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生命科学
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生命科学企业以改善患者预后为愿景，在加速药品上市、控制管理成本和应对法规监管要求的推动下，迫切需要通过拥抱创新、加速转型来实现突破。将数字化转型整合到企业整体发展战略中，有助于生命科学企业推动成果转化，从而打造更智能、更敏捷、更高效的企业。

技术专长

服务领域

医疗器械企业

助力医疗器械企业实施数字化战略，优化运营效率，不断提升产品研发速度，加快市场投放，服务以患者为中心的使命目标，提高盈利。

制药与生物科技企业

利用智能数字平台、云、数据、自动化和人工智能开发更安全、更有效和负担得起的药物并改善患者治疗效果。

Everest 集团将高知特评为生命科学运营服务领先供应商

该报告将高知特评为生命科学行业运营服务的领先供应商，并肯定了我们在市场影响力，以表彰我们对业务现代化的承诺。

阅读报告
Everest 集团
高知特收购TQS集成。

与TQS一起，我们将利用数据加速数字化转型，以改善整体的制造运营。

阅读新闻稿
TQS integration data intelligence
以结果为驱动

成功案例分享

借助于数字化解决方案，我们助您交付更精准的患者预后。

成果

一家大型生命科学企业

成果

一家大型生命科学企业

通过机器人流程自动化技术，提高运营效率及生产质量。

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people looking at a tablet

成果

Sensyne COVID-19应用程序在16天内完成

成果

Sensyne COVID-19应用程序在16天内完成

为用户记录症状和健康风险，让每一秒都有意义。

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woman wearing a mask looking at phone

成果

一家全球领先的制药企业

成果

一家全球领先的制药企业

利用 AI 提升针对医药市场份额的分析技术能力。

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team meeting

成果

一家大型医疗器械制造企业

成果

一家大型医疗器械制造企业

重新设计创收体系，加快创收周期回转。

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bar graph on a tablet
生命科学生态体系

解决方案

智能一体化解决方案，为药企在数字时代的转型助力。

我们的信息服务致力于辅助药物发现工作以提高效率和治疗成果。我们的服务包括：流程优化和咨询服务、实验室自动化服务、生物标志物研究、流程外包等，覆盖药物发现的全生命周期。

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利用最新数字化技术，我们的服务将助力您实现临床试验工作流程自动化，节省大量人力，并推动整个药品开发的效率提升。

我们的行业与技术专家提供以下服务:

  • 优化流程效率。
  • 整合平台和流程，提高临床试验过程的敏捷性。
  • 基于项目、数量及结果的定价付费模式，合理规划预算。 
  • 促进合作伙伴和利益相关方的信息共享，提升决策效率。
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生命科学行业需要管理来自全球不同市场的法规合规，管理成本高昂且管理工作相当复杂。我们的合规解决方案将助您高效执行不同市场行业标准。我们提供独立验证服务、合规应用程序开发服务、以及我们在信息安全管理、系统验证、电子记录与签名等方面都有积累最佳实践经验与知识分享。

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确保药品和生物科技产品的安全性，一直是生命科学行业的首要课题。通过对不同数据源的安全性数据进行实时采集和整合，我们助力生命科学企业应对这一挑战。

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受委托管理与医保支付方的交互，满足他们的切实需求。我们的委托管理解决方案提供包括价格管理、配方管理及合规管理等全面的技术服务，通过战略规划和数字技术手段，帮助您管理医保各类细节，推动效率提升。

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在供应链管理中，实现端到端的可视性对企业来说极为重要。我们的设计框架，将有助您对当前供应链的有效性进行全面评估，打磨关键指标。利用数据，我们致力于设计并实施贴合您需求的供应链战略。

