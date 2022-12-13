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云解决方案
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基于结果的云业务解决方案

云解决方案是当今创新和运营业务的最快、最有效的方式。通过实时报告和定制的、以买家为中心的用户体验，立即响应并适应您所在行业的变化。
通过将所有 IT 资源整合到一个安全的云解决方案平台中，将处理能力准确转移到需要的地方。
为什么“云智能”比“云优先”更好

Cloud smart 意味着在公有云、私有云或混合云之间找到最能使您的业务受益的平衡点。

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服务

转型的基础

大型企业今天需要让他们的 IT 基础设施和流程为云做好准备，以便明天获得全部收益。核心基础设施管理 (CIM) 是一项广泛的产品，使企业能够通过技术现代化、重新构想流程和转变用户体验来从现有系统中提取价值。

从网络到数据中心整合和混合云实施，CIM 包含完整的“云智能”战略。敏捷的 IT 基础架构使您能够在安全的混合或纯云平台中扩展和适应不断变化的需求。

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加速云战略和成果

高知特在关键平台上的行业经验和专业知识使我们成为值得信赖的数字合作伙伴，可以推动和交付成果。

CIMM 结合了市场领先的人才、创新方法、知识产权和思想领导力，以实现以行业为中心的业务成果和用户参与。

云驱动的业务转型不仅是高知特方法的核心，也是您适应动态市场并取得成功的能力的核心。从现代基础架构开始，我们简化并重新调整云策略，以最大限度地为我们的客户带来成果。

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提高职场智慧

Cognizant® WorkNext 数字工作场所服务加速了从传统工作环境到完全现代化工作场所的转变。借助自我修复软件和采用性自助服务功能，新用户入职快速且智能。

Cognizant Digital Workplace Services 可以提高生产力、增强用户保留率并改善您的业务成果。利用我们在云工作场所、AI/ML、分析、现代协作、平台集成和自动化方面的广泛背景，推动您的业务创新。

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分析师奖项和认可

12

在12个月内获得分析师奖励

6x

被评为云服务领导者

 

5

在五个云计算解决方案平台类别中获胜

核心基础设施管理

ISG Provider Lens: 下一代私有/混合云 — 数据中心服务和解决方案美国 — 领导者

云管理服务

ISG Provider Lens: 微软生态系统美国—领导者

数字工作场所

Gartner 魔力象限：托管工作场所服务北美 - 领导者

HFS宣布高知特在Hyperscaler云服务提供商排名第四位

在创新能力和执行能力的5个类别中获得前5名。

- 营销和思想领导力
- IP 和加速器
- 投资和路线图
- 合作伙伴关系
- 定价和商业模式

被评为杰出客户之声的第3名

典型案例

教育

牛津大学出版社加速数字化转型
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消费品

数字化改革提高了运营效率和敏捷性
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媒体& 娱乐

阿斯顿马丁高知特F1车队的直觉力变革
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保险

Swiss Re (瑞士再保险) 利用微软云 Azure 打造运营韧性
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旅游及酒店

数字化现代化简化了全球销售报告
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信息沟通

国际帆船比赛(SailGP)凭借直觉设计扩大粉丝规模
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最新洞察发布

最新洞察

白皮书

集成云管理平台如何在提高敏捷性的同时降低成本

通过用于多云管理的“单一管理平台”，组织可以显着提高生产力，降低云管理工具的总拥有成本，并将发布周期从数周缩短至一小时。

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《观点》

API 填充现代化:忠实于新技术的支付股利

从集成平台即服务环境迁移到 AWS 公有云可以实现更大的灵活性、更快的上市时间、更好的用户体验和更低的成本。

有趣的是，我们用于协助全球数据提供商的方法几乎可以应用于任何寻求从 IPaaS 迁移到公共云的公司。

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视频

为什么一些云智能解决方案需要混合型的？

盲目地将所有东西都放在云端不再是一种策略。

与行业专家一起深入探讨云对话。

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高知特云专业知识

我们通过专门的超大规模业务团队与所有主要云提供商合作，提供全栈技能和能力。我们共同组建了熟练的团队、软件和平台，以实现安全的云解决方案，从而加速您的业务增长。

云合作伙伴奖项

我们与合作伙伴密切合作，为我们共同的客户塑造未来。我们一起重新构想流程并转变体验，以提供以客户为中心的成果。以下是我们最近获得的一些合作伙伴奖项。

微软

2022 年度美国合作伙伴奖

- 媒体和通讯

- Dynamics 365 客户洞察与营销

- SAP Azure

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谷歌云

2021 年度数据管理专业化合作伙伴

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微软

2022 年加拿大影响奖

- 人工智能影响奖

- 技术强度 - 服务影响奖

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AWS

2021 年荣获最受客户关注的基于任务的胜利

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