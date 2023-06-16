智能自动化强调人与技术并重。我们的顾问团队将与企业客户一起，共同设计企业的流程自动化部署框架，从而确保计划的可持续性和规模化部署，与此同时，我们的顾问团队还帮助企业建立正确的运营模式和变革管理思维。凭借深厚的行业知识、丰富的服务能力、以及以数据为驱动的方法论，让我们能够帮助企业打造现代化的业务流程，交付卓越成果。

我们结合全面的技术视角和广泛深厚的跨行业领域知识，为企业提供全面且适合的解决方案，加快企业的数字化转型进程。我们通过数据洞察，助力企业规划一条轻松且快捷的自动化之旅。