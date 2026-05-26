我们是 AI Builder

跨越 AI 炒作，直达真实的商业成果

在受访企业中，多达 91% 的公司预计将增加 AI 预算。然而，如果 AI 无法理解您组织的运作方式，它就无法交付真正的商业价值。正是那些定义了工作流的独特情境 — 您的目标、政策、流程、角色和系统，才让 AI 从一种技术能力转变为一种竞争优势。

作为一家定位为“AI Builder”的公司，我们将这些特定的业务情境融入全栈定制化的智能体解决方案与平台化服务中，支持您在业务环境中大规模落地。由此，AI 将告别“信息孤岛”状态，开始产出可衡量的成果。