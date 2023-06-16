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智能流程自动化
联系我们

AI 赋能的智能自动化

通过 AI 赋能的智能流程自动化 (IPA) 技术，企业可将流程、人员和数据洞察进行有机结合，从而以低成本的方式，实现突破性的业务运行模式和成效。
我们将业务和流程方面的专业底蕴与智能数字化、AI 赋能型平台相结合，帮助客户重新审视创造价值、开拓创新和取得发展的途径，从而优化业务运营。
连接人与数字技术，为业务增强动力

通过为企业提供业务与流程咨询服务、行业与技术专家服务、变革管理咨询服务，我们致力于帮助企业实现IPA技术的全部优势与潜力。

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聚焦：Cognizant Neuro® Business Processes 

找到更快、更简单的方式来提供无缝体验

了解我们依托于 AI 技术的自动化平台如何加速数据集成和报告、大幅度提升效率，并彻底改变任何业务领域的流程。

Gooty Agraharam，Cognizant 数字化业务运营 IPA 实践副总裁

Gooty Agraharam
IPA 全球负责人兼数字化业务运营 IPA 副总裁
Cognizant 

服务

工作智能，释放无限潜力

高知特智能流程自动化服务与实践，为企业的流程自动化战略和部署，提供咨询服务、集成性解决方案、以及与厂商深度的合作关系价值。我们帮助企业开展自动化成熟度评估，提供相应的部署建议，从而加速企业的自动化技术采纳，交付业务成果。

实现速度、流程改进、与规模

智能自动化强调人与技术并重。我们的顾问团队将与企业客户一起，共同设计企业的流程自动化部署框架，从而确保计划的可持续性和规模化部署，与此同时，我们的顾问团队还帮助企业建立正确的运营模式和变革管理思维。凭借深厚的行业知识、丰富的服务能力、以及以数据为驱动的方法论，让我们能够帮助企业打造现代化的业务流程，交付卓越成果。 

我们结合全面的技术视角和广泛深厚的跨行业领域知识，为企业提供全面且适合的解决方案，加快企业的数字化转型进程。我们通过数据洞察，助力企业规划一条轻松且快捷的自动化之旅。

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重塑工作方式，实现数字化转型

只有在企业范围搭建全面的数字化运营能力，企业才能充分发挥智能流程自动化技术的优势，才能获得最佳业务成效。我们致力于通过自有和合作伙伴的解决方案，帮助企业端到端地优化流程，加速自动化技术的应用，打造灵活、更具韧性的运营模式。

通过利用行业化工具和加速器套件，我们帮助企业搭建未来平台，实现跨业务和运营部门的全民自动化。并通过低代码开发、任务抓取、流程发现、及跨流程的机器学习平台，赋能员工，让他们从繁杂工作中解脱，将重心放在推动业务创新上。

优化工作方式，提升业务成效

智能流程自动化是否成功取决于两个必要条件：适合的技术路线和流程合作伙伴的深入能力。我们通过为企业提供适合的、灵活定制化的解决方案，支持企业的数字化转型。我们的实施服务以交付高质量为目标，并结合变革管理服务帮助企业巩固自动化成果。

基于平台化的方法，我们将企业的关联技术进行集成，从而加速自动化采用，提升自动化成果，提高自动化的可复制性和可扩展性，确保流程弹性。我们提供参考框架、加速器套件、行业性工具，帮助企业加速价值实现。我们支持企业的全民开发策略，从小众目标群体到广泛的全民参与。

现代化的运营模式

企业的存在是为了服务客户需求，了解客户需求，并迅速满足需求。而高知特的存在，是为了服务您的企业目标。我们为您的自动化提供全面的外包管理服务，帮助您灵活管理流程创新，实现规模化部署，并通过提供专有IP资产、技术和灵活的人才供应模式，与您的IT和业务部门合作，帮助您交付创新。 

我们为您的流程自动化项目提供文档记录、开发、部署和运维管理服务，以您的业务目标为导向。我们致力于提供可持续业务。

从传统 RPA 迈向大规模智能体自动化

在 UiPath Fusion 2025 大会上，Pearson Education 的 Venkat Bhaskara 与 Cognizant 的 Mariesa Coughanour 深度解析了组织如何超越传统自动化，拥抱智能、目标驱动的智能体。
对话参与者：Mariesa Coughanour 和 Venkat Bhaskara

在本视频中，了解有关变更管理、利益相关者优先级排序及技能升级的实战见解，并了解 Pearson Education 如何利用 AgentOps 重塑学生注册流程。

Cognizant 与合作伙伴共同破解自动化难题

窥见 AI 与自动化的未来

与 Cognizant 和 Automation Anywhere 携手前行，共同探索颠覆以往的智能体式流程自动化世界。

建立下一代自动化企业

与 Cognizant、Amgen 和 UIPath 共同探索未来，了解合规、效率和下一代技术如何带来切实成果。

专业认可

在 Everest Group 的 2025 年度智能流程自动化解决方案 PEAK Matrix® 评估中，Cognizant 被评为领导者

Cognizant 在 IPA 领域的实力已经获得了 Everest Group 的认可

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Peak Matrix 智能流程自动化奖项徽章
在 Everest Group 的 2024 年度智能流程自动化 PEAK Matrix® 评估中，Cognizant 被评为领导者

