高知特中国

在高知特，我们致力于帮助企业和组织通过获得洞察力与见解，从而预测客户需求，即时采取下一步行动。他们从而实现每个现代化企业都在追求的目标：在瞬息万变之中领先市场一步。同时，我们也帮助企业利用数字化技术实现日常业务所需，打造贴合市场需求的业务。作为企业的数字化合作伙伴，我们聚焦于物联网、人工智能、软件工程和云技术，助力企业的转型与变革。