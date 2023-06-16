智能流程自动化
聚焦：Cognizant Neuro® Business Processes
找到更快、更简单的方式来提供无缝体验
了解我们依托于 AI 技术的自动化平台如何加速数据集成和报告、大幅度提升效率，并彻底改变任何业务领域的流程。
Gooty Agraharam
IPA 全球负责人兼数字化业务运营 IPA 副总裁
Cognizant
服务
工作智能，释放无限潜力
高知特智能流程自动化服务与实践，为企业的流程自动化战略和部署，提供咨询服务、集成性解决方案、以及与厂商深度的合作关系价值。我们帮助企业开展自动化成熟度评估，提供相应的部署建议，从而加速企业的自动化技术采纳，交付业务成果。
实现速度、流程改进、与规模
智能自动化强调人与技术并重。我们的顾问团队将与企业客户一起，共同设计企业的流程自动化部署框架，从而确保计划的可持续性和规模化部署，与此同时，我们的顾问团队还帮助企业建立正确的运营模式和变革管理思维。凭借深厚的行业知识、丰富的服务能力、以及以数据为驱动的方法论，让我们能够帮助企业打造现代化的业务流程，交付卓越成果。
我们结合全面的技术视角和广泛深厚的跨行业领域知识，为企业提供全面且适合的解决方案，加快企业的数字化转型进程。我们通过数据洞察，助力企业规划一条轻松且快捷的自动化之旅。
重塑工作方式，实现数字化转型
只有在企业范围搭建全面的数字化运营能力，企业才能充分发挥智能流程自动化技术的优势，才能获得最佳业务成效。我们致力于通过自有和合作伙伴的解决方案，帮助企业端到端地优化流程，加速自动化技术的应用，打造灵活、更具韧性的运营模式。
通过利用行业化工具和加速器套件，我们帮助企业搭建未来平台，实现跨业务和运营部门的全民自动化。并通过低代码开发、任务抓取、流程发现、及跨流程的机器学习平台，赋能员工，让他们从繁杂工作中解脱，将重心放在推动业务创新上。
优化工作方式，提升业务成效
智能流程自动化是否成功取决于两个必要条件：适合的技术路线和流程合作伙伴的深入能力。我们通过为企业提供适合的、灵活定制化的解决方案，支持企业的数字化转型。我们的实施服务以交付高质量为目标，并结合变革管理服务帮助企业巩固自动化成果。
基于平台化的方法，我们将企业的关联技术进行集成，从而加速自动化采用，提升自动化成果，提高自动化的可复制性和可扩展性，确保流程弹性。我们提供参考框架、加速器套件、行业性工具，帮助企业加速价值实现。我们支持企业的全民开发策略，从小众目标群体到广泛的全民参与。
现代化的运营模式
企业的存在是为了服务客户需求，了解客户需求，并迅速满足需求。而高知特的存在，是为了服务您的企业目标。我们为您的自动化提供全面的外包管理服务，帮助您灵活管理流程创新，实现规模化部署，并通过提供专有IP资产、技术和灵活的人才供应模式，与您的IT和业务部门合作，帮助您交付创新。
我们为您的流程自动化项目提供文档记录、开发、部署和运维管理服务，以您的业务目标为导向。我们致力于提供可持续业务。
从传统 RPA 迈向大规模智能体自动化
在 UiPath Fusion 2025 大会上，Pearson Education 的 Venkat Bhaskara 与 Cognizant 的 Mariesa Coughanour 深度解析了组织如何超越传统自动化，拥抱智能、目标驱动的智能体。
在本视频中，了解有关变更管理、利益相关者优先级排序及技能升级的实战见解，并了解 Pearson Education 如何利用 AgentOps 重塑学生注册流程。
Cognizant 与合作伙伴共同破解自动化难题
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