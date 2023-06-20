在帮助生命科学企业应对业内迫在眉睫的挑战方面，Cognizant 独具优势。我们与您携手合作，擘画愿景并推动愿景落地，助力您推动科学进步、改善患者疗效、实现价值最大化。

我们致力于引领行业创新，并在生成式 AI 领域投入了 10 亿美元资金。