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零售
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零售行业瞬息万变，线上零售越来越占据主场。高知特研究显示，增长强劲的零售企业通常拥有更大的线上零售市场占比。数字零售时代已来。

高知特是《ISG ProviderLens™ 2021 年度零售软件服务提供商评估报告》的“领导者”

源自我们广泛的解决方案、专业的零售行业领域知识和附加价值创造能力，我们的零售数字化转型服务、平台迁移服务和托管服务获得高度评价。

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赋能消费品零售行业提升客户体验，创新服务方式，释放巨大价值

IDC针对消费行业当前的新消费体验模式开展研究，并展望零售行业的远期创新发展，总结行业趋势、挑战与新的价值。阅读IDC关于高知特的零售与消费品行业能力研究，了解我们如何帮助零售企业实施数字化体验战略。

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零售
技术专长

服务领域

百货公司

应对激烈的竞争态势和复杂的供应链环境，持续强化客户服务、增加企业利润、满足需求变化。

折扣店

优化商品经营规划、提高供应链效率、做好产品结构预测，提高顾客回头率。

超级市场

通过价格调整与优化、库存规划、新一代POS系统部署，全面提升顾客购物体验。

专业零售企业

通过新零售概念和解决方案，打通社交零售与门店销售，拥抱未来购物方式。

以结果为驱动

成功案例分享

跟上顾客需求变化步伐，拥抱今天，迎接未来。

成果

一家领先的消费品与零售企业

成果

一家领先的消费品与零售企业

为员工打造现代数字化的工作场所，并利用云实现70% 的固定资本支出节省。

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Implementing Microsoftâ s cloud-based Windows Virtual Desktop (WVD) solution and an enterprise mobile management (EMM) platform enabled one retail player to ensure business continuity, productivity and the employee experience during the COVID-19 crisis.

成果

一家全球大型回收平台公司

成果

一家全球大型回收平台公司

升级POS系统构架，提升顾客的门店购物体验，推动销售额增长。

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成果

一家美国领先的奢侈品零售企业

成果

一家美国领先的奢侈品零售企业

通过提供个性化购物体验，销售转化率提高了3倍。

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零售生态体系

解决方案

高知特零售行业服务与实践，助力零售企业迎接挑战，拥抱新机遇。

重构空间体验

创新商业空间体验，转型线下购物与互动方式，增强竞争优势。

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全渠道零售

每家零售企业由于情况不同，其全渠道策略也不同。基于顾客群体、竞争格局、实体资产和数字资产，零售企业应制定适合的全渠道路径，连接门店、线上、数字化营销、顾客关系管理系统，构建您独特的全渠道零售战略。

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零售经营，客户优先

商品零售，既是一门艺术，又是一门科学。它需要详尽的商品规划、合理的业务流程设计、先进的数据挖掘与分析能力、以及应对市场变化的灵活性。

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创新门店零售

通过采用数字化门店员工管理和工作任务管理解决方案，助力您创新门店购物体验，吸引顾客，提升顾客喜爱度，解决门店运营中的关键挑战，从而提升顾客服务满意度，预防存货非正常损失，改善后台运营效率。

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供应链管理

重新规划并设计您的供应链，提高供应链响应效率，实现顺畅无缝的、灵活的零售体验，满足全球化、实时在线购物需要。

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零售企业解决方案

无论是电子商务系统、POS系统、存货管理系统，还是系统运维优化，高知特运用深厚的零售服务专长和丰富的项目管理经验，助力零售企业打造高质量的数字化系统，实现成本与效益。

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分布式订单管理系统

通过实施全渠道商务战略，加速商品投放，加快投资回报。通过转型升级零售核心系统，实现线上线下全渠道多触点触达顾客，提高服务质量。

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《观点》

零售与消费品行业：软件定义体验

是否拥有快速软件开发与部署的能力，成为商业成功的关键。阅读文章，了解零售和消费品企业如何打造软件工程文化。

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软件推动零售体验打造

是否拥有快速软件开发与部署的能力，成为商业成功的关键。在这个充满挑战的时代，零售业尤其如此。我们为零售企业就如何打造业务软件开发能力提出六项心得与建议。

 

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复工后的安全场所打造：工厂、配送中心和零售门店

疫情过后，随着企业复工复产，人们回归正常购物，消费品和零售企业在重新开放之后，将面临哪些关键安全挑战，应如何成功应对？

 

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