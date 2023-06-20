生命科学
为什么选择 Cognizant？
在帮助生命科学企业应对业内迫在眉睫的挑战方面，Cognizant 独具优势。我们与您携手合作，擘画愿景并推动愿景落地，助力您推动科学进步、改善患者疗效、实现价值最大化。
我们致力于引领行业创新，并在生成式 AI 领域投入了 10 亿美元资金。
产品与平台
生命科学生态体系
针对性解决方案
智能一体化解决方案，为药企在数字时代的转型助力。
加快推进以人为本、以实践为导向、以敏捷方法为基础的数字医疗解决方案。
现代业务流程服务能够帮助生命科学技术客户加速增长。
我们的信息服务致力于辅助药物发现工作以提高效率和治疗成果。我们的服务包括：流程优化和咨询服务、实验室自动化服务、生物标志物研究、流程外包等，覆盖药物发现的全生命周期。
利用最新数字化技术，我们的服务将助力您实现临床试验工作流程自动化，节省大量人力，并推动整个药品开发的效率提升。
我们的行业与技术专家提供以下服务:
- 优化流程效率
- 整合平台和流程，提高临床试验过程的敏捷性
- 基于项目、数量及结果的定价付费模式，合理规划预算
- 促进合作伙伴和利益相关方的信息共享，提升决策效率
生命科学行业需要管理来自全球不同市场的法规合规，管理成本高昂且管理工作相当复杂。我们的合规解决方案将助您高效执行不同市场行业标准。我们提供独立验证服务、合规应用程序开发服务、以及我们在信息安全管理、系统验证、电子记录与签名等方面都有积累最佳实践经验与知识分享。
确保药品和生物科技产品的安全性，一直是生命科学行业的首要课题。通过对不同数据源的安全性数据进行实时采集和整合，我们助力生命科学企业应对这一挑战。
受委托管理与医保支付方的交互，满足他们的切实需求。我们的市场管理解决方案可帮助您满足一系列复杂要求，包括协商价格折扣、处方维护和合规跟踪。我们以提高效率和降低成本的策略，通过数字技术帮助您管理每一个细节。
我们的生命科学制造技术服务，由Zenith Technologies和TQS集成，提供技术支持，专注于速度与价值创造，并利用长期战略助力生命科学企业实现制造4.0。通过对自动化技术、MES和数字技术解决方案的采用，我们从项目构想到项目交付为生命科学企业提供全制造生命周期的技术服务。我们的端到端智能工厂解决方案，将信息技术IT系统与运营技术OT系统融合贯通，助力生命科学企业构建以数据为驱动的智能决策体系。
生命科学行业的营销人员通常要面对大规模的受众触达，并进而需要针对受众个体传播有说服力的个性化内容。高知特商业与技术专家团队，通过利用先进创意和数字化技术手段，帮助您实现精准投放。
我们在您的销售与营销全生命周期中为您提供协助，包括推广渠道评估、客户关系管理系统选型和基于云的服务等。
我们如何帮助类似于您这样的组织实现转型
顶尖行业分析师一致给予我们高度认可
顶尖生命科学行业分析师一致将 Cognizant 评为杰出行业领导者。
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