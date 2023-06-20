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生命科学
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服务领域

医疗器械

助力企业实施生命科学技术、数字化战略，优化运营效率，不断提升产品研发速度，加快市场投放，服务以患者为中心的使命目标，提高盈利。

制药与生物科技

利用生成式 AI、智能数字平台、云和数据，开发更安全、更有效、更经济的药物，帮助改善患者预后。

为什么选择 Cognizant？

在帮助生命科学企业应对业内迫在眉睫的挑战方面，Cognizant 独具优势。我们与您携手合作，擘画愿景并推动愿景落地，助力您推动科学进步、改善患者疗效、实现价值最大化。

我们致力于引领行业创新，并在生成式 AI 领域投入了 10 亿美元资金。

100%

的顶尖全球药企都是 Cognizant 的客户

顶尖药企
9/10

的顶尖生物科技公司信赖我们

顶尖生物科技公司信赖我们
13/15

的顶尖医疗器械公司依赖我们的专业知识

医疗器械公司信赖我们

产品与平台

利用 Cognizant 临床系统连接器，简化临床试验

Cognizant 的临床系统连接器创建了一个集中的数据与记录传输平台，从而简化了临床试验流程。

高知特临床试验共享研究者平台

这一平台无缝连接临床试验的申办方、各大研究中心以及技术服务提供商，充分运用前沿生命科学技术，打破地域限制，实现远程高效协作，从而显著加速临床试验进程。

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doctor using a tablet
健康科学创新中心

探索突破性解决方案、协作平台与前沿科技，引领健康与生命科学的未来变革。

了解更多关于中心的信息
生命科学生态体系

针对性解决方案

智能一体化解决方案，为药企在数字时代的转型助力。

加快推进以人为本、以实践为导向、以敏捷方法为基础的数字医疗解决方案。

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现代业务流程服务能够帮助生命科学技术客户加速增长。

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我们的信息服务致力于辅助药物发现工作以提高效率和治疗成果。我们的服务包括：流程优化和咨询服务、实验室自动化服务、生物标志物研究、流程外包等，覆盖药物发现的全生命周期。

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利用最新数字化技术，我们的服务将助力您实现临床试验工作流程自动化，节省大量人力，并推动整个药品开发的效率提升。

我们的行业与技术专家提供以下服务:

  • 优化流程效率
  • 整合平台和流程，提高临床试验过程的敏捷性
  • 基于项目、数量及结果的定价付费模式，合理规划预算
  • 促进合作伙伴和利益相关方的信息共享，提升决策效率
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生命科学行业需要管理来自全球不同市场的法规合规，管理成本高昂且管理工作相当复杂。我们的合规解决方案将助您高效执行不同市场行业标准。我们提供独立验证服务、合规应用程序开发服务、以及我们在信息安全管理、系统验证、电子记录与签名等方面都有积累最佳实践经验与知识分享。

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确保药品和生物科技产品的安全性，一直是生命科学行业的首要课题。通过对不同数据源的安全性数据进行实时采集和整合，我们助力生命科学企业应对这一挑战。

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受委托管理与医保支付方的交互，满足他们的切实需求。我们的市场管理解决方案可帮助您满足一系列复杂要求，包括协商价格折扣、处方维护和合规跟踪。我们以提高效率和降低成本的策略，通过数字技术帮助您管理每一个细节。

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我们的生命科学制造技术服务，由Zenith Technologies和TQS集成，提供技术支持，专注于速度与价值创造，并利用长期战略助力生命科学企业实现制造4.0。通过对自动化技术、MES和数字技术解决方案的采用，我们从项目构想到项目交付为生命科学企业提供全制造生命周期的技术服务。我们的端到端智能工厂解决方案，将信息技术IT系统与运营技术OT系统融合贯通，助力生命科学企业构建以数据为驱动的智能决策体系。

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生命科学行业的营销人员通常要面对大规模的受众触达，并进而需要针对受众个体传播有说服力的个性化内容。高知特商业与技术专家团队，通过利用先进创意和数字化技术手段，帮助您实现精准投放。

我们在您的销售与营销全生命周期中为您提供协助，包括推广渠道评估、客户关系管理系统选型和基于云的服务等。

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我们如何帮助类似于您这样的组织实现转型

挑战

一家领先的生命科学公司在业务剥离后，需要完全重建 IT 架构，这给他们带来了实现运营独立性的严峻挑战。在缺乏旧版系统或文档的情况下，要支撑跨越 90 个国家和地区、拥有 1.9 万名员工的运营工作，进度延误与业务中断风险巨大。为确保顺利过渡，该公司与 Cognizant 合作，设计并实施了现代化的 IT 环境，依托 Cognizant 经验证的专业实力，实现大规模的复杂转型。

成功亮点
  • 运营成本节省 1,200 万美元
  • 12 个月内完成覆盖 90 个国家/地区的全球 IT 环境建设
  • 从第一天起即实现 100% 的 SLA 与基础设施可用性
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挑战

