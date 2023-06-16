Microsoft Business Group

借力专为您的行业设计的 Copilot 智能体、Dynamics 365 及 Power Platform，精简业务流程并提升客户参与度。无论是优化运营、挖掘数据洞察还是构建定制化应用，Microsoft 业务应用都为企业的转型与增长奠定了坚实基础。

Copilot 智能体

利用 Microsoft 面向销售、服务或财务的 Copilot，或 Cognizant 面向保险、零售或制造的 Copilot，驱动积极的业务成果。

Dynamics 365

利用 Dynamics 365 的客户关系管理 (CRM) 与企业资源规划 (ERP) 能力，获取可执行的洞察并交付卓越的客户体验。

Power Platform

通过低代码工具 Power Apps、Power Automate 及 Power BI，赋能业务用户构建定制应用、实现工作流自动化并实现数据可视化。

行业特定解决方案

利用涵盖零售、制造、医疗及金融的行业云，通过预置模板与数据模型缩短实施周期。