跳至主要内容 Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@4ba6b97c" 职业
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@3c448eb3" 新闻中心
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@5dfa466e" 活动
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@16e8e7be" 投资者关系
质量工程及保证
联系我们

端到端的测试与质量保证

在 AI 优先的世界中，成败的关键在于速度和精确度，智能质量工程让企业能在竞争中占尽优势。Cognizant 质量工程与保证助力组织在软件生命周期内融入 AI，从而加快产品发布速度，同时提高质量、降低成本。从自动处理各类任务，到以负责任的方式评估 AI，我们的解决方案能够帮助企业提高敏捷性、韧性，并促成可量化的业务成果。

我们已经取得的部分成果

借助我们的智能平台驱动型质量方案，更快交付更可靠的产品发布，从而树立竞争优势。

20-40%

加快产品上市速度

30-40%

质量工程效能提升

25-30%

质量工程成本降低

~ 0

重大缺陷泄漏

业务聚焦

依托全球合作伙伴生态及 1,000 多家跨行业客户，Cognizant 为您的核心项目交付“一次性成功”的高质量保障，以及经过实践检验的下一代质量工程与保证 (QE&A)。

生成式 AI 与自动化驱动持续测试

Cognizant® 智能质量工程超越传统测试自动化，通过嵌入 AI 强化上游质量、加速流程，并基于生产可观测性实现预测性优化，全面赋能测试生命周期。

E2E 质量工程 | 右移与可观测性 | 测试数据管理 | 左移测试

建立对 AI 的信任：从心存疑虑到信心十足

AI 落地的“最后一公里”是整个部署过程中最为复杂的环节。偏差、漂移和缺乏可解释性往往在大规模落地时显现，因此质量保证至关重要。Cognizant® AI 保证可确保有效实施 AI 系统的质量保证，使企业能够放心地进行大规模部署。

数据保证 | 功能性和模型质量保证 | 可信保证 | 非功能性保证

了解更多

行业定制质量工程解决方案

Cognizant® 业务保证融合深厚的专业领域底蕴与监管框架，确保核心业务的端到端 (E2E) 质量，助力您实现业务目标。我们帮助您负责任地采用 AI，安全地推出产品。

前端到后端业务流程保证 (BPA) | COTS 产品保证 | 监管合规性保证 | 用户验收测试

从容准备，迈向未来

新技术与现有系统和 IT 环境的集成往往充满挑战。Cognizant® 凭借其技术保证解决方案，帮助企业构建强大的业务韧性，并无缝应用未来技术。我们的解决方案广泛适用于企业级平台、云环境以及各类互联设备。

借助我们的前沿加速质量工程解决方案，客户既能推进现代化转型，又能从容应对技术发展进步带来的复杂挑战，持续保持领先地位。

云平台保证 | 现代化和迁移保证 | 虚实融合、物联网和移动保障 | 机器人测试自动化

提升品牌价值与体验

我们提供全面、基于指标的非功能性测试和可观测性服务，打造个性化、无障碍、包容性强、可持续、高效且安全的用户体验。Cognizant® 体验保证解决方案面向复杂的数字生态系统，提供全面的质量工程解决方案。

客户体验保证 | 性能测试 | 弹性与混沌工程 | 安全测试 | 无障碍性测试 | 可持续性测试

赋能新时代的质量架构

创新的提速、AI 采用率的扩大，以及大规模转型下不断演进的业务需求，共同驱动了从传统质量保证 (QA) 向现代 AI 优先质量工程 (QE) 的转型。Cognizant® 质量咨询与架构助力这一过渡，并通过一套针对组织需求量身定制的、全方位的 AI 驱动型咨询框架，驱动质量变革。

企业级质量架构 | 基于 AI 的 QE 解决方案 | 端到端 QE 转型与辅导

Cognizant AI Assurance | 从容驾驭 AI 规模化应用

Cognizant AI Assurance 将可测试性、可追溯性与可靠性贯穿于整个 AI 生命周期，助力企业实现稳定、高效的规模化 AI 部署。我们帮助企业评估、测试并监控 AI 模型、智能体及应用功能，在加速部署进程的同时，产生可衡量的业务影响。