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我们的生命科学制造技术服务，由Zenith Technologies和TQS集成，提供技术支持，专注于速度与价值创造，并利用长期战略助力生命科学企业实现制造4.0。通过对自动化技术、MES和数字技术解决方案的采用，我们从项目构想到项目交付为生命科学企业提供全制造生命周期的技术服务。我们的端到端智能工厂解决方案，将信息技术IT系统与运营技术OT系统融合贯通，助力生命科学企业构建以数据为驱动的智能决策体系。

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生命科学行业的营销人员通常要面对大规模的受众触达，并进而需要针对受众个体传播有说服力的个性化内容。高知特商业与技术专家团队，通过利用先进创意和数字化技术手段，帮助您实现精准投放。

我们在您的销售与营销全生命周期中为您提供协助，包括推广渠道评估、客户关系管理系统选型和基于云的服务等。

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产品与平台

高知特研究者共享平台

连接全球不同地点的发起人、研究中心、技术提供方，共享临床试验信息，统一工作流程标准，加速临床试验。

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doctor using a tablet
高知特® 临床数据分析平台

利用数据和分析技术，加速决策，加快新药推向市场速度。

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doctor pointing at a monitor
商业洞察

最新洞察

《高知特期刊》

在疫情时代中管理人员：前线的经验教训

尽管疫情时代封锁，Cytiva 仍能满足激增的需求。新的工作方式将对公司为客户服务和作为一个团队一起运作的能力产生持久的积极影响。

阅读文章

《观点》

创建以患者为中心的分散式临床试验的四个技巧

在设计远程试验时，尽早从小规模开始，重点不是技术，而是关注每个患者和每个试验的具体需求。

浏览全文
four-tips-to-create-patient-centric-decentralized-clinical-trials_Banner

白皮书

生命科学领域的未来工作：数字化加速治愈

疫情时代加剧了生命科学行业的变革，数字技术已从战略重点转变为

运营必要。

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领创思维

最新洞见

临床试验体验需要以患者为中心

实现以患者为中心的临床试验不仅需要简化参与者的体验，还需要研究人员、研究人员和赞助商的体验，以确保试验吸引并保持患者的参与。

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it-takes-a-village-to-humanize-the-clinical-trial-experience_Banner
生命科学如何在满足市场需求的同时转向制造 4.0

以下是生命科学组织可以通过四种方式快速且经济高效地实现制造 4.0 的好处，同时仍将治疗推向市场。

阅读更多
PEAK Matrix®  2021年Veeva服务提供商

Everest 集团在其 PEAK Matrix® 2021报告中，将高知特评为Veeva服务提供商的领先供应商该报告强调了高知特在这一领域的许多优势，包括我们的数据丰富和迁移能力。

阅读报告
Everest集团 PEAK Matrix® 2021年度药物警戒与投诉管理服务评估报告

该报告将高知特评为生命科学行业提供药物警戒与投诉管理服务的领先供应商，并肯定了我们在市场影响力、愿景和服务能力方面的突出成绩。

阅读报告
生命科学行业数字化服务领域客户信任的伙伴

Everest集团在其 PEAK Matrix® 2021年生命科学行业数字化服务评估报告中，将高知特评为领先的供应商，并特别肯定了我们在生物制药和医疗器械领域，所拥有的远大的使命愿景、专业的思想领导力、长久可持续的客户服务能力。

阅读报告
高知特临床试验共享研究者平台

突发全球新冠疫情改变了药物临床试验的格局，高知特临床试验共享研究者平台(SIP)为制药企业，应对当下疫情挑战提供了方向，帮助发起人连接研究资源，为临床研究者提供更好的试验服务与体验。

阅读手册
生命科学行业管理团队

管理团队

Avi Kulkarni

SVP Life Sciences Strategic Business Unit Head

Gaurav Marya

Strategic Business Unit Head & Business Unit Integration Lead, Life Sciences

Bryan Hill

VP, Digital Health & Innovation, Life Sciences

Pritam Raut

Strategic Business Unit Head & Client Partner

Kavitha Lokesh

VP, Life Sciences

Vyom Bhuta

Strategic Business Unit Head, Life Sciences

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