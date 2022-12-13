质量工程及保证
服务
质量与速度
高知特质量工程与保证服务，通过为企业打造所需的质量和速度，助力企业取得数字化的成功。
高知特质量工程与保证服务，已成功帮助了全球来自不同行业的 650 多家企业客户，是公认的质量保证与测试领域的领导者
通过自动化和智能测试服务提升质量，只是高知特整体质量工程与保证服务的开始。高知特质量工程与保证服务，透过一套全面的质量管理中心（QA Hub™），对企业的质量体系进行重新规划，为企业提供质量保证专有知识、创新的测试能力、深厚的行业领域知识，业界领先厂商组成的伙伴生态、以及活跃的社区论坛支持。跨越质量门槛，企业将可以打开更多的市场机会。
质量保证与业务息息相关
高知特质量保证服务不仅提供软件质量保障，同时也为业务流程提供质量保障，让质量管理与业务流程管理进行有效整合，保障业务实现更大成果。
业务流程测试
业务流程测试解决方案，基于高知特丰富的行业服务知识和专业领域测试资产库，为企业实现业务目标提供质量保障。
用户验收测试
提供端到到的软件应用测试，确保用户满意度。
区块链测试
依据监管合规要求，对区块链应用提供测试及质量保证服务，确保企业的软件应用符合行业和地方法规要求。
加速推动企业的数字化议程
随着科技走到每一个数字化议程的前列和中心，高知特端到端的质量保证解决方案，为企业应用社交、移动、分析、云和物联网全部堆栈技术提供保障，确保新兴科技与企业传统技术栈之间的兼容性。
物联网测试
采用机器人、传感器虚拟化、系统测试自动化等技术手段，为物联网技术在不同行业中的应用提供质量保证方案。
移动应用测试
高知特利用具有专有IP的自动化技术和云端测试设备，为企业提供端到端移动应用测试和保证。
云迁移测试
通过提供一个360度全方位的质量管理框架，保障云迁移项目的顺利实施。
大数据测试
通过大数据测试解决方案，为企业多样化和高增长的数据资产提供保障，通常这些数据存在于各类应用中。
技术测试实验室
技术测试实验室部署在云上，提供灵活的测试设备配置，为企业的数字化技术解决方案提供广泛的本地化测试服务。
性能、安全性、可访问性
通过提供高性能、高安全性和高可用性的质量保证解决方案，助力企业打造良好的客户体验。我们为企业提供360度全方位的质量管理方法，从而在确保企业的业务和技术质量之上，提升客户体验感。
性能测试
针对企业构建在不同技术和系统中的软件应用，我们提供性能测试服务，以打造流畅无缝的客户体验。
安全测试
基于SAST和DAST安全测试技术的安全测试解决方案，帮助企业及时发现并解决数字化系统中的安全漏洞问题。
可访问性测试
可访问性测试主要针对用户界面设计和可用性元素进行验证，包括界面导航便捷性、全渠道可访问性，从而加速用户采用和让用户喜爱。
客户体验众包保证
对用户体验展开众包测试，在高知特打造的快捷平台之上，提供灵活按需的测试服务，以及所需的效率工具、云设备实验室、专有IP和测试设施，方便快捷。
智能化测试
高知特将智能和自动化技术置于质量保证的核心，利用计算机认知技术和生命周期管理方法，实现自动化测试。
质量数据洞察
利用人工智能和机器学习技术，实现质量数据洞察，指导决策与行动。通过将质量数据分析技术整合到软件应用的全生命周期中，从而在早期检测并发现代码缺陷，针对性地进行测试优化。通过用户分析和洞察，也有助于现有业务流程的优化，帮助企业提升产品和服务体验。
自动化的业务流程测试
我们专门针对业务流程而设计的自动化技术，通过采用自然语言处理技术，利用专利算法，可以为企业自动生成测试用例。
敏捷自动化测试
高知特通过无脚本自动化测试解决方案，针对DevOps和敏捷环境，对移动和Web应用提供持续测试，实现敏捷开发中的持续集成、连续测试与持续交付。
机器人辅助测试
在物理与数字世界边缘，通过可配置机器人，为人机交互、机器与机器交互提供自动化辅助测试，助力物联网技术的应用。
合作伙伴
我们与世界领先的企业建立合作伙伴关系和战略联盟关系，扩展我们的服务范畴，从而为客户提供全面的解决方案。与世界领先企业展开战略联盟，使得我们能够为您的业务和IT挑战提供完整的解决方案。
欢迎咨询
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