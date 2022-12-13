云解决方案
服务
转型的基础
大型企业今天需要让他们的 IT 基础设施和流程为云做好准备，以便明天获得全部收益。核心基础设施管理 (CIM) 是一项广泛的产品，使企业能够通过技术现代化、重新构想流程和转变用户体验来从现有系统中提取价值。
从网络到数据中心整合和混合云实施，CIM 包含完整的“云智能”战略。敏捷的 IT 基础架构使您能够在安全的混合或纯云平台中扩展和适应不断变化的需求。
加速云战略和成果
高知特在关键平台上的行业经验和专业知识使我们成为值得信赖的数字合作伙伴，可以推动和交付成果。
CIMM 结合了市场领先的人才、创新方法、知识产权和思想领导力，以实现以行业为中心的业务成果和用户参与。
云驱动的业务转型不仅是高知特方法的核心，也是您适应动态市场并取得成功的能力的核心。从现代基础架构开始，我们简化并重新调整云策略，以最大限度地为我们的客户带来成果。
提高职场智慧
Cognizant® WorkNext 数字工作场所服务加速了从传统工作环境到完全现代化工作场所的转变。借助自我修复软件和采用性自助服务功能，新用户入职快速且智能。
Cognizant Digital Workplace Services 可以提高生产力、增强用户保留率并改善您的业务成果。利用我们在云工作场所、AI/ML、分析、现代协作、平台集成和自动化方面的广泛背景，推动您的业务创新。
分析师奖项和认可
最新洞察发布
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高知特云专业知识
我们通过专门的超大规模业务团队与所有主要云提供商合作，提供全栈技能和能力。我们共同组建了熟练的团队、软件和平台，以实现安全的云解决方案，从而加速您的业务增长。
云合作伙伴奖项
我们与合作伙伴密切合作，为我们共同的客户塑造未来。我们一起重新构想流程并转变体验，以提供以客户为中心的成果。以下是我们最近获得的一些合作伙伴奖项。
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