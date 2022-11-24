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关于高知特

高知特中国

 

在高知特，我们致力于帮助企业和组织通过获得洞察力与见解，从而预测客户需求，即时采取下一步行动。他们从而实现每个现代化企业都在追求的目标：在瞬息万变之中领先市场一步。同时，我们也帮助企业利用数字化技术实现日常业务所需，打造贴合市场需求的业务。作为企业的数字化合作伙伴，我们聚焦于物联网、人工智能、软件工程和云技术，助力企业的转型与变革。

管理

我们的团队

Jeanie Wong

大中华区总经理

Tony Pan

中国区总经理

Mukul Chaba

中国区交付总经理

我们的工作与众多知品牌的信赖离不开

355,300

全球员工数

$19.4B

年收入 (美元)

#194

《财富》2022年度美国500强排行榜

在过去的25年之余，我们已与遍布世界各地的知名企业品牌建立起深厚的合作关系。

全球前30大制药公司

欧洲前10大银行中的9家

前10大互联网公司中的6家

前25大医疗保险公司中的23家

我们的工作

我们利用全球丰富的专业知识与经验，帮助企业迎接挑战，感知趋势，超越竞争。

转型体验

打造超个性化的体验，提升便捷性，创造美好体验感受，与用户建立快速连接，从而推动企业增长，提升品牌美誉度。

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重塑流程设计

了解如何通过流程自动化和数字化技术，帮助您的企业迎接瞬息万变的市场变化，实现业务所需的敏锐洞察力、精准性和敏捷性。

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打造现代化的技术内核

与世界保持同步，为明天做好准备，通过云化的平台和敏捷的软件开发能力，打造灵活的技术内核，解锁企业的全部价值。

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在日常经营活动之余，企业应时刻看向下一个最佳行动方向，在业务关键时刻以洞悉万变之力，精准预判、敏捷行动。

我们的企业文化和价值观

我们相信，每个团队成员都是企业文化创造的一份子，让我们共同致力卓越成果。

我们的价值所在

我们通过科技的构想、部署和实施，帮助企业时刻与世界同步。

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我们的信念

环境保护和履行社会责任是我们始终践行的社会使命，它也将体现在我们的日常经营活动和商业设计中。

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我们是谁

每天，我们全球各地的员工都在致力于为客户、社区、工作团队创造价值。

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我们的行为准则

我们珍视不同和独特性，尊重每个人的独特声音和背景，我们相信，多样化和包容型的企业文化将帮助我们更好地发展，并能够惠及到每个人。

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我们的成长故事

崔雪飞 , 项目经理 - 数字化流程管理

“高知特非常重视员工的个人成长，同时拥有良好的企业文化，稳定舒适的工作环境，让员工有很强的归属感。高知特注重凝聚力与团结力，这让我意识到自己在团队力量的帮助下是多么的强大，可以在工作上跨越一切障碍。高知特提供了一个很棒的学习平台，帮助我积淀了行业知识，也同时提升了我的管理能力以及和客户沟通技能。”

刘洋, 项目经理

“高知特人性化的管理方式和国际化的团队协作的工作氛围，让我得到很大的成长和锻炼，丰富了我的业务视野，全方位提升了沟通能力。在领导的支持和鼓励下我能勇于接受各项挑战，积极地帮助客户解决痛点和问题，我很享受过去7年我在高知特工作经历。”

中国办事处

欢迎咨询

我们致力于帮助您准确预测市场需求，即时采取下一步行动。

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