“客户体验保证”助力提升品牌价值

现代客户对于糟糕的客户体验的容忍度越来越低。仅仅提供正确的功能已经不足以满足现代客户的预期；整体体验才是真正决定长期业务成败的关键。

Cognizant 客户体验保证 (CXA) 提供一种全面的方法，与业务、技术和客户目标协调一致，有助于提高您的客户体验投资的 ROI。

Cognizant 机器人测试自动化实际应用

随着机器人技术飞速发展，质量和合规性测试执行能力的速度和规模也在呈指数级增长。Cognizant 机器人自动化测试能力能够加快产品发布，确保终端用户从数字和实体商品与服务中获得最大价值，因此推动了各行各业的转型。 

真实案例，切实影响

这些成果展示了 QE&A 如何通过自动化改进软件交付、降低风险并加速测试。

保险

生成式 AI 助力领先保险公司加速数字化转型

保险

生成式 AI 助力领先保险公司加速数字化转型

利用 GitHub Copilot 将测试周期缩短 20%，并在从多类型自动化框架向 Playwright 迁移测试脚本的过程中节省了 70% 的人力投入。

在办公室讨论保险问题的团队

银行与金融服务

日内交付助力金融服务领军企业加速转型

银行与金融服务

日内交付助力金融服务领军企业加速转型

通过 AI 驱动的自动化与 SDET 转型，从传统质量工程转向产品工程 — 实现回归测试提速 98%，交付速率提升 70%，交付周期缩短 77%。

大屏幕上带橙色灯的统计报告

通信与传媒

推动英国媒体与电信巨头实施并购后转型

通信与传媒

推动英国媒体与电信巨头实施并购后转型

通过质量工程策略、大规模生成式 AI 实施及并购后的运营优化，在 24 个月内将总拥有成本 (TCO) 降低了 30%。

带有照明通信图形的城市天空景观

零售

生成式 AI 赋能的的“数实融合” (Phygital) 质量保证，为澳大利亚连锁超市提供有力支持

零售

生成式 AI 赋能的的“数实融合” (Phygital) 质量保证，为澳大利亚连锁超市提供有力支持

通过离岸 POS 实验室镜像模拟客户门店，在每周 16 亿次的交易中实现零 P1 事故，确保客户体验不间断。

零售陈列室里的一位女士

我们的独特优势

与 Cognizant 合作，质量将转化为战略优势 — 助力提升效率、增强韧性并实现长期商业价值。 我们的质量工程与保证 (QE&A) 服务坚持“以人为本、AI 赋能”的理念，并依托知识产权、平台与流程实现交付加速，旨在以更低成本达成更优成果。

Cognizant Flowsource

Flowsource™ 是我们统一的全栈现代工程平台，它由 AI 主导，旨在加速创新、降低风险，并提升整个 SDLC 的生产力。

了解更多
Cognizant Neuro AI engineering

依托全栈平台的产业化智能体式 AI，将分散的试点项目转化为企业级执行力，兼具速度、质量与可控性。

了解更多
Cognizant Skygrade™

实现可扩展的云转型、风险缓解、快速交付，以及跨云资产的精准业务规则提取。

了解更多

最新洞见

白皮书

确保企业转型切实创造价值

Everest Group 的这份研究报告由 Cognizant 支持完成，深入剖析了企业为何难以将转型举措转化为持久的商业成果，并揭示了领先企业如何弥合这一差距。基于对 200 家全球企业的深度洞察，该报告将“价值保障”定位为一项投资组合层面的准则，指出质量工程正在演变为一种持续的、与业务结果高度契合的保障能力，在从价值定义到最终实现的全周期内为其保驾护航。