在 Everest Group 的 PEAK Matrix® 智能流程自动化服务评估中，Cognizant 连续五年占据领先地位。这体现了我们力求卓越的文化，也体现了我们对人才和技术投资的重视。

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Peak Matrix 智能流程自动化奖项徽章
Cognizant 在 2023 年度 Avasant 银行业务流程转型 RadarView 中被评为领导者

我们通过专业领域知识和面向未来的战略服务为金融机构提供支持，帮助他们实现银行卡支付、核心银行业务及风险与合规方面的运营工作现代化改造，因此获得了高度评价。

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2023 年度 Avasant 银行业务流程转型 RadarView 徽章

合作伙伴奖项

2025 年度 Microsoft 智能自动化合作伙伴

Cognizant 被评为 2025 年 Microsoft 智能自动化年度合作伙伴。这一成功突显了 Cognizant 在构建可扩展的自动化和 AI 解决方案方面的领先地位，并利用 Microsoft 技术栈促进了各行业的数字化转型。

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2025 年度 Microsoft 智能自动化年度合作伙伴徽章
Automation Anywhere 2023 年度合作伙伴

凭借使用新产品和生成式 AI 构建富有创意的解决方案，Cognizant 被评为北美年度创新解决方案合作伙伴。

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Automation Anywhere 2023 年度合作伙伴徽章
2023 年度 Microsoft 智能自动化合作伙伴

凭借在基于 Microsoft Power Platform 技术的客户解决方案创新与实施方面的卓越表现，Cognizant 被评为 Microsoft 全球年度 IA 合作伙伴。

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2023 年度 Microsoft 智能自动化合作伙伴徽章
UiPath 2022 — BPO 和托管服务年度最佳合作伙伴

Cognizant 获得双重奖项：业务流程外包 (BPO) 和托管服务 (MS) 年度全球合作伙伴奖，以及 BPO / MS 年度区域（美洲）合作伙伴奖。这两个奖项都彰显了 Cognizant 使用 UiPath 产品为我们的客户扩展数字业务运营的成功。

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UiPath logo
荣获SS & C Blue Prism 2023 — 区域最佳实践和应用合作伙伴

Cognizant 被授予亚太地区 GSI 年度最佳实践和应用合作伙伴奖。该奖项基于我们为客户提供智能自动化咨询与解决方案，在加速企业数字化转型，优化企业运营、竞争和创新方式方面带来的专业知识与应用的认可。

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SS & C Blue Prism 2023 — 区域最佳实践和应用合作伙伴徽章
2021年度Workto战略合作伙伴大奖

高知特在帮助企业全面实现自动化方面，展示出的卓越的交付能力和行业经验，荣膺Workato的认可。

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2021 年度 Workto 战略合作伙伴大奖徽章
2021年度UiPath全球最具增长力合作伙伴大奖

高知特在积极推广UiPath的产品、解决方案和能力，帮助客户规模化部署自动化项目方面，获“领导者”称号。

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UiPath logo
最新洞察发布

洞察

博客文章

未来的抵押贷款工厂：借助 AI 和自动化扩大贷款规模

打造更智能、可扩展、以客户为中心的抵押贷款业务。阅读本文，获得一份务实的路线图，助力企业在为高级 AI 功能做好准备的同时释放即时价值。

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深蓝色抽象图中的波浪圆

博客文章

集成生成式 AI 的实用技巧

自动化与生成式 AI 的世界交相融合，提供非凡的业务流程改进。在这篇文章中，来自 Cognizant 自动化业务部的 Mariesa Coughanour 探讨了成功集成这些技术的要点。

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报告

充分发挥 IPA 投资的价值

为了充分发挥智能自动化投资的价值，首先要全面衡量总体拥有成本 (TCO)。

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graphic swirls in shades of blue and green

博客文章

可持续发展领域排名第一的技术：智能自动化

根据我们最近的 Deep Green 研究，对于企业如何成为可持续发展领域的领导者，满足变幻莫测的世界的要求，存在一条清晰的道路。

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An eco-building greenhouse

白皮书

数字化流程赋能卓越体验打造

在体验为王时代，流程自动化所实现的速度、智能和流畅性，成为企业打造体验方面显著的竞争优势。

阅读白皮书
woman checking something on tablet

报告

扩大智能自动化

将智能自动化应用到战略和员工工作方式中的组织获得了卓越的业务成果。

阅读研究报告
An eco-building greenhouse

博客文章

远程办公是否已经成为创新的绊脚石？还没那么快…

一项研究引发了热议，但如果审视研究结果的时间轴，其影响力会大幅度降低。

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探索其他业务流程服务

现代 BPS

探索我们的现代业务流程服务

Neuro Business Processes

这种自动化解决方案，旨在简化并加速企业的自动化和 AI 采用。

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