旅游与酒店行业 — 超个性化菜单服务

我们的解决方法

最终，这一餐饮巨头选择与高知特合作，通过端到端的智能化云端全渠道客服中心解决方案PapaCall实现订餐流程自动化。PapaCall解决方案基于一个中心化的订单运营模型，利用先进的分析技术提供基于客户历史偏好的超个性化菜单建议。在呼叫中心坐席方面，该方案采用了统一化的坐席桌面解决方案，将餐厅和电子商务系统集成在一起并实时同步，确保订单的准确性和处理效率。在75家门店为期两个月的试运行中，PapaCall高负荷呼叫处理流程成功帮助棒约翰节省了费用，提升了营业额。现在，棒约翰呼叫中心的所有接单员均使用这一集成系统来处理电话订单，按需进行个性化订单调整以及收款—所有操作都在一个屏幕上完成。