零售
以结果为驱动
成功案例分享
跟上顾客需求变化步伐，拥抱今天，迎接未来。
零售生态体系
解决方案
高知特零售行业服务与实践，助力零售企业迎接挑战，拥抱新机遇。
重构空间体验
创新商业空间体验，转型线下购物与互动方式，增强竞争优势。
全渠道零售
每家零售企业由于情况不同，其全渠道策略也不同。基于顾客群体、竞争格局、实体资产和数字资产，零售企业应制定适合的全渠道路径，连接门店、线上、数字化营销、顾客关系管理系统，构建您独特的全渠道零售战略。
零售经营，客户优先
商品零售，既是一门艺术，又是一门科学。它需要详尽的商品规划、合理的业务流程设计、先进的数据挖掘与分析能力、以及应对市场变化的灵活性。
创新门店零售
通过采用数字化门店员工管理和工作任务管理解决方案，助力您创新门店购物体验，吸引顾客，提升顾客喜爱度，解决门店运营中的关键挑战，从而提升顾客服务满意度，预防存货非正常损失，改善后台运营效率。
供应链管理
重新规划并设计您的供应链，提高供应链响应效率，实现顺畅无缝的、灵活的零售体验，满足全球化、实时在线购物需要。
零售企业解决方案
无论是电子商务系统、POS系统、存货管理系统，还是系统运维优化，高知特运用深厚的零售服务专长和丰富的项目管理经验，助力零售企业打造高质量的数字化系统，实现成本与效益。
分布式订单管理系统
通过实施全渠道商务战略，加速商品投放，加快投资回报。通过转型升级零售核心系统，实现线上线下全渠道多触点触达顾客，提高服务质量。
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