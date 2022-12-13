质量与速度

高知特质量工程与保证服务，通过为企业打造所需的质量和速度，助力企业取得数字化的成功。

高知特质量工程与保证服务，已成功帮助了全球来自不同行业的 650 多家企业客户，是公认的质量保证与测试领域的领导者

通过自动化和智能测试服务提升质量，只是高知特整体质量工程与保证服务的开始。高知特质量工程与保证服务，透过一套全面的质量管理中心（QA Hub™），对企业的质量体系进行重新规划，为企业提供质量保证专有知识、创新的测试能力、深厚的行业领域知识，业界领先厂商组成的伙伴生态、以及活跃的社区论坛支持。跨越质量门槛，企业将可以打开更多的市场机会。