了解更多
团队成员手叠手相互打气或聚拢加油的俯视图

研究

AI 质量保证对于建立信任至关重要

Forrester Consulting Opportunity Snapshot：Cognizant 与微软委托开展的一项定制研究发现，高级 IT 领导者表示，随着 AI 应用势头的增长，质量保证对于企业越来越重要。理想的合作伙伴能提供敏捷性、降低复杂性，帮助企业适应这种转变。

阅读报告
一位女士正在监控屏幕上的数据

博客文章

AI 时代的业务保障战略

探索 AI 技术如何重塑业务保障。学习在利用自动化与智能化驱动增长及创新的同时，维持质量、合规与韧性的务实策略，有效应对当今飞速演进的数字化版图。

了解更多
团队讨论

白皮书

在质量工程领域利用 AI 的强大力量

GitHub Copilot 助力 Cognizant 质量工程完成转型。通过集成高级 AI 功能，我们简化了开发与测试流程，同时提升了准确性和生产率。了解 AI 在质量工程中的作用和优势。

了解更多
Github copilot：AI 赋能质量封面图

白皮书

借助智能体 AI 重新定义企业应用测试

探索智能体 AI 如何通过基于角色的智能协调，在持续演进的平台上实现企业应用测试革新。

了解更多
充满活力的霓虹灯

白皮书

借助 CSA、AI 与生成式 AI，重塑制药验证流程

了解 Cognizant 如何助力制药验证转型。这篇思想领袖文章概述了在受监管环境中加速合规、提升质量并驱动创新的务实策略。

了解更多
制药业大屏幕上的大脑图像

研究

确保生成式 AI 带来丰厚回报

许多组织都已经认识到实施生成式 AI 的风险，但并未为应对这些风险做好充分准备。Everest Group 近期开展的一项研究表明，具有高级风险管理和质量保证策略的企业能获得高 25% 的回报，来源包括更好的客户体验、更高的生产力和更快的产品上市时间。

这份报告提供了管控风险的综合路线图，并展示了高质量的功能在尽可能提升生成式 AI 投资回报方面的重要作用。

阅读完整报告
一位创业者在演播室里，正全神贯注地看着笔记本电脑

博客文章

如何做到以客户为先并提升品牌价值

以客户洞见为先的品牌，其业绩表现远超被动应对需求的品牌。探索整合式、体验导向的方法论如何同时提升用户忠诚度与业务成效。

了解更多
一位在夜间的街道上使用手机的女士

白皮书

银行业 AI 保证

“AI 在银行业的影响与应用：告别炒作，回归价值”应用场景。

了解更多
统计图的抽象图像

白皮书

业务保证新格局

了解 Cognizant® 业务保证如何帮助企业在快速的技术和监管变革中茁壮成长。

了解更多
带有光效的蓝色虚线

行业认可

在 2025 年 Everest Group 企业质量工程 (QE) 服务 PEAK Matrix® 评估中，Cognizant 在“领导者”榜单中名列前茅

这一认可彰显了我们提供 AI 驱动的质量工程解决方案的能力，也证明了这些解决方案在加快发布周期、扩大自动化覆盖范围以及确保下一代应用稳健测试方面的出色表现。利用 Cognizant Neuro® AI、Flowsource™、Skygrade™ 和 AI Lifecycle Assurance Suite 等专有平台，我们将生成式 AI、智能体 AI 与自动化嵌入整个测试生命周期。这有助于企业在数字化转型过程中实现卓越的质量、速度和韧性。

阅读完整报告
Everest 集团
在 2025 年 ISG Provider Lens™ 应用质量保证服务 — 亚太地区、欧洲和美国评估中，Cognizant 荣获“领导者”称号

这一认可彰显了我们提供 AI 和生成式 AI 赋能型测试解决方案的能力，也充分证明我们能够以此来助力客户加快发布周期，并确保卓越的应用质量。Cognizant 利用专有 AI 智能平台，例如 Neuro® AI Engineering、Flowsource™ 和 Skygrade™，开展预测性缺陷检测、自动测试设计和持续验证。凭借专注于合规性的框架、预测性分析和战略合作伙伴关系，我们实现了积极主动的质量管理，而生成式 AI 自动化则通过智能测试生成和缺陷解决减少了人工工作量。

