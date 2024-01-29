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关于高知特

高知特中国

在高知特，我们致力于帮助企业和组织通过获得洞察力与见解，从而预测客户需求，即时采取下一步行动。他们从而实现每个现代化企业都在追求的目标：在瞬息万变之中领先市场一步。同时，我们也帮助企业利用数字化技术实现日常业务所需，打造贴合市场需求的业务。作为企业的数字化合作伙伴，我们聚焦于物联网、人工智能、软件工程和云技术，助力企业的转型与变革。

管理

我们的团队

Tony Pan

中国区总经理

Mukul Chaba

中国区交付总经理

我们的工作与众多知品牌的信赖离不开

357,600

全球员工数

$21.1B

年收入 (美元)

#605

Forbes Global 2000

在过去的30年之余，我们已与遍布世界各地的知名企业品牌建立起深厚的合作关系。

全球前30大制药公司中的30家

欧洲前10大银行中的9家

前10大媒体中的9家媒体

前25大医疗保险公司中的20家

我们的工作

我们利用全球丰富的专业知识与经验，帮助企业迎接挑战，感知趋势，超越竞争。

转型体验

打造超个性化的体验，提升便捷性，创造美好体验感受，与用户建立快速连接，从而推动企业增长，提升品牌美誉度。

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重塑流程设计

了解如何通过流程自动化和数字化技术，帮助您的企业迎接瞬息万变的市场变化，实现业务所需的敏锐洞察力、精准性和敏捷性。

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打造现代化的技术内核

与世界保持同步，为明天做好准备，通过云化的平台和敏捷的软件开发能力，打造灵活的技术内核，解锁企业的全部价值。

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在日常经营活动之余，企业应时刻看向下一个最佳行动方向，在业务关键时刻以洞悉万变之力，精准预判、敏捷行动。

我们的企业文化和价值观

我们相信，每个团队成员都是企业文化创造的一份子，让我们共同致力卓越成果。

我们的价值所在

我们通过科技的构想、部署和实施，帮助企业时刻与世界同步。

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我们的信念

环境保护和履行社会责任是我们始终践行的社会使命，它也将体现在我们的日常经营活动和商业设计中。

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我们是谁

每天，我们全球各地的员工都在致力于为客户、社区、工作团队创造价值。

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我们的行为准则

我们珍视不同和独特性，尊重每个人的独特声音和背景，我们相信，多样化和包容型的企业文化将帮助我们更好地发展，并能够惠及到每个人。

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我们的成长故事

高知特连续五年荣膺中国杰出雇主奖

1月18日，高知特被Top Employers Institute评为2024中国杰出雇主，高知特已连续五年获此荣誉。再次获奖表明高知特始终如一的致力于为员工提供卓越的工作环境，打造企业活力，丰富员工福利以及以行业最佳人力资源标准为准绳构建人力资源体系。同时，这也是评选机构对高知特始终以促进员工职业生涯蓬勃发展和人才培养为使命的努力成果的高度认可。

崔雪飞 , 项目经理 - 数字化流程管理

“高知特非常重视员工的个人成长，同时拥有良好的企业文化，稳定舒适的工作环境，让员工有很强的归属感。高知特注重凝聚力与团结力，这让我意识到自己在团队力量的帮助下是多么的强大，可以在工作上跨越一切障碍。高知特提供了一个很棒的学习平台，帮助我积淀了行业知识，也同时提升了我的管理能力以及和客户沟通技能。”

刘洋, 项目经理

“高知特人性化的管理方式和国际化的团队协作的工作氛围，让我得到很大的成长和锻炼，丰富了我的业务视野，全方位提升了沟通能力。在领导的支持和鼓励下我能勇于接受各项挑战，积极地帮助客户解决痛点和问题，我很享受过去7年我在高知特工作经历。”

中国办事处

欢迎咨询

我们致力于帮助您准确预测市场需求，即时采取下一步行动。

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