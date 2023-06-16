质量工程及保证
我们已经取得的部分成果
借助我们的智能平台驱动型质量方案，更快交付更可靠的产品发布，从而树立竞争优势。
业务聚焦
依托全球合作伙伴生态及 1,000 多家跨行业客户，Cognizant 为您的核心项目交付“一次性成功”的高质量保障，以及经过实践检验的下一代质量工程与保证 (QE&A)。
生成式 AI 与自动化驱动持续测试
Cognizant® 智能质量工程超越传统测试自动化，通过嵌入 AI 强化上游质量、加速流程，并基于生产可观测性实现预测性优化，全面赋能测试生命周期。
E2E 质量工程 | 右移与可观测性 | 测试数据管理 | 左移测试
建立对 AI 的信任：从心存疑虑到信心十足
AI 落地的“最后一公里”是整个部署过程中最为复杂的环节。偏差、漂移和缺乏可解释性往往在大规模落地时显现，因此质量保证至关重要。Cognizant® AI 保证可确保有效实施 AI 系统的质量保证，使企业能够放心地进行大规模部署。
数据保证 | 功能性和模型质量保证 | 可信保证 | 非功能性保证
行业定制质量工程解决方案
Cognizant® 业务保证融合深厚的专业领域底蕴与监管框架，确保核心业务的端到端 (E2E) 质量，助力您实现业务目标。我们帮助您负责任地采用 AI，安全地推出产品。
前端到后端业务流程保证 (BPA) | COTS 产品保证 | 监管合规性保证 | 用户验收测试
从容准备，迈向未来
新技术与现有系统和 IT 环境的集成往往充满挑战。Cognizant® 凭借其技术保证解决方案，帮助企业构建强大的业务韧性，并无缝应用未来技术。我们的解决方案广泛适用于企业级平台、云环境以及各类互联设备。
借助我们的前沿加速质量工程解决方案，客户既能推进现代化转型，又能从容应对技术发展进步带来的复杂挑战，持续保持领先地位。
云平台保证 | 现代化和迁移保证 | 虚实融合、物联网和移动保障 | 机器人测试自动化
提升品牌价值与体验
我们提供全面、基于指标的非功能性测试和可观测性服务，打造个性化、无障碍、包容性强、可持续、高效且安全的用户体验。Cognizant® 体验保证解决方案面向复杂的数字生态系统，提供全面的质量工程解决方案。
客户体验保证 | 性能测试 | 弹性与混沌工程 | 安全测试 | 无障碍性测试 | 可持续性测试
赋能新时代的质量架构
创新的提速、AI 采用率的扩大，以及大规模转型下不断演进的业务需求，共同驱动了从传统质量保证 (QA) 向现代 AI 优先质量工程 (QE) 的转型。Cognizant® 质量咨询与架构助力这一过渡，并通过一套针对组织需求量身定制的、全方位的 AI 驱动型咨询框架，驱动质量变革。
企业级质量架构 | 基于 AI 的 QE 解决方案 | 端到端 QE 转型与辅导
Cognizant AI Assurance | 从容驾驭 AI 规模化应用
Cognizant AI Assurance 将可测试性、可追溯性与可靠性贯穿于整个 AI 生命周期，助力企业实现稳定、高效的规模化 AI 部署。我们帮助企业评估、测试并监控 AI 模型、智能体及应用功能，在加速部署进程的同时，产生可衡量的业务影响。
“客户体验保证”助力提升品牌价值
现代客户对于糟糕的客户体验的容忍度越来越低。仅仅提供正确的功能已经不足以满足现代客户的预期；整体体验才是真正决定长期业务成败的关键。
Cognizant 客户体验保证 (CXA) 提供一种全面的方法，与业务、技术和客户目标协调一致，有助于提高您的客户体验投资的 ROI。
Cognizant 机器人测试自动化实际应用
随着机器人技术飞速发展，质量和合规性测试执行能力的速度和规模也在呈指数级增长。Cognizant 机器人自动化测试能力能够加快产品发布，确保终端用户从数字和实体商品与服务中获得最大价值，因此推动了各行各业的转型。
真实案例，切实影响
这些成果展示了 QE&A 如何通过自动化改进软件交付、降低风险并加速测试。
我们的独特优势
与 Cognizant 合作，质量将转化为战略优势 — 助力提升效率、增强韧性并实现长期商业价值。 我们的质量工程与保证 (QE&A) 服务坚持“以人为本、AI 赋能”的理念，并依托知识产权、平台与流程实现交付加速，旨在以更低成本达成更优成果。
常见问题解答
质量工程及保证 (QE&A) 是一种端到端的方法，它将质量贯穿于从设计到部署的整个软件生命周期。它整合了自动化、可观测性和 AI，超越了传统测试，确保每个发布版本的速度、可靠性和合规性。借助 QE&A，企业可以从被动的缺陷检测转变为主动的质量工程设计。
QA 和测试解决方案通常侧重于开发后的缺陷检测。相比之下，质量工程服务强调预防、流程成熟度、AI 智能自动化、在生命周期早期嵌入测试活动（左移测试），以及持续的生产监控和可观测性（右移测试），并由熟练的 SDET 提供支持。这类服务可实现连续测试、更高的测试覆盖率和更快的反馈循环。
从产品升级到企业级转型，在进行大规模现代化改造时，企业面临着功能和集成短板、可用性挑战、监管合规问题、安全漏洞和成本上升等风险。质量驱动型组织在整个生命周期内融合“质量至上”的思维模式，从而加快交付速度、增强客户体验、发布高质量的产品，并保护品牌声誉。
企业转向质量保证外包，以应对在高度复杂且受监管的 IT 环境中交付高质量版本的挑战。值得信赖的伙伴能通过成熟的测试架构实现统一的 QE&A 战略，助力采用 AI 工具，驱动平台化的 QE 方案，并引入 SDET 和行业专家，实现规模化且高速的质量保障。
将 AI 嵌入 QA 全生命周期，通过端到端持续自动化、预测性分析、自修复自动化及实时洞察的持续可观测性，显著提升生产力。这使企业能够在大规模运营中实现“一次性做对（First-time-right）”的质量，同时驱动敏捷性、韧性与成本效益。
随着 AI 采用率的提高和业务需求的变化，企业正向现代化、价值导向的 QA 模式转型。这种转变始于对现有 QA 职能的战略评估，以识别智能测试流程与 AI 自动化框架的机遇，随后制定可落地的路线图，指引通往一流 QA 的历程。
迈出转型第一步
我们提供实施企业级质量保证的专家指导，包括转型支持和量身定制的智能 QA 策略。如欲了解更多详情 ，欢迎联系我们，与我们的质量咨询专家沟通。