发掘我们深厚的微软云专业能力
Cognizant 的 Microsoft Business Group (MBG) 秉持专注、简洁、规模化的核心理念，助力您的业务在 AI 时代蓬勃发展。作为微软云平台的领先创新者，Cognizant 融合咨询服务、行业经验与专业技术，赋能客户业务增长。
Cognizant 交付由 Microsoft 365 Copilot 驱动的企业级解决方案，同时提供现代化转型蓝图与自主知识产权，确保基于微软领先技术实现高效、有效的成果。
Cognizant 的 Microsoft Business Group (MBG) 秉持专注、简洁、规模化的核心理念，助力您的业务在 AI 时代蓬勃发展。作为微软云平台的领先创新者，Cognizant 融合咨询服务、行业经验与专业技术，赋能客户业务增长。
Cognizant 交付由 Microsoft 365 Copilot 驱动的企业级解决方案，同时提供现代化转型蓝图与自主知识产权，确保基于微软领先技术实现高效、有效的成果。
Cognizant 拥有丰富的微软相关经验和专业知识，可帮助您解锁 Microsoft Copilot，充分发挥您的云计算投资的价值，从容把握未来机遇。
利用尖端数字工具与无缝协作赋能团队。Cognizant WorkNEXT 解决方案助力提升生产力、实现远程办公并构建敏捷办公空间。重构团队协作方式，在现代办公环境中卓越成长。
借力 Microsoft 365 Copilot Chat 与 Copilot 智能体，智享高效办公。
拥抱生成式 AI 助手的潜力，驱动积极业务成果、实现流程自动化、释放创意并增强协作；同时凭借企业级安全及我们的负责任 AI 方案，确保安枕无忧。
办公生产力平台
提升员工体验并激发协作，从而驱动业务生产力。通过 Exchange、Teams、SharePoint 及 OneDrive 跨平台获取信息，实现随时随地的安全办公。
统一终端管理
实现自带设备 (BYOD) 办公，确保对公司数据与应用的安全性访问。重塑企业 IT 为用户交付并管理应用、设备及服务的方式。
借力专为您的行业设计的 Copilot 智能体、Dynamics 365 及 Power Platform，精简业务流程并提升客户参与度。无论是优化运营、挖掘数据洞察还是构建定制化应用，Microsoft 业务应用都为企业的转型与增长奠定了坚实基础。
Copilot 智能体
利用 Microsoft 面向销售、服务或财务的 Copilot，或 Cognizant 面向保险、零售或制造的 Copilot，驱动积极的业务成果。
Dynamics 365
利用 Dynamics 365 的客户关系管理 (CRM) 与企业资源规划 (ERP) 能力，获取可执行的洞察并交付卓越的客户体验。
Power Platform
通过低代码工具 Power Apps、Power Automate 及 Power BI，赋能业务用户构建定制应用、实现工作流自动化并实现数据可视化。
行业特定解决方案
利用涵盖零售、制造、医疗及金融的行业云，通过预置模板与数据模型缩短实施周期。
借助专为 Azure 打造的 Cognizant SkygradeTM，在企业级规模下释放混合云与多云环境的全部潜力。
Cognizant Skygrade for Azure
Cognizant Skygrade 专为以 Microsoft Azure 为目标的转型而打造。它具有业务敏捷性以及在单一平台内管理 Azure 和多云的功能，同时还支持快速、安全地实现现代化。
利用评估分析工具、AI 驱动的监控及自动化技术，加速现代化重构的进程。
构建、部署并管理可靠且可扩展的安全基础设施。
Azure VMware 解决方案
Azure VMware 解决方案 (AVS) 让您能够将 VMware 工作负载从数据中心无缝迁移至 Azure。在延续使用熟悉的 VMware 工具进行管理的同时，轻松集成更多 Azure 服务。
通过商业智能驱动创新。依托 Cognizant Neuro® AI 自动化平台，打造 AI 原生企业，以创建、治理并加速负责任生成式 AI 方案的采用。
Cognizant Neuro AI
通过 Microsoft Fabric 的数据管理与分析功能，以及其他分析技术、人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 解锁 AI 驱动的洞察与智能决策力，赋能云规模分析，支持业务决策。
利用 Cognizant Flowsource™ 将生成式 AI 融入软件开发生命周期 (SDLC) 的关键阶段。
Cognizant Flowsource
利用云原生架构实现应用现代化。借助 GitHub Copilot 等强大工具迁移现有应用或构建新应用，从而增强软件交付、提升质量、降低成本并维系下一代工程能力。
通过提升开发效率并采用 DevSecOps 流程，培育创新文化，赋能团队专注于核心要务。
Cognizant 端到端微软安全解决方案将深厚的行业专家经验与生成式 AI 相结合，提升威胁响应效能。我们采用以未来为导向的方法，提供咨询、转型和托管服务。
网络威胁防御利用 Copilot for Security 提供全面的多云安全方案，保护应用、数据、身份、终端及基础设施。它利用结构化框架与先进工具，实现安全运用的评估、过渡和重塑。通过主动措施、ITSM 集成及生成式 AI 驱动的调查，增强威胁可见性。即刻响应并遏制威胁，避免其损害业务。
Cognizant 的微软赋能体系加速数字化与 AI 转型，增强业务敏捷性，并随业务演进而精简运营、优化成本并驱动增长。
我们的认知架构利用 Azure OpenAI 驱动的方案增强业务运营，并以 Cognizant 对负责任 AI 的承诺为后盾。
客户体验导航服务：部署 AI 驱动的对话式助手，实现无缝客户互动与个性化支持，从而增强参与度、实现流程自动化并提升客户满意度。
企业知识导航服务：通过全面的知识管理与语义搜索赋能团队，解锁价值洞察，加速信息获取并优化决策。
流程优化服务：通过 AI 驱动的自动化来简化操作，从而优化效率并减少人工操作。
开发生命周期导航服务：利用 AI 驱动的工具和资源提高开发人员的生产力，从而加快开发周期并提高代码质量。
Cognizant Skygrade for Azure 是一套针对 Microsoft Azure 优化的全方位解决方案，旨在助力企业客户平稳过渡至现代化云原生架构，并精简云管理运营。
这种帮助合理部署云的解决方案，让企业在 Microsoft Azure 服务与 Cognizant 加速器的支持下，于企业级规模释放混合云与多云环境的全部潜力。
Cognizant® AI 运营助理与 IT 运营团队协同工作，识别底层问题、提供建议并在 ServiceNow 等 ITSM 工具集中创建知识条目。
该解决方案加速器为混合云及多云环境下的 AI 运营提供先进的监控能力，并利用 Azure OpenAI 的力量优先推动创新与自动化。
Cognizant 数据与智能工具包是一种生成式 AI 赋能的平台，旨在协助企业开展数据与 BI 的现代化转型之旅。该中心化平台利用生成式 AI 与机器学习等前沿技术，对整个数据价值链中的方案进行构思、设计与开发，实现数据全生命周期的自动化、优化与标准化。
Cognizant AI 媒体上下文感知本地化解决方案利用生成式 AI 连接全球观众，打造引起共鸣的故事。利用 Azure OpenAI 与 Azure Video Indexer 分析视频内容，为不同语言与地区提供快速、准确且具备文化底蕴的译文。
以更低的成本、更少的错误及更快的上市时间实现语音与语义翻译，从而提升内容发布效率并扩大影响力。
进一步了解我们的专业实力。