阅读欧洲地区报告 阅读亚太地区报告 阅读美国地区报告 阅读分析机构评论
ISG Provider Lens
Cognizant 在 2025 年 NelsonHall NEAT 质量工程评估中被评为“领导者”

这一认可彰显了我们在基于 AI 的分析、生成式 AI 应用场景和 SAP 测试方面的能力。我们的全球质量工程与质量保证实践提供先进的自动化、深厚的行业专业知识与创新的解决方案，帮助客户实现更快、可扩展和顺应未来的质量成果。Cognizant 专注于 AI 采用、人才转型和持续改进，使企业能够自信地驾驭数字保障，并取得切实可衡量的成果。

阅读完整报告 查看分析师评论
NelsonHall 2025 年 QE NEAT “领导者”
Cognizant 在 Everest Group 首份报告中被评为领导者

在 Everest Group 首份 2024 年 AI 应用与系统质量工程 (QE) 服务 PEAK® Matrix 评估中，Cognizant 被评为领导者。

阅读完整报告
Everest 集团
Cognizant 被评为应用质量保证领域的领导者

ISG 认可了 Cognizant 在美国和欧洲应用质量保证领域的领导者地位。“Cognizant 拥有强大的应用质量保证实践，除了覆盖整个测试生命周期的 IP 和加速器外，还拥有 30 多种经过验证的 AI 用例。” 

—Akhila Harinarayan，ISG 高级首席分析师 

阅读研究报告

常见问题解答

质量工程及保证 (QE&A) 是一种端到端的方法，它将质量贯穿于从设计到部署的整个软件生命周期。它整合了自动化、可观测性和 AI，超越了传统测试，确保每个发布版本的速度、可靠性和合规性。借助 QE&A，企业可以从被动的缺陷检测转变为主动的质量工程设计。

QA 和测试解决方案通常侧重于开发后的缺陷检测。相比之下，质量工程服务强调预防、流程成熟度、AI 智能自动化、在生命周期早期嵌入测试活动（左移测试），以及持续的生产监控和可观测性（右移测试），并由熟练的 SDET 提供支持。这类服务可实现连续测试、更高的测试覆盖率和更快的反馈循环。

从产品升级到企业级转型，在进行大规模现代化改造时，企业面临着功能和集成短板、可用性挑战、监管合规问题、安全漏洞和成本上升等风险。质量驱动型组织在整个生命周期内融合“质量至上”的思维模式，从而加快交付速度、增强客户体验、发布高质量的产品，并保护品牌声誉。

企业转向质量保证外包，以应对在高度复杂且受监管的 IT 环境中交付高质量版本的挑战。值得信赖的伙伴能通过成熟的测试架构实现统一的 QE&A 战略，助力采用 AI 工具，驱动平台化的 QE 方案，并引入 SDET 和行业专家，实现规模化且高速的质量保障。

将 AI 嵌入 QA 全生命周期，通过端到端持续自动化、预测性分析、自修复自动化及实时洞察的持续可观测性，显著提升生产力。这使企业能够在大规模运营中实现“一次性做对（First-time-right）”的质量，同时驱动敏捷性、韧性与成本效益。

随着 AI 采用率的提高和业务需求的变化，企业正向现代化、价值导向的 QA 模式转型。这种转变始于对现有 QA 职能的战略评估，以识别智能测试流程与 AI 自动化框架的机遇，随后制定可落地的路线图，指引通往一流 QA 的历程。

迈出转型第一步

我们提供实施企业级质量保证的专家指导，包括转型支持和量身定制的智能 QA 策略。如欲了解更多详情 ，欢迎联系我们，与我们的质量咨询专家沟通。

请输入您的姓名。
请输入您的企业邮箱地址。
请输入您的公司名。
请输入您的手机号。
请选择地区。
请选择咨询类别。
请选择子类别查询选择。
请选择隐私同意复选框。

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.