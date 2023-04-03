生命科学
以结果为驱动
成功案例分享
借助于数字化解决方案，我们助您交付更精准的患者预后。
生命科学生态体系
解决方案
智能一体化解决方案，为药企在数字时代的转型助力。
我们的信息服务致力于辅助药物发现工作以提高效率和治疗成果。我们的服务包括：流程优化和咨询服务、实验室自动化服务、生物标志物研究、流程外包等，覆盖药物发现的全生命周期。
利用最新数字化技术，我们的服务将助力您实现临床试验工作流程自动化，节省大量人力，并推动整个药品开发的效率提升。
我们的行业与技术专家提供以下服务:
- 优化流程效率。
- 整合平台和流程，提高临床试验过程的敏捷性。
- 基于项目、数量及结果的定价付费模式，合理规划预算。
- 促进合作伙伴和利益相关方的信息共享，提升决策效率。
生命科学行业需要管理来自全球不同市场的法规合规，管理成本高昂且管理工作相当复杂。我们的合规解决方案将助您高效执行不同市场行业标准。我们提供独立验证服务、合规应用程序开发服务、以及我们在信息安全管理、系统验证、电子记录与签名等方面都有积累最佳实践经验与知识分享。
确保药品和生物科技产品的安全性，一直是生命科学行业的首要课题。通过对不同数据源的安全性数据进行实时采集和整合，我们助力生命科学企业应对这一挑战。
受委托管理与医保支付方的交互，满足他们的切实需求。我们的委托管理解决方案提供包括价格管理、配方管理及合规管理等全面的技术服务，通过战略规划和数字技术手段，帮助您管理医保各类细节，推动效率提升。
在供应链管理中，实现端到端的可视性对企业来说极为重要。我们的设计框架，将有助您对当前供应链的有效性进行全面评估，打磨关键指标。利用数据，我们致力于设计并实施贴合您需求的供应链战略。
我们的生命科学制造技术服务，由Zenith Technologies和TQS集成，提供技术支持，专注于速度与价值创造，并利用长期战略助力生命科学企业实现制造4.0。通过对自动化技术、MES和数字技术解决方案的采用，我们从项目构想到项目交付为生命科学企业提供全制造生命周期的技术服务。我们的端到端智能工厂解决方案，将信息技术IT系统与运营技术OT系统融合贯通，助力生命科学企业构建以数据为驱动的智能决策体系。
生命科学行业的营销人员通常要面对大规模的受众触达，并进而需要针对受众个体传播有说服力的个性化内容。高知特商业与技术专家团队，通过利用先进创意和数字化技术手段，帮助您实现精准投放。
我们在您的销售与营销全生命周期中为您提供协助，包括推广渠道评估、客户关系管理系统选型和基于云的服务等。
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