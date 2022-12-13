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质量工程及保证
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数字时代下的质量管理

端到端的测试与质量保证
为了迎接数字化时代，企业正对遗留系统环境加以现代化改造、精简以及强化系统安全，这其中，质量保证尤为关键。质量管理应跨越遗留系统和数字化系统，为企业提供端到端的质量保障。
高知特质量工程及保证服务，提供新一代数字化质量保证服务，通过采用智能、自动化的测试流程，跨整个数字化系统生态，为企业提供端到端的质量保证。助力企业安全可靠地开展业务和技术变革，提升客户体验，以质量和速度取胜。
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专业认可

重新定位企业质量以提供业务保证

企业正在增加技术投资以实现业务转型。企业正在增加技术投资以实现业务转型。下载报告以了解更多关于业务保障组织不断变化的优先事项。

阅读完整报告
Everest 集团
高知特被评为企业质量保证与测试服务的“领导者”

在Everest 2022年度PEAK Matrix®评估报告中，高知特获评“领导者”称号，共有32家在企业质量保证与测试服务领域具有影响力的服务提供商参与了评选。

阅读研究报告
Everest 集团研究
高知特被Forrester评为持续自动化和测试服务的“领导者”

Forrester根据25项标准对15家服务提供商进行了评估，在《2021年度第三季度 Forrester Wave™持续自动化和测试服务评估报告》中，高知特被评为的“领导者”。

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典型案例

信息沟通

标准化计费系统让Inmarsat(国际海事卫星组织)的运营效率得到大幅提升
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制造

Orica (澳瑞凯) 利用SAP S/4HANA数字化核心实现IT现代化
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服务

质量与速度

高知特质量工程与保证服务，通过为企业打造所需的质量和速度，助力企业取得数字化的成功。

高知特质量工程与保证服务，已成功帮助了全球来自不同行业的 650 多家企业客户，是公认的质量保证与测试领域的领导者

通过自动化和智能测试服务提升质量，只是高知特整体质量工程与保证服务的开始。高知特质量工程与保证服务，透过一套全面的质量管理中心（QA Hub™），对企业的质量体系进行重新规划，为企业提供质量保证专有知识、创新的测试能力、深厚的行业领域知识，业界领先厂商组成的伙伴生态、以及活跃的社区论坛支持。跨越质量门槛，企业将可以打开更多的市场机会。

质量保证与业务息息相关

高知特质量保证服务不仅提供软件质量保障，同时也为业务流程提供质量保障，让质量管理与业务流程管理进行有效整合，保障业务实现更大成果。

业务流程测试

业务流程测试解决方案，基于高知特丰富的行业服务知识和专业领域测试资产库，为企业实现业务目标提供质量保障。

用户验收测试

提供端到到的软件应用测试，确保用户满意度。

区块链测试

依据监管合规要求，对区块链应用提供测试及质量保证服务，确保企业的软件应用符合行业和地方法规要求。

加速推动企业的数字化议程

随着科技走到每一个数字化议程的前列和中心，高知特端到端的质量保证解决方案，为企业应用社交、移动、分析、云和物联网全部堆栈技术提供保障，确保新兴科技与企业传统技术栈之间的兼容性。

物联网测试

采用机器人、传感器虚拟化、系统测试自动化等技术手段，为物联网技术在不同行业中的应用提供质量保证方案。

移动应用测试

高知特利用具有专有IP的自动化技术和云端测试设备，为企业提供端到端移动应用测试和保证。

云迁移测试

通过提供一个360度全方位的质量管理框架，保障云迁移项目的顺利实施。

大数据测试

通过大数据测试解决方案，为企业多样化和高增长的数据资产提供保障，通常这些数据存在于各类应用中。

技术测试实验室

技术测试实验室部署在云上，提供灵活的测试设备配置，为企业的数字化技术解决方案提供广泛的本地化测试服务。

性能、安全性、可访问性

通过提供高性能、高安全性和高可用性的质量保证解决方案，助力企业打造良好的客户体验。我们为企业提供360度全方位的质量管理方法，从而在确保企业的业务和技术质量之上，提升客户体验感。

性能测试

针对企业构建在不同技术和系统中的软件应用，我们提供性能测试服务，以打造流畅无缝的客户体验。 

安全测试

基于SAST和DAST安全测试技术的安全测试解决方案，帮助企业及时发现并解决数字化系统中的安全漏洞问题。

可访问性测试

可访问性测试主要针对用户界面设计和可用性元素进行验证，包括界面导航便捷性、全渠道可访问性，从而加速用户采用和让用户喜爱。

客户体验众包保证

对用户体验展开众包测试，在高知特打造的快捷平台之上，提供灵活按需的测试服务，以及所需的效率工具、云设备实验室、专有IP和测试设施，方便快捷。

智能化测试

高知特将智能和自动化技术置于质量保证的核心，利用计算机认知技术和生命周期管理方法，实现自动化测试。

质量数据洞察

利用人工智能和机器学习技术，实现质量数据洞察，指导决策与行动。通过将质量数据分析技术整合到软件应用的全生命周期中，从而在早期检测并发现代码缺陷，针对性地进行测试优化。通过用户分析和洞察，也有助于现有业务流程的优化，帮助企业提升产品和服务体验。

自动化的业务流程测试

我们专门针对业务流程而设计的自动化技术，通过采用自然语言处理技术，利用专利算法，可以为企业自动生成测试用例。

敏捷自动化测试

高知特通过无脚本自动化测试解决方案，针对DevOps和敏捷环境，对移动和Web应用提供持续测试，实现敏捷开发中的持续集成、连续测试与持续交付。

机器人辅助测试

在物理与数字世界边缘，通过可配置机器人，为人机交互、机器与机器交互提供自动化辅助测试，助力物联网技术的应用。

高知特自动化中心（Cognizant® Automation Center）

最新洞见

白皮书

质量保证服务如何为企业应用人工智能保驾护航

人工智能应用场景一直是企业的焦点，而这需要一支专业团队进行辛苦的梳理。一套针对人工智能而设计的质量管理策略，通过聚焦数据、算法、偏见、数字道德等参数，将能够帮助企业更好地应用人工智能。

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白皮书

从持续测试到基于人工智能的自主测试

持续测试，或称之为DevOps质量保证，用于帮助企业紧跟市场变化。通过人工智能技术的加入，测试技术将实现自主测试和零接触自动化测试的能力。

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白皮书

综合性的自动化测试框架助力云就绪验证

我们的自动化驱动方法可确保在将操作迁移到云之前和之后的连续性和质量，从而保护您组织的数据、应用程序和服务器。

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为智能家居打造智能化测试和质量保证

通过虚拟化组件、模拟环境和使用机器人来自动化人类行为，企业可以快速确保智能家居等互联生态系统的质量。

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