我们是 AI Builder

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跨越 AI 炒作，直达真实的商业成果

在受访企业中，多达 91% 的公司预计将增加 AI 预算。然而，如果 AI 无法理解您组织的运作方式，它就无法交付真正的商业价值。正是那些定义了工作流的独特情境 — 您的目标、政策、流程、角色和系统，才让 AI 从一种技术能力转变为一种竞争优势。

作为一家定位为“AI Builder”的公司，我们将这些特定的业务情境融入全栈定制化的智能体解决方案与平台化服务中，支持您在业务环境中大规模落地。由此，AI 将告别“信息孤岛”状态，开始产出可衡量的成果。

的企业意识到，其 AI 抱负与实际能力之间存在断层。AI 的大规模落地要求驾驭集成、治理、数据就绪、合规性以及 ROI，在这些错综复杂的中间环节中，企业既有可能创造价值，也有可能损失价值。

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63%

情境感知型 AI 推动卓越绩效的方式如下：

情境

成效

银行业文件与政策
文件处理成本降低 98%
保险理赔规则、步骤和历史记录
单笔理赔成本降低 30%，最大限度减少返工并消除低效环节
医疗需求信号、监管预期与患者体验
可预防的急诊案例减少 40%，客户体验持续优化
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情境感知型 AI 推动卓越绩效的方式如下：

成果

98%

银行业文件处理成本大幅下降 

情境：文件意图与政策

成果

30%

保险理赔成本降低，返工与低效环节显著减少

情境要素：理赔规则、步骤和历史细节

成果

40%

可预防的医疗急诊案例减少，用户体验持续改善

情境要素：需求信号、监管预期与患者体验

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洞察

迅速将 AI 投入转化为商业成功

企业渴望兑现 AI 的全部承诺，但投资与投资回报率之间的滞后难以克服。作为 AI Builder，我们助您缩短价值转化周期，跨越通往真实商业价值的速度鸿沟。

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连接 AI 能力与商业价值的桥梁

探索我们的解决方案如何消除复杂性、降低风险，助您加速获取成果。

借 AI 之力，迈向现代化世界

释放沉积在遗留核心系统中的上下文。

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晴朗天气下的天桥外景。
构建和大规模实施智能体 AI

构建与您的业务同样睿智的多智能体系统。

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空中走廊步行桥的景观，桥下人行道上有人在行走。
AI 接入物理世界

打造在现实世界中安全运行的智能。

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天桥景观，背景高楼林立。

关于跨越鸿沟的短视频

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与 AI Builder 携手的优势

随着 AI 从试点阶段步入核心运营，企业追求的是实效与成果。为此，他们需要的不再是更多工具，而是能驾驭复杂性并交付高性能表现的 AI Builder。

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AI 智能体管理第一步：揭开智能体的神秘面纱

AI 智能体看似新技术，实则隐含着您熟悉的许多业务逻辑。只要采用合理的劳动力分工，就能确保企业实现人机协同的价值最大化。

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当所有人都能接触到相同的模型、工具和供应商生态时，“情境”便成了关键词差异化因素。以下是组织确保其 AI 基于业务情境的四个关键步骤。

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我们来聊聊如何让 AI 听懂您的“商业语言”，与您的战略协调一致、响应您的需求，并为大规模落地做好准备。作为 AI Builder，我们将交付让 AI 潜力在您的企业中化为现实的解决方案。

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