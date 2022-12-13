大型企业今天需要让他们的 IT 基础设施和流程为云做好准备，以便明天获得全部收益。核心基础设施管理 (CIM) 是一项广泛的产品，使企业能够通过技术现代化、重新构想流程和转变用户体验来从现有系统中提取价值。

从网络到数据中心整合和混合云实施，CIM 包含完整的“云智能”战略。敏捷的 IT 基础架构使您能够在安全的混合或纯云平台中扩展和适应不断变化的需求。