这家全球制药领导者此前深受碎片化支持模式的困扰，其服务由遍布三大洲的 32 家合作伙伴提供。脱节的流程、陈旧的 SLA 及薄弱的治理导致成本不可控，并拖慢了技术采用速度。升级、迁移和收购带来的工单量激增，进一步加剧了运营压力，损害了终端用户体验与生产力。为解决上述问题，该公司与 Cognizant 合作，标准化服务流程、实现技术现代化，并构建了数字化办公空间，旨在提升效率并支持混合办公模式。

成功亮点
  • 用户联系比率降低 45%
  • 通过主动及快速响应，最终用户生产力提升 20%
  • 客户满意度评分始终保持在 96% 以上
阅读完整案例
挑战

由于流程复杂性高且不一致，这家领先生物科技公司在临床试验可行性方面遇到挑战。多个系统的使用使得调查问卷缺乏标准化，导致研究中心利益相关者和内部团队效率低下。为了优化运营，Roche 实施了 Cognizant 的共享研究者平台 (SIP)，旨在建立一套标准化方法，提高各个治疗领域的效率。

成功亮点
  • 可行性调查问卷的平均完成时间减少 36%
  • 完成时间缩短至平均每月四天，在该公司创下了新纪录
  • 利用经优化的可行性调查问卷，他们省出了更多时间去解决特定于研究的关键主题
阅读完整案例

顶尖行业分析师一致给予我们高度认可

顶尖生命科学行业分析师一致将 Cognizant 评为杰出行业领导者。


在 Avasant 2026 年生命科学数字服务 RadarView™ 中荣获“领导者”称号


在 Everest Group 的 2025 年度生命科学企业应用平台服务 PEAK Matrix® 评估中被评为领导者


在 2025 年度 Avasant Veeva 数字化服务 RadarView™ 中荣获“领导者”称号

敬请访问 Cognizant 奖项页面，了解详情

最新研究报告

AI 生命科学领域的应用：把握万亿美元机遇
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我们的研究表明，AI 有望创造超过 1 万亿美元的经济价值。生命科学公司若能先人一步，将 AI 打造成新的增长引擎，就能在竞争中占据先机，获得可观的市场份额。

两名医生正通过 SIP 支持的
AI 如何重塑生命科学领域的消费者互动
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戴着口罩玩手机的女士

最新洞见

智能技术与流程协同推进远程临床试验协作

Cognizant 和 Australian Teletrial Program 以展示案例研究和技术成果的方式，共同致力于推动在全澳大利亚实现更公平、更普惠的社区远程临床试验网络。

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一位生命科学医疗专业人员正通过笔记本电脑进行视频直播讲解
与科学发展同步的高效教育服务

探索智能体式 AI 系统在医疗事务领域的对外教育中的应用价值。

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3D 分子结构，展示了原子之间的连接
为药企选择适当的 CRM

Veeva 与 Salesforce 之间长达十余年的合作关系正式画上句号，这无疑是生命科学行业的一个重要转折点。然而，旧篇章的结束，或许正是您的组织开启颠覆性新篇章的契机。

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一位女士的侧面像，脸上有彩色的数字线条
医疗科技行业如何克服 AI 应用中的主要挑战

在近期与微软合作开展的一次调研中，我们发现了医疗科技组织的决策者将对 AI 的热切期待转化为行动时面临着一系列严峻挑战。

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量化生成式 AI 对商业生命科学领域的影响力

Cognizant 凭借合作伙伴生态为定制化解决方案注入强大动力

我们拥有由 4,850 多名产品专家组成的合作伙伴生态，无论您从事哪个细分市场，都能为您甄选和开发理想解决方案。

管理团队

Mohammad Haque

生命科学及美洲区高级副总裁兼首席商务官

Mohammad Haque 头像照片
Gaurav Marya

生命科学高级副总裁兼战略业务部主管

Gaurav Marya 头像照片
Bryan Hill

战略与创新副总裁，健康科学首席数据官

Bryan Hill 头像照片
Kavitha Lokesh

副总裁，生命科学研发与商业 ISG 全球主管

Kavitha Lokesh 头像照片
Pritam Raut

战略业务部主管兼客户合伙人

Pritam Raut 头像照片
Nitin Raizada

全球生命科学副总裁兼咨询主管

Nitin Raizada 头像
Shabbir Mejevdiwala

副总裁，战略业务部负责人

Shabbir Mejevdiwala 头像
Vivek Gupta

副总裁，战略业务部负责人

Vivek Gupta 头像
Pankaj Kumar

副总裁，战略业务部负责人

Pankaj Kumar 头像

把握前沿科技，探索生命科学

Cognizant 数字化服务愿与您携手并进，在生命科学领域开拓全新可能。

欢迎咨询我们的数字化技术服务与能力。

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