将部分或全部数据资产迁移到云端，企业可以获得以下好处：
- 节约成本。利用通过工厂模型提供的，可扩展、可重复的迁移方法，降低应用程序成本；利用基于用量的定价模式控制成本，避免造成资本支出过高的本地环境。
- 提高效率。利用集成化 DevOps 管道及分层式云安全模型，缩短产品上市时间。
- 合理化应用程序组合。利用全栈式发现和评估方法，确定适合云迁移的应用程序。
- 业务转型。通过云迁移解决方案，企业可以更迅速地采取行动并实施创新、对陈旧的基础设施进行现代化改造、实现全球扩展、从数据中发掘更有价值的见解，并重构公司模型，从而改善客户体验。
- 数字化转型。提升敏捷性，支持更好地利用先进技术并推进文化变革，从而实现数字化转型。
- 数据中心整合。迁移到云环境，从而减少用于数据中心管理的时间，将更多时间投入到业务运营之中。
- 敏捷性与可扩展性。利用自动扩缩和可扩展性，在避免资源配置过度的情况下满足公司的需求高峰。
- 扩大地理覆盖面。利用云服务提供商 (CSP) 的链接主干网，从任何地点、使用任何设备访问应用程序。
- 集成。通过云迁移解决方案，以无缝、经济的方式集成其他系统（应用程序编程接口）。
- 简化工作流程。加速并简化数据与应用程序的设置，并实现更新自动化。
- 减少维护工作量。将硬件、软件和网络基础设施的维护责任转交给 CSP。
在数字化时代，将应用程序和数据迁移到云已成为一种例行做法，企业和 IT 利益相关者都可以迅速、高效地启动迁移工作，并保证迁移的实效。但在高度分散化的市场中，过多的选择可能导致企业应接不暇，难以找到最适合自己的云服务、部署模型和工作负载。
对于多年来始终依靠传统内部系统提供服务、获得收入的传统企业而言，云迁移可能是一项繁琐且高风险的任务。在考虑云迁移解决方案时，企业面临的一些典型挑战包括：
- 确定要迁移哪些工作负载，要按照怎样的顺序迁移。
- 保持业务关键型服务的可靠性和性能。
- 实施适当的安全控制和监管合规性水平
云迁移的方法多种多样，其中包括：
- 全新部署，需要采用“云优先”方法，在云端构建应用程序，并引入云原生功能
- 现有系统改造，包括更换托管服务提供商、更换平台、更换架构和重构
- 全新部署与现有系统改造战略相结合
通常而言，成功的云迁移框架都会使用敏捷方法，并通过 scrum 执行，将云迁移的规划与执行以及云环境的持续管理与优化划分为严格界定的五个流程：
- 评估与规划：评估应用程序组合是否适合云，以及云迁移的可行性
- 设计与构建：根据工作负载要求，建立安全的云环境
- 愿景与战略：确保业务和 IT 战略协调一致
- 迁移与验证：将工作负载转移到云环境
- 运行与优化：管理基于云的系统，包括服务在内
此类框架由多种不同的加速器提供支持，例如预构建的云迁移解决方案蓝图和模式、迁移工具、工厂模型、性能控制面板和治理框架，以及集成化变更管理流程。
如果采用的流程合理，云迁移可在短短 30 天内完成。这通常涉及到实施一种包含以下步骤的流程：
- 响应：中断可能导致全球各地的公司重新审视业务连续性举措，从而尽可能减少对客户造成的影响。
- 恢复：远程工作的兴起导致本地基础设施和传统应用程序的短板暴露无遗。突发性的需求高峰会造成关键应用程序问题和数据中心中断，这让公司不堪其扰。云可以帮助公司建立高度可用、可扩展、有弹性的 IT 基础设施，在降低运营成本的同时处理多变的需求。
- 重新构想：在后疫情时代，各行各业加速了采用数字技术的步伐，这改变了企业的运营方式，也重新界定了公司与员工和客户互动的方式。云采用可以帮助企业建立灵活的全新运营模型，使不同平台、应用程序和数据的现代化改造计划协调一致，从而加强竞